В ФРГ запретили слежку в смартфонах для расследования незначительных преступлений

Федеральный суд ФРГ ограничил полицейским доступ к программам слежки в мессенджерах

Tекст: Денис Тельманов

Решение суда было опубликовано, как передает ТАСС. В нем говорится, что полномочия полиции по тайному использованию государственных троянов, которые позволяют просматривать переписку в WhatsApp и других мессенджерах, признаны частично противоречащими конституции.

Теперь такие программы запрещено использовать для расследования преступлений, наказание за которые не превышает трех лет лишения свободы.

По оценке суда, онлайн-мониторинг компьютеров и смартфонов должен применяться только в случаях особо тяжких преступлений. В документе отмечается, что тяжесть преступления имеет решающее значение для допуска к таким мерам уголовного преследования.

Государственный троян – это шпионское ПО, устанавливаемое на устройства подозреваемых без их ведома. После поправок в уголовный кодекс, принятых в 2017 году, полиция Германии получила право использовать такие инструменты в расследованиях, включая чтение зашифрованных сообщений в популярных мессенджерах и полный онлайн-поиск данных.

Суд признал, что такие методы являются серьезным вмешательством в основополагающие права лиц.

Поводом для рассмотрения дела стали жалобы правозащитников. Согласно официальным данным, в 2023 году суды ФРГ выдали 104 разрешения на скрытое использование программ слежки, из которых 62 были исполнены. Большинство разрешений касались дел о создании преступных организаций.

