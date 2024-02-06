До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Huawei сократил производство смартфонов ради чипов для ИИ
Reuters: Huawei сократил производство смартфонов ради чипов для ИИ
Рост спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) и производственные ограничения вынудили китайскую компанию Huawei замедлить производство телефонов Mate 60, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Huawei на одном заводе производит как собственные чипы Ascend AI, так и Kirin, которые используют в конкурирующих с Apple смартфонах. Противостояние китайской и американской компаний привело к тому, что Huawei вынес производство телефонов на второй план, несмотря на увеличение продаж, пишет «Коммерсант».
В 2019 году США ограничили доступ к технологиям для производства чипов, что сказалось на производстве смартфонов и продаже чипов, так как ранее 90% рынка занимала американская компания Nvidia.
В связи с этим правительство Китая объявило о проектах по созданию обработки данных, одновременно поддержав спрос в том числе на чипы Ascend, поэтому Huawei поставил их в приоритет перед Kirin, что замедлило производство Mate 60.
Ранее президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, касающийся ограничений американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку полупроводников.