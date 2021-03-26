Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе пять раз за неделю

Украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов, заявил в пятницу начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

«В течение недели вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» Лещенко.

По его словам, украинские силовики в течение недели открывали огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Нижнее Лозовое, Лозовое и Золотое-5.

В ЛНР ранее заявили, что в период с 12 по 19 марта зафиксировали девять обстрелов со стороны украинских силовиков. В ДНР также заявили об обстрелах силовиками Украины населенных пунктов, украинские военные открывали огонь 17 раз за неделю.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран – участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.