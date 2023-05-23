Китай пошел на обострение технологической войны с США

Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России?

Китай ввел санкции против американского производителя чипов Micron на 30 млрд долларов. Пекин запретил их закупать своим операторам критической информационной инфраструктуры, так как увидел в них угрозу национальной безопасности. Проверку продукции этой американской компании китайские власти начали еще в начале апреля, и вот теперь их опасения подтвердились, что и стало поводом для запрета. На Западе считают, что настоящая причина в том, что Пекин решил таким образом наконец-то ответить Вашингтону на ограничение доступа Китая к ключевым западным технологиям.

Китай действительно много закупал чипов у американской компании. Только в 2022 году на КНР и Гонконг пришлось 25% от всей выручки Micron на сумму 30,8 млрд долларов, передает Bloomberg.

Впрочем, эксперты не бьют тревогу. «Того кризиса чипов и полупроводников, который был в ковидные времена из-за остановки производства в Китае, в ближайшее время ждать точно не стоит. Сейчас ситуация совершенно отличается: если тогда производство остановилось из-за прекращения международного сообщения и движения грузов, то сейчас речь идет лишь о том, что Китай не будет закупать чипы у Micron. Дефицита на рынке я бы тоже не ожидал. Да, Гонконг и КНР дают четверть всех доходов компании, но это только их трудности, рынку это не грозит», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Да Китаю дефицит чипов, судя по всему, не грозит. Дело в том, что американские чипы легко заменить южнокорейскими конкурентами – Samsung и SK Hynix. В итоге может произойти перераспределение рынков сбыта: китайцы станут покупать корейские чипы, а те, кто покупал корейские, обратятся к американцам. Несколько месяцев будет провал, так как придется менять логистику, и цены могут измениться опять же из-за увеличения или сокращения транспортного плеча. США ранее попросили Сеул не продавать Китаю чипы в случае запрета продукции Micron. Однако южнокорейские компании, по крайне мере, пока не собираются слушать американцев и терять такого лакомого покупателя, как Китай.

«Китайский рынок – один из самых крупных, поэтому я не думаю, что Южная Корея откажется от поставок туда своей продукции, это противоречит бизнес-логике»,

– говорит Деев.

Кроме южнокорейских компаний, выигрывают также чипмейкеры из Китая – это Gigadevice Semiconductors, Ingenic Semiconductor и Shenzhen Kaifa technology), плюс тайваньская компания TSM, указывает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Кроме того, запрет покупать американские чипы распространяется только на операторов ключевой информационной инфраструктуры Китая, а не на все китайские компании. Поэтому фактическая потеря выручки может составить лишь около 2–4% начиная с четвертого финансового квартала (июнь 2023 – август 2023), тогда как по итогам 2022 финансового года на материковый Китай приходилось около 10,8% выручки Micron плюс около 5,4% на Гонконг (то есть не четверть, а лишь 16,2%), отмечает Егор Толмачев, старший аналитик Freedom Finance Global.

«Эффект решения о бане чипов Micron в КНР несколько преувеличен. Выручка Micron в худшем случае может снизиться на 5–9%. Однако если действие запрета распространится на дата-центры, то эффект может быть куда серьезнее – в самом худшем случае до 20% годовой выручки Micron»,

– оценивает Александр Ковалев, аналитик ФГ «Финам».

Между тем Bloomberg подливает масла в огонь: в подвисшем состоянии оказались другие американские производители микросхем, которые продают свою продукцию Китаю. Такие компании, как Qualcomm, Broadcom и Intel, поставляют в Поднебесную миллиарды чипов, где их помещают в электронные продукты (полупроводники), поставляемые по всему миру. «Действие властей Китая, скорее всего, стоит рассматривать как предупреждение для США», – считает Ковалев. Но пока никаких ограничений против этих трех американских компаний Китай не вводил.

В США уже заявили, что считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства торговли США. «Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы», - приводит агентство слова представителя.

Однако обида США выглядит неубедительно после стольких запретов в адрес Китая, не говоря уже про санкционные войны против Ирана, Венесуэлы и России.

«Эта ситуация действительно выглядит как экономико-политический ответ Пекина на усиливающееся с каждым годом давление США на Китай в технологической сфере. Отправной точкой можно считать первые торговые ограничения на продукцию китайских компаний, которая, по мнению регуляторов США, угрожала безопасности страны.

Дополнительным фактором обострения проблемы стала пандемия, которая показала важность диверсификации производственных мощностей и наличия локальных производств для обеспечения собственных нужд региона в высокотехнологичных чипах», – говорит Егор Толмачев из Freedom Finance Global.

Это сподвигнуло крупнейшие мировые державы утвердить многомиллиардные программы развития собственной полупроводниковой промышленности, такие как CHIPS Act и FABS Act в США, CHIPS Act в ЕС и аналогичные программы в других странах, в том числе самая крупная из них в Китае на 1 трлн юаней, или примерно 142 млрд долларов, добавляет эксперт.

Однако на данном этапе своего технологического развития Китай не сможет полностью отказаться от чипов как Micron, так и южнокорейских Samsung и SK Hynix. «Главный китайский производитель чипов памяти YMTC активно пытается догнать своих конкурентов, но из-за ограничений США, Нидерландов и Японии на поставку высокотехнологичного оборудования это стало делать намного сложнее», – отмечает Толмачов.

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По его мнению, урегулировать этот конфликт США и Китая возможно лишь в двух случаях: либо США откажется от части своих ограничений против Китая в технологическом секторе (бартер), либо Южная Корея поддержит США, и тогда Китаю вероятно придется снять ограничения, чтобы продолжить техническое развитие своей экономики.

Для России обострение противостояния США и Китая опосредованно несет пользу в том, что чем больше китайцы ссорятся с американцами, тем теснее и теплее становятся отношения Пекина с Москвой как в геополитическом, так и в экономическом сотрудничестве. Например, торговая война США с Китаем может подтолкнуть Пекин быстрее подписать коммерческий контракт на покупку российского газа по новому газопроводу «Сила Сибири – 2» через Монголию и т. п.

Во-вторых, желание Пекина стать более самодостаточным в технологическом плане тоже на руку России. Иметь такого партнера выгодно – для импорта чипов и полупроводников и для создания совместных производств в будущем, чтобы и самим расти в технологическом плане. «Данные действия Китая можно трактовать как независимую позицию, в том числе при поставках чипов в Россию», – заключает Миронюк.