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23 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

Макрон впервые посетил Улан-Батор Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?  Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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На саммите G7 Зеленский оскорбил Японию и подставил США

Владимир Зеленский и лидеры США и Японии AP/ТАСС
Весьма двусмысленной риторической фразой отметился Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии. Он сравнил разрушения Артемовска с результатами ядерной бомбардировки Хиросимы. Сам того не заметив, президент Украины оскорбил Японию, подставил своего главного хозяина – США – и выпятил преступления ВСУ. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов. Подробности...

Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе. Подробности...
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Зачем нужны фронтовые агитбригады

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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    Китай пошел на обострение технологической войны с США

    Китай нанес неожиданный удар по американским чипам
    		  
    23 мая 2023, 08:50
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Самофалова

    Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России?

    Китай ввел санкции против американского производителя чипов Micron на 30 млрд долларов. Пекин запретил их закупать своим операторам критической информационной инфраструктуры, так как увидел в них угрозу национальной безопасности. Проверку продукции этой американской компании китайские власти начали еще в начале апреля, и вот теперь их опасения подтвердились, что и стало поводом для запрета. На Западе считают, что настоящая причина в том, что Пекин решил таким образом наконец-то ответить Вашингтону на ограничение доступа Китая к ключевым западным технологиям.

    Китай действительно много закупал чипов у американской компании. Только в 2022 году на КНР и Гонконг пришлось 25% от всей выручки Micron на сумму 30,8 млрд долларов, передает Bloomberg.

    Впрочем, эксперты не бьют тревогу. «Того кризиса чипов и полупроводников, который был в ковидные времена из-за остановки производства в Китае, в ближайшее время ждать точно не стоит. Сейчас ситуация совершенно отличается: если тогда производство остановилось из-за прекращения международного сообщения и движения грузов, то сейчас речь идет лишь о том, что Китай не будет закупать чипы у Micron. Дефицита на рынке я бы тоже не ожидал. Да, Гонконг и КНР дают четверть всех доходов компании, но это только их трудности, рынку это не грозит», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Да Китаю дефицит чипов, судя по всему, не грозит. Дело в том, что американские чипы легко заменить южнокорейскими конкурентами – Samsung и SK Hynix. В итоге может произойти перераспределение рынков сбыта: китайцы станут покупать корейские чипы, а те, кто покупал корейские, обратятся к американцам. Несколько месяцев будет провал, так как придется менять логистику, и цены могут измениться опять же из-за увеличения или сокращения транспортного плеча. США ранее попросили Сеул не продавать Китаю чипы в случае запрета продукции Micron. Однако южнокорейские компании, по крайне мере, пока не собираются слушать американцев и терять такого лакомого покупателя, как Китай.

    «Китайский рынок – один из самых крупных, поэтому я не думаю, что Южная Корея откажется от поставок туда своей продукции, это противоречит бизнес-логике»,

    – говорит Деев.

    Кроме южнокорейских компаний, выигрывают также чипмейкеры из Китая – это Gigadevice Semiconductors, Ingenic Semiconductor и Shenzhen Kaifa technology), плюс тайваньская компания TSM, указывает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Кроме того, запрет покупать американские чипы распространяется только на операторов ключевой информационной инфраструктуры Китая, а не на все китайские компании. Поэтому фактическая потеря выручки может составить лишь около 2–4% начиная с четвертого финансового квартала (июнь 2023 – август 2023), тогда как по итогам 2022 финансового года на материковый Китай приходилось около 10,8% выручки Micron плюс около 5,4% на Гонконг (то есть не четверть, а лишь 16,2%), отмечает Егор Толмачев, старший аналитик Freedom Finance Global.

    «Эффект решения о бане чипов Micron в КНР несколько преувеличен. Выручка Micron в худшем случае может снизиться на 5–9%. Однако если действие запрета распространится на дата-центры, то эффект может быть куда серьезнее – в самом худшем случае до 20% годовой выручки Micron»,

    – оценивает Александр Ковалев, аналитик ФГ «Финам».

    Между тем Bloomberg подливает масла в огонь: в подвисшем состоянии оказались другие американские производители микросхем, которые продают свою продукцию Китаю. Такие компании, как Qualcomm, Broadcom и Intel, поставляют в Поднебесную миллиарды чипов, где их помещают в электронные продукты (полупроводники), поставляемые по всему миру. «Действие властей Китая, скорее всего, стоит рассматривать как предупреждение для США», – считает Ковалев. Но пока никаких ограничений против этих трех американских компаний Китай не вводил.

    В США уже заявили, что считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства торговли США. «Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы», - приводит агентство слова представителя.

    Однако обида США выглядит неубедительно после стольких запретов в адрес Китая, не говоря уже про санкционные войны против Ирана, Венесуэлы и России.

    «Эта ситуация действительно выглядит как экономико-политический ответ Пекина на усиливающееся с каждым годом давление США на Китай в технологической сфере. Отправной точкой можно считать первые торговые ограничения на продукцию китайских компаний, которая, по мнению регуляторов США, угрожала безопасности страны.

    Дополнительным фактором обострения проблемы стала пандемия, которая показала важность диверсификации производственных мощностей и наличия локальных производств для обеспечения собственных нужд региона в высокотехнологичных чипах», – говорит Егор Толмачев из Freedom Finance Global.  

    Это сподвигнуло крупнейшие мировые державы утвердить многомиллиардные программы развития собственной полупроводниковой промышленности, такие как CHIPS Act и FABS Act в США, CHIPS Act в ЕС и аналогичные программы в других странах, в том числе самая крупная из них в Китае на 1 трлн юаней, или примерно 142 млрд долларов, добавляет эксперт.

    Однако на данном этапе своего технологического развития Китай не сможет полностью отказаться от чипов как Micron, так и южнокорейских Samsung и SK Hynix. «Главный китайский производитель чипов памяти YMTC активно пытается догнать своих конкурентов, но из-за ограничений США, Нидерландов и Японии на поставку высокотехнологичного оборудования это стало делать намного сложнее», – отмечает Толмачов.

    По его мнению, урегулировать этот конфликт США и Китая возможно лишь в двух случаях: либо США откажется от части своих ограничений против Китая в технологическом секторе (бартер), либо Южная Корея поддержит США, и тогда Китаю вероятно придется снять ограничения, чтобы продолжить техническое развитие своей экономики.

    Для России обострение противостояния США и Китая опосредованно несет пользу в том, что чем больше китайцы ссорятся с американцами, тем теснее и теплее становятся отношения Пекина с Москвой как в геополитическом, так и в экономическом сотрудничестве. Например, торговая война США с Китаем может подтолкнуть Пекин быстрее подписать коммерческий контракт на покупку российского газа по новому газопроводу «Сила Сибири – 2» через Монголию и т. п.

    Во-вторых, желание Пекина стать более самодостаточным в технологическом плане тоже на руку России. Иметь такого партнера выгодно – для импорта чипов и полупроводников и для создания совместных производств в будущем, чтобы и самим расти в технологическом плане. «Данные действия Китая можно трактовать как независимую позицию, в том числе при поставках чипов в Россию», – заключает Миронюк.
     
     
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