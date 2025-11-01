Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Сотрудницу налоговой в Ростовской области заподозрили в продаже данных бизнесменов
Замначальника районной налоговой инспекции в Ростовской области заподозрили в незаконной передаче базы данных зарегистрированных предпринимателей банковским организациям, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Замначальника ИФНС №23 по Ростовской области с использованием своего служебного положения скачивала базы данных ФНС с бизнесменами и юрлицами и за деньги продавала данные банковским организациям, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Дело завели по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Устанавливаются соучастники и дополнительные эпизоды дела.
