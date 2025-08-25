Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?11 комментариев
В России раскрыли крупнейший сервис слива персональных данных
В Московском регионе сотрудники ФСБ и МВД разоблачили сервис, нелегально распространявший персональную, финансовую и адресную информацию о гражданах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сервис собирал большие объемы информации из различных источников утечек, которые затем покупали частные компании, детективные и коллекторские агентства, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Аферисты также использовали полученные сведения для хищения денежных средств у граждан.
Пользователям платформы предоставлялись досье с анкетными, паспортными данными, адресами проживания, местами работы, информацией о доходах, кредитной истории и другими уникальными записями. Доступ осуществлялся через специальный программный интерфейс, а стоимость услуг могла превышать один млн рублей в месяц.
Из-за высокой цены подписки клиенты иногда перепродавали доступ через Telegram-каналы и даркнет-форумы, что увеличивало риск массового распространения личных данных. В результате собранных материалов было возбуждено уголовное дело.
В Московском регионе задержаны предполагаемый организатор схемы и его технический помощник. В ходе обысков изъяты серверы с базами данных объемом более 25 терабайт, компьютерная техника и документация. Оба подозреваемых заключены под стражу, а система полностью прекратила работу.
Поступления на счета подконтрольных им юридических лиц с декабря 2024 года превысили 66 млн рублей. Проверяется информация более чем о 2 тыс. пользователей. Совместно с ФСБ также ведется поиск возможных иностранных соучастников и принимаются меры по устранению угроз дальнейших утечек.
В июне в Петербурге ликвидировали технический центр зарубежных телефонных мошенников.
До этого силовики задержали 15 человек, причастных к мошенничеству с подменой номеров. Еще раньше в Казани раскрыли сим-ферму на колесах.