Госдеп рассказал о работе против Huawei за пределами США

В Госдепартаменте США рассказали, что проводят активную кампанию с целью убедить другие страны в наличии рисков, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei.

«Да, мы рассчитываем на это», – ответил госсекретарь США Майкл Помпео на вопрос о том, ожидает ли он, что некоторые страны откажутся от использования китайского оборудования, передает ТАСС со ссылкой на телеканал СNBС.

Он также уточнил, что Госдепартамент проводит «информационную работу» по объяснению рисков.

«У каждой компании и у каждой страны есть суверенное право принимать решения по этим вопросам, однако по мере того, как мы объясняем им риски, связанные с этим, а также невозможность сведения таких рисков к минимуму, на что, как представляется, рассчитывают некоторые, мы видим, как кто-то из них начинает разделять точку зрения США на эту проблему», – пояснил Помпео.

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Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США.

После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с Huawei, позже их примеру последовал и британский производитель процессоров ARM.

Также сообщалось, что власти Китая взяли курс на цифровую независимость от США и приняли программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях американских санкций против Huawei для всей мировой торговли.