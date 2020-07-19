Британия попросила Японию о помощи в строительстве сети 5G

Правительство Великобритании попросило Японию помочь в строительстве телекоммуникационной сети 5G после отказа британских властей от использования оборудования китайской компании Huawei сообщает Nikkei.

Сотрудничать с Великобританией могут японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd. Источник из NEC сообщил, что компания уже начала переговоры с британской стороной. По данным источника из Fujitsu, компания намерена продавать свою продукцию в Европе и ищет возможности для этого, предает «Коммерсант».

Напомним, Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G. С 31 декабря британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei.

Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к «чувствительным» частям сети, связанным с национальной безопасностью.