В России раскрыли крупнейший сервис слива персональных данных

Tекст: Алексей Дегтярев

Сервис собирал большие объемы информации из различных источников утечек, которые затем покупали частные компании, детективные и коллекторские агентства, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Аферисты также использовали полученные сведения для хищения денежных средств у граждан.

Пользователям платформы предоставлялись досье с анкетными, паспортными данными, адресами проживания, местами работы, информацией о доходах, кредитной истории и другими уникальными записями. Доступ осуществлялся через специальный программный интерфейс, а стоимость услуг могла превышать один млн рублей в месяц.

Из-за высокой цены подписки клиенты иногда перепродавали доступ через Telegram-каналы и даркнет-форумы, что увеличивало риск массового распространения личных данных. В результате собранных материалов было возбуждено уголовное дело.

В Московском регионе задержаны предполагаемый организатор схемы и его технический помощник. В ходе обысков изъяты серверы с базами данных объемом более 25 терабайт, компьютерная техника и документация. Оба подозреваемых заключены под стражу, а система полностью прекратила работу.

Поступления на счета подконтрольных им юридических лиц с декабря 2024 года превысили 66 млн рублей. Проверяется информация более чем о 2 тыс. пользователей. Совместно с ФСБ также ведется поиск возможных иностранных соучастников и принимаются меры по устранению угроз дальнейших утечек.

В июне в Петербурге ликвидировали технический центр зарубежных телефонных мошенников.

До этого силовики задержали 15 человек, причастных к мошенничеству с подменой номеров. Еще раньше в Казани раскрыли сим-ферму на колесах.