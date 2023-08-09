Байден захотел ограничить инвестиции в разработку полупроводников в Китае

Байден подписал исполнительный указ об ограничении американских инвестиций в технологическую отрасль Китая

Tекст: Антон Антонов

США заявили, что «вызывающие обеспокоенность страны» разрабатывают важные для разведки, слежки и использования в киберпространстве технологии. Как указывается в документе, «быстрая разработка» такими государствами «полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологий и потенциала искусственного интеллекта» расширяет возможности этих стран по совершению действий, которые США считают для себя угрозой. Уточняется, что подобные опасения касаются и Китая, передает ТАСС.

Представитель Белого дома пояснил, что указ дает минфину США возможность «регулировать определенные инвестиции в структуры» в Китае, если речь идет о «полупроводниках, микроэлектронике, квантовых информационных технологиях и некоторых системах искусственного интеллекта». Бизнесу предписывается информировать о таких инвестициях, часть из них запретят. В Белом доме заверили, что это вопрос «национальной безопасности, а не экономики», Вашингтон не стремится к «разделению экономик» США и Китая.

В мае Китай ответил США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. В июле министерство торговли Китая сообщило об ограничении экспорта используемых в производстве чипов галлия и германия.