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    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    3 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    17 комментариев
    29 сентября 2023, 13:21

    В работе сети Sky в Британии произошел сбой из-за изъятия оборудования Huawei

    FT: Сбои в мобильной сети Sky в Британии связаны с изъятием оборудования Huawei

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клиенты одного из крупнейших британских операторов телефонной и интернет-связи Sky Mobile испытывают проблемы с подключением из-за изъятия по решению правительства в телекоммуникационной сети компонентов оборудования китайской компании Huawei, пишет Financial Times (FT).

    В заявлении Sky Mobile не называются конкретные причины сбоев, однако отмечается, что компания «полностью следует требованиям правительства в отношении мобильной сети, прилагая все усилия, чтобы ограничить потенциальные неудобства для клиентов», передает ТАСС.

    Напомним, Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G. Правительство попросило Японию помочь в строительстве телекоммуникационной сети 5G после отказа от использования оборудования Huawei.

    28 сентября 2023, 19:38
    Эксперт объяснил черную шляпу президента Южного Судана на переговорах с Путиным

    Востоковед Герасимов объяснил приверженность руководителей Южного Судана к черным ковбойским шляпам

    Эксперт объяснил черную шляпу президента Южного Судана на переговорах с Путиным
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Традиция лидеров Южного Судана носить черную шляпу сформировалась не так давно. Тем не менее этот элемент одежды уже стал неотъемлемой частью костюма руководителя страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Игорь Герасимов. В среду президент Южного Судана Салва Киир прибыл в Россию с официальным визитом и на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле был в черной ковбойской шляпе и с тростью.

    «Лидеры Южного Судана традиционно носят черную шляпу. Если проанализировать прессу за последние несколько десятков лет, то можно легко это увидеть. Духовный отец нации Джон Гаранг также ходил в таком головном уборе», – сказал Игорь Герасимов, африканист, профессор кафедры истории Ближнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета.

    «Однако история происхождения данной традиции вызывает интерес. Она сформировалась не так давно, так как такие головные уборы не являются отличительными для местных народностей. Возможно, тут сказалось влияние христианских проповедников или израильтян», – подчеркнул собеседник.

    «Истоки данного обычая следует искать в движении за освобождение Южного Судана. Вероятно, их лидеры носили подобные шляпы. Страна является союзом множества племен с разными традиционными одеждами. Их представители решили таким образом сформировать общий костюм, единый для всех», – акцентировал он.

    «Как бы там ни было, эти головные уборы прочно закрепились в качестве традиционного элемента одежды лидеров Южного Судана и даже, скорее всего, стали частью протокольного костюма», – отмечает эксперт.

    «Трость тоже является одним из элементов этого национального костюма Южного Судана. Более того, их северные соседи ходят с ней практически ежедневно. Посох во многих культурах – предшественник знамени. Поднятый вверх, он означает единство власти и народа», – резюмировал Герасимов.

    На этой неделе президент Южного Судана Салва Киир прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча лидеров состоялась в четверг.

    «Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной из первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития», – сказал Путин, отметив, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота между двумя странами, а в этом году он растет.

    «У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», – сказал российский лидер.

    Путин также уделил внимание гуманитарному сотрудничеству. «В учебных заведениях нашей страны проходят подготовку граждане вашего государства. Мы намерены расширять это сотрудничество. Знаю, что подобные контакты есть и с регионами Российской Федерации, в том числе с Татарстаном. Рассчитываю на то, что это направление деятельности будет только развиваться», – сказал он.

    Президент Южного Судана Салва Киир, как передает ТАСС, отметил, что Джуба не видит альтернатив дружбе с Москвой. «Мы будем работать сообща с вами и с Российской Федерацией, потому что сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никак не выжить, не добиться успеха, наша страна – не исключение. Мы – самая молодая нация на планете, и нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. И мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами», – сказал Киир.

    Во время переговоров Киир был в черной шляпе и с тростью.

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    28 сентября 2023, 17:22
    Глава Курчатовского института предложил изменить России политику ядерного сдерживания
    Глава Курчатовского института предложил изменить России политику ядерного сдерживания
    @ Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    России следует провести корректировку основ госполитики России по ядерному сдерживанию и при необходимости возобновить испытания ядерного оружия, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Действия Запада в отношении России становятся все более агрессивными, а поэтому многие эксперты предлагают скорректировать основы госполитики в этой сфере, отметил глава исследовательского центра. «Думаю, что это правильная мысль», – сказал Ковальчук на открытии выставки, посвященной отцам-основателям отечественной атомной отрасли – академикам Игорю Курчатову и Анатолию Александрову.

    Ковальчук считает, что зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность. Он также призвал при необходимости возобновить испытания российского ядерного оружия, напомнив об испытаниях СССР в 1961 году в ответ на агрессивную риторику Вашингтона. «После чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно», – напомнил Ковальчук.

    Тогда Советский Союз испытал самую мощную в истории термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн. Ковальчук считает, что сейчас точно такая же ситуация: «Достаточно провести испытания на Новой Земле. <...> Один разок хотя бы. И все встанет на свои места».

    В феврале Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут его первыми. Глава Минобороны Сергей Шойгу и гендиректор Росатома Алексей Лихачев в августе облетели полигон на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год проходили испытания отечественного ядерного оружия.

    Ранее в США заявили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине.

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    28 сентября 2023, 18:38
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по позициям украинской армии на территории Авдеевского коксохимического завода, сообщили в народной милиции ДНР.

    Авиация в качестве поддержки Южной группировки войск нанесла точечное огневое поражение по Авдеевскому коксохимическому заводу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате удара уничтожена живая сила ВСУ, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов на территории предприятия. После ударов по заводу на его территории началось возгорание.

    Ранее Минобороны сообщало, что российские войска отразили 28 атак у Авдеевки, Клещеевки и Марьинки.

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    28 сентября 2023, 13:51
    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении

    Песков: Решение Армении присоединиться к Римскому статуту «чрезвычайно враждебно» к России

    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал «ордер на арест» президента России, является «чрезвычайно враждебными» для Москвы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Армении прекрасно известно «трудно укладывающееся» решение Международного уголовного суда о выдаче так называемого ордера на арест российского лидера.

    «Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», – сказал Песков.

    Напомним, Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС.

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    28 сентября 2023, 16:23
    Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
    Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России.

    Токаев заверил Шольца, что Казахстан имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и «каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима», быть не должно, передает «Коммерсант».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Запада разрушить отношения России и Казахстана.

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    28 сентября 2023, 17:43
    Блинкен фразой Джеймса Бонда ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
    Блинкен фразой Джеймса Бонда ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая в открытом онлайн-интервью журналу «Атлантик», допустил возможность восстановления российско-американских отношений и встречу президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

    «Никогда не говори никогда. В конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Посмотрим, дойдем ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно», – передает ТАСС его слова.

    Напомним, администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

    Фраза «Никогда не говори никогда» (Never say «never» again) приобрела мировую популярность после выхода в 1983 году одноименного, 14-го по счету фильма о Джеймсе Бонде, при этом не входящего в официальную «бондиану». Роль Бонда в этом фильме исполняет Шон Коннери.

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    28 сентября 2023, 19:10
    Экс-сотрудник МВД признал в суде вину в соучастии в убийстве Дугиной

    Экс-сотрудник МВД Рыбин признал в суде вину в соучастии в убийстве Дугиной

    Экс-сотрудник МВД признал в суде вину в соучастии в убийстве Дугиной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые применили для организации ее убийства.

    «Я признаю свою вину в полном объеме», – сказал Рыбин в зале Нагатинского райсуда Москвы, где слушается дело, передает ТАСС. Такое же заявление сделал Чоудхури.

    Им обоим вменяются статья «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица». Экс-сотруднику МВД также вменяется статья «Злоупотребление должностными полномочиями».

    Подсудимые попросили рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств. При этом суд не может назначить им более двух третей от максимально возможного наказания.

    Проходящий по делу потерпевшим отец журналистки Александр Дугин выступил против этого. Прокурор также поддержал протест. Судья Наталья Борисенкова отказала подсудимым в рассмотрении дела в особом порядке и перенесла заседание на 16 октября.

    Согласно версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури опубликовал в мессенджере объявление о сборе конфиденциальных данных Дугиной. Рыбин в это время занимал должность государственного инспектора ГИБДД, он имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции.

    Рыбин получил личные сведения о Дугиных, данные о месте жительства, марки и номера автомобилей и другие данные. Он продал информацию за 3 тыс. 350 рублей. Чоудхури передал данные неустановленным лицам.

    В августе адвокат Рыбина сообщал, что его клиент признает вину. Напомним, Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области.

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    28 сентября 2023, 20:41
    Советская певица Анциферова пожаловалась на маленькую пенсию
    Советская певица Анциферова пожаловалась на маленькую пенсию
    @ Машков Юрий/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Советская исполнительница Татьяна Анциферова рассказала в интервью, что живет на пенсию в 23 тыс. рублей.

    Журналист «Московского комсомольца» поинтересовался у Анциферовой, какое у нее финансовое положение. «Плохое. Я же не работаю, у меня только пенсия… Я получаю 23 тысячи в месяц», – ответила певица.

    Тогда журналист поинтересовался у нее, есть ли добавки к пенсии, на это Анциферова ответила отрицательно.

    «Нет. У меня же нет звания заслуженной. Мне в свое время, в 90-е годы, один знакомый предложил сделать за деньги звание. Я сейчас не помню, сколько нужно было заплатить. Или три тысячи долларов, или пять… Для нас это были большие деньги. Да и потом я считала, что это странно. Я столько лет работала в Союзе, потом в России, и вдруг нужно за деньги покупать звание? В общем, я не сделала его, а теперь жалею. Надо было изыскать резервы», – рассказала певица.

    Ранее сообщалось, что бывшая супруга певца Александра Градского Ольга Градская (урожденная Фартышева, третья супруга артиста) подала иск к его вдове и детям и претендует на его наследство.

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    28 сентября 2023, 19:17
    Российским киберспортсменам отказались выплачивать выигрыш
    Российским киберспортсменам отказались выплачивать выигрыш
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне Даниил Абдрахманов и Егор Люсико еще в августе стали победителями в турнире по компьютерной игре Fortnite, однако организаторы турнира не выплатили игрокам их выигрыш в размере 200 тыс. долларов из-за российского гражданства.

    По словам Абдрахманова, компания-организатор турнира Epic Games не выплатила россиянам деньги, так как они родом из «региона, ограниченного в получении призов», передает НТВ.

    При этом формально правила турнира россияне не нарушали, поскольку играли на территории Белоруссии, а выплата должна была поступить на счет, зарегистрированный в Казахстане.

    По словам  Абдрахманова, он обратился с проблемой в Epic Games, и хотя служба поддержки ему отвечает каждый день, но решение вопроса с места так и не сдвинулось – ему приходят одинаковые ответы. При этом он говорит, что не нарушил ни одно из правил, установленных Epic Games.

    Ранее украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с гражданами России.

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    28 сентября 2023, 20:33
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний, которое назвал гамзатовской формулой России.

    «Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

    «И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.

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    28 сентября 2023, 22:33
    Университет Альберты в Канаде закрыл фонд украинского эсэсовца Гуньки

    Посол России в Оттаве Степанов: Университет Альберты в Канаде объявил о закрытии фонда имени украинского эсэсовца Гуньки

    Университет Альберты в Канаде закрыл фонд украинского эсэсовца Гуньки
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Университет Альберты в Канаде спустя несколько часов после обращения российского посольства принял решение о закрытии образовательного фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гуньки, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат рассказал по телефону, что посольство России обнаружило, что у Гуньки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, и даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать. Российские дипломаты через соцсети обратили внимание руководство университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, передает РИА «Новости».

    Посол России в Оттаве рассказал, что буквально через несколько часов после обращения российских дипломатов, в четверг утром, университет публично объявил, что закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то «доставить неудобства и принести печаль». Степанов отметил, что работа посольства оказалась своевременной.

    Ранее в Кремле посоветовали Канаде вынести урок из позорной ситуации с чествованием украинского нациста в парламенте страны и в будущем солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма.

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    29 сентября 2023, 02:54
    В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны

    Экс-разведчик ВС США Риттер посоветовал президенту Украины Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны

    В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны.

    Бывший разведчик ВС США заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что вопрос заключается только в том, как Зеленский уйдет. Риттер посоветовал Зеленскому ради жены и детей добровольно уйти в отставку и бежать из страны. При этом американский эксперт предупредил, что если Зеленский затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, передает РИА «Новости».

    Как считает американский военный в отставке, коррумпированность киевского режима и его главы становится все более очевидной, среди украинцев растет негодование из-за того, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.

    Риттер также отметил, что западные страны стали отворачиваться от Зеленского, на что указывает недавнее обострение отношений с Польшей. Кроме того, у союзников уже элементарно заканчиваются ресурсы для дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а препятствием для урегулирования кризиса стал президент бывшей советской республики, пояснил отставной американский военный разведчик. Он назвал Зеленского поверженным политиком, дни которого сочтены.

    Ранее в США предрекли последствия Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста в Канаде. Газета ВЗГЛЯД писала, что президент США Джо Байден вместо денег предъявил Зеленскому ультиматум.

    Коментарии (14)
    28 сентября 2023, 17:02
    В МИД назвали негативные последствия ратификации Арменией Римского статута

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ратификация Римского статута МУС Арменией обернется негативными последствиями для отношений между странами, Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту, заявили в МИД России.

    Отмечается, что до армянской стороны довели позицию о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда структура выдала «ордер на арест» высшего руководства России, передает ТАСС.

    «Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», – указали в министерстве.

    Ранее Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС. При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС. Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.

    Коментарии (31)
    28 сентября 2023, 16:07
    «АвтоВАЗ» запустил продажи автомобилей Lada по заводской цене
    «АвтоВАЗ» запустил продажи автомобилей Lada по заводской цене
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей Lada по заводской цене, сообщается на сайте предприятия.

    Теперь на официальном сайте компании можно приобрести автомобили Lada гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 тыс. рублей, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

    Зарезервировать автомобиль, получить одобрение кредита и оплатить авто можно дистанционно, однако оформить сделку и получить автомобиль, приобретенный по программе, можно только в трех дилерских центрах АО «Центральная СТО» в Тольятти. Сейчас на онлайн-витрине по заводской цене представлены автомобили Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.

    В августе «АвтоВАЗ» анонсировал перезапуск производства автомобилей Lada Largus.

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    28 сентября 2023, 14:46
    Китай разрешил поставки свинины из России после 15 лет запрета
    Китай разрешил поставки свинины из России после 15 лет запрета
    @ IMAGO/SILLE ANNUK/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай разрешил поставки свинины из России. Действовавшие с 2008 года ограничения больше не применяются, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

    Согласно сообщению ведомства, главное таможенное управление Китая по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в РФ разрешило поставки свинины из России. Решение принято в России, передает ТАСС.

    Там добавили, что инспекционные и карантинные требования к российской свинине, экспортируемой в Китай, будут сформулированы ГТУ КНР отдельно.

    Россельхознадзор отметил также, что в течение десяти лет проводил масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на рынок Китая.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины.

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    Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада

    Киев попросил у Запада аналоги российских крылатых ракет Х-101 и «Калибр». Это оружие Украине якобы нужно для того, чтобы поражать фабрики по производству беспилотников в Иране и Сирии. Однако для запуска таких ракет требуются стратегические бомбардировщики и подлодки. На что рассчитывает Украина? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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