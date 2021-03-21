В ДНР считают, что Киев готовится к эскалации конфликта в Донбассе

Стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе неоднократно информировало о фактах стягивания вооруженными формированиями Украины техники к линии соприкосновения. Анализ отчетов СММ за текущий год позволяет говорить об очередной волне накопления техники и тяжелого вооружения вблизи линии соприкосновения, что, несмотря на публичные заверения представителей Киева о якобы обычной ротации подразделений, свидетельствует о возможной подготовке к эскалации со стороны Украины», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.

Он отметил, что за последние две недели наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на железнодорожных станциях в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе 170 единиц техники и вооружения. Кроме того, наблюдателями зафиксировано продление траншей украинских силовиков, что «по оценке миссии, является продвижением вперед в сторону линии соприкосновения».

«На фоне продвижения позиций вооруженных формирований Украины вперед, а также накопления такого количества танков, являющихся вооружением прорыва и наступления, хочется задать украинскому руководству вопрос: кого вы хотите обмануть, декларируя приверженность соблюдению режима прекращения огня и публично призывая к этому?», – добавил представитель ведомства.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

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