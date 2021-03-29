Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила решение извиниться перед немцами из-за «пасхального локдауна».

«Мы в тяжелой ситуации. Год назад я говорила: ситуация серьезная, воспринимайте ее серьезно. Но ситуация летом, в начале осени не была такой, но сейчас я хочу это повторить. Мы должны сломить эту третью волну на последнем отрезке пандемии, пока вакцинация не возымеет эффект, но инструментов в настоящий момент не хватает... Федеральные земли должны обдумать, и я должна обдумать, как найти пути это конкретизировать», – приводит слова Меркель РИА «Новости».

Отстаивая свою точку зрения о необходимости жестких ограничительных мер, Меркель отметила, что «британский» штамм коронавируса изменил эпидемиологическую ситуацию.

«У нас новая пандемия. Люди говорят: чего мы добились благодаря локдауну? Если бы у нас был старый вирус, то локдаун бы принес тот успех, который нам нужен, но у нас новый вирус, который более агрессивный, заразный и смертоносный. Потому нужно еще раз напрячься, чтобы вакцинация была успешной. До того, как это случилось, мы должны делать то, что мы уже знаем – сокращать контакты, работать из дома, в крайних случаях ограничивать возможность покидать дом», – пояснила канцлер ФРГ.

Напомним, 23 марта Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля и продлении пасхальных праздников. Так, вместо 2, 4 и 5 апреля граждане ФРГ должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции и непонимание бизнеса. В итоге Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами.

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