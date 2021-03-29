В ДНР заподозрили Киев в подвозе боеприпасов на автомобиле с маркировкой СЦКК

Украинские силовики могут подвозить боеприпасы к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), считают в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Нашей разведкой отмечается регулярное появление на позициях украинских боевиков автомобиля «Зил-131» белого цвета с символикой СЦКК. Примечательным является тот факт, что грузовик прибывает на позиции накануне обстрелов территории Донецкой народной республики», – рассказал представитель Народной милиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что в пятницу во время обстрела окраин Донецка, автомобиль с маркировкой СЦКК находился в районе ведения огня. Помимо этого, автомобиль находился рядом с другим населенным пунктом ДНР, который попал под минометный обстрел.

«По имеющейся у нас информации, командование оперативно тактической группировки «Восток» использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков», – заявил представитель Народной милиции ДНР.

Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.

До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.