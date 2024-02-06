Reuters: Huawei сократил производство смартфонов ради чипов для ИИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным агентства, Huawei на одном заводе производит как собственные чипы Ascend AI, так и Kirin, которые используют в конкурирующих с Apple смартфонах. Противостояние китайской и американской компаний привело к тому, что Huawei вынес производство телефонов на второй план, несмотря на увеличение продаж, пишет «Коммерсант».

В 2019 году США ограничили доступ к технологиям для производства чипов, что сказалось на производстве смартфонов и продаже чипов, так как ранее 90% рынка занимала американская компания Nvidia.

В связи с этим правительство Китая объявило о проектах по созданию обработки данных, одновременно поддержав спрос в том числе на чипы Ascend, поэтому Huawei поставил их в приоритет перед Kirin, что замедлило производство Mate 60.

Ранее президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, касающийся ограничений американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку полупроводников.