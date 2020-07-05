Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G

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5 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...

У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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              Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G

              5 июля 2020, 14:25

              Текст: Александра Юдина

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              Официальные лица Британии готовят предложения по прекращению установления оборудования Huawei для сетей 5G через шесть месяцев, сообщила газета Telegraph.

              По данным издания, Джонсону будет представлен доклад, в котором говорится, что новые санкции США против Huawei вынудят компанию «использовать не заслуживающие доверия технологии», в связи с чем контролировать риск их использования может стать невозможно, передает РИА «Новости».

              Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к «чувствительным» частям сети, связанным с национальной безопасностью.

              США внесли Huawei в черный список в 2019 году и до сих пор продолжают ограничивать экспорт американских технологий для китайской компании. Также Госдепартамент США начал кампанию с целью убедить остальные страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei. 

              Кроме того, совет национальной безопасности США убеждает европейские страны прекратить сотрудничество с крупнейшим в Китае производителем оборудования для досмотра Nuctech Co.


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