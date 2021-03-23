Военный эксперт предположил причину трагедии с пилотами Ту-22М3 под Калугой

«Самостоятельно катапультироваться одновременно все трое летчиков не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования» – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя инцидент на военном аэродроме под Калугой, который привел к гибели троих человек.

«На самолетах Ту-22М3 есть кнопка принудительного катапультирования. С ее помощью командир воздушного судна может катапультировать весь экипаж. Она используется в случае высокой срочности, например, когда самолет падает. Может быть, кто-то нажал эту кнопку», – предположил инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Во вторник трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погиб в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.

Один из членов экипажа выжил после инцидента на аэродроме под Калугой, он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона.

Красноперов добавил, что при умышленном катапультировании должны были катапультироваться не трое людей, а четверо. Экипаж такого самолета состоит из четырех человек, отметил он.

«Самостоятельно катапультироваться же одновременно все трое не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования. Заканчиваются такие истории обычно трагично. Получается – трое держались за кресла, и они упали на землю», – сказал собеседник.

Красноперов добавил, что он и сам летал на этом аэродроме. «Возможно, там проводились регламентные работы, и это результат неграмотной эксплуатации самолета», – отметил он.

Ту-22М – семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.