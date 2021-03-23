Эксперт оценил вероятность неисправности Ту-22МЗ в инциденте под Калугой

Вероятность того, что самолет Ту-22МЗ может быть неисправен, как правило равна нулю, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВВС Виктор Бондарев.

«ТУ-22М3 – очень хороший, качественный самолет, флагман нашей дальней авиации. Эти бомбардировщики берегут как зеницу ока, следят за их техническим состоянием. На них регулярно проводятся регламентные работы, а в случае необходимости – ремонт. Поэтому шанс, что такой самолет в ходе эксплуатации окажется неисправным, близок к нулю», – считает Бондарев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сенатор добавил, что в целом инциденты с такими самолетами происходят либо из-за погодных условий, либо из-за человеческого фактора, при этом он не стал исключать и отказ техники при ее эксплуатации. Он также отметил, что до заключения экспертной комиссии, которая занимается расследованием инцидента, рано делать какие-то выводы относительно причин трагедии.

«В чем причина – сейчас будут разбираться специалисты. А пока всё, что мы можем сделать, – оказать помощь и поддержку семьям погибших. Их постигло огромное горе. Приношу свои соболезнования всем родным и близким погибших пилотов», – сказал председатель комитета СФ.

Во вторник трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погиб в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Один из членов экипажа выжил после инцидента на аэродроме под Калугой, он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке.