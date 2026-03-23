Предприниматели больше всего испугались утечек данных к конкурентам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство российских предпринимателей опасаются, что утечка данных приведет к попаданию информации о клиентах к прямым конкурентам, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Новофон». По результатам опроса среди 1,2 тыс. бизнесменов, именно этот риск оказался для них самым серьезным и опаснее, чем утечка информации к мошенникам.

Около 32% респондентов считают, что конкуренты могут переманить их клиентов, если получат доступ к базе данных. Для сравнения, возможность утечки данных к мошенникам тревожит только 19% участников опроса. Юридические последствия волнуют лишь 6% предпринимателей, в то время как репутационных рисков опасаются также 32% опрошенных.

В «Новофоне» отметили, что утечки данных усиливают конкуренцию, делая её «агрессивнее, без правил». Конкуренты быстро связываются с клиентами других компаний и забрасывают их предложениями, что в итоге может привести к потере доверия к бизнесу и даже к его закрытию.

Предприниматели также выделяют человеческий фактор в качестве главной причины утечек. Наиболее частыми причинами называют взлом аккаунтов сотрудников (28%) и действия недобросовестных работников, передающих данные конкурентам (22%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты зафиксировали около 225 крупных утечек информации в российских компаниях за 2025 год. В Ростовской области сотрудницу налоговой инспекции заподозрили в продаже базы данных предпринимателей банковским организациям. МВД раскрыло деятельность сервиса по сбору и перепродаже досье граждан частным компаниям и детективным агентствам.