Politico: Спецслужбы Бельгии прослушивали ложу Huawei на стадионе «Андерлехта»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бельгийская служба безопасности разместила подслушивающее устройство в бизнес-ложе китайской компании Huawei на стадионе футбольного клуба «Андерлехт», чтобы контролировать встречи представителей корпорации с депутатами Европарламента, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию Politico. По информации издания, бельгийские спецслужбы считали аренду ложи попыткой организации площадки для лоббирования интересов Huawei среди евродепутатов. В бизнес-ложе проходили встречи с помощниками парламентариев, бывшими и действующими членами ЕП, а также с сотрудниками структур Евросоюза.

Сообщается, что прослушка велась не только на стадионе, но и в автомобиле лоббиста Huawei. Данные действия стали частью масштабного расследования коррупции в Европарламенте, которое началось в марте 2025 года. Прокуратура Бельгии расследует возможные факты взяточничества в структурах ЕП с 2021 по 2024 годы.

Politico отмечает, что поводом для расследования стал предполагаемый подкуп восьми евродепутатов Huawei для написания письма в поддержку компании. За это автору письма якобы предложили 15 тыс. евро, а каждому из подписавших – 1,5 тыс. евро. После этого в офисах Huawei и Европарламента прошли обыски, ассоциация DigitalEurope приостановила членство компании, а Еврокомиссия запретила своим сотрудникам встречи с представителями организаций, связанных с Huawei.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Huawei сократила производство смартфонов ради высвобождения чипов для искусственного интеллекта. В работе сети Sky в Британии произошел сбой после изъятия оборудования Huawei. США ограничили передачу американских технологий Huawei.