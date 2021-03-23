Нижегородская область вышла в лидеры по числу участников нацпроекта «Производительность труда»

Нижегородская область заняла первое место в России по количеству предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Показатель по числу компаний-участников мы перевыполнили более чем на треть. Самое главное достижение – это те результаты, которые получают предприятия: сокращаются потери, увеличиваются объемы производства, возрастает производительность труда – и все это без дополнительных вложений, только за счет использования инструментов бережливого производства», – подчеркнул губернатор Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

По словам Никитина, к концу нынешнего года участниками нацпроекта «Производительность труда» должны были стать 98 компаний, но уже сейчас в нацпроект вступили 136 предприятий. Он также уточнил, что региональный Минпром разработал субсидию для участников нацпроекта «Производительность труда».

«Из областного бюджета мы компенсируем предприятиям до половины затрат на приобретенное оборудование. Максимальный размер субсидии – 5 миллионов рублей. Кроме того, на федеральном уровне участники нацпроекта могут получить займы от 50 до 300 миллионов рублей на 5 лет под 1% по специальной программе Фонда развития промышленности Российской Федерации», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На днях министр посетил одно из предприятий-участников нацпроекта – АО «ДЗХО «Заря» – предприятие машиностроительного профиля. Компания специализируется на выпуске оборудования для химической, нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей, атомной отраслей промышленности и оборонного комплекса, а также оборудования для переработки бытовых и технологических отходов. В нацпроект «Производительность труда» оно вступило в 2019 году.

«Благодаря участию в нацпроекте на предприятии на 24% повысилась производительность труда, было создано 24 высокопроизводительных рабочих места со средней зарплатой 42 тысячи рублей. В целом количество рабочих мест на предприятии увеличилось на 4%. Недавно мы как участники нацпроекта подали заявку в Федеральный фонд развития промышленности и уже получили одобрение. Рассчитываем в ближайшее время получить льготный кредит по программе «Комплектующие». На эти средства хотим приобрести современное технологическое оборудование, которое позволит дополнительно повысить производительность труда», – рассказал генеральный директор АО «ДЗХО «Заря» Олег Митрохин.

По словам заместителя главы города Дзержинска Юлии Ашурковой, во многом успешное развитие того или иного предприятия зависит от активного участия в нацпроектах.

«Директора дзержинских предприятий видят реальную прибыль, которую приносит нацпроект, и присоединяются к госпрограмме. Сейчас, в национальном проекте «Производительность труда» принимают участие 17 предприятий нашего округа. Практика успешного применения программ поддержки на ряде предприятий должна становиться примером для остальных. Без развития производственного комплекса не имеет смысла говорить о развитии города, и сегодня возможности для развития промышленности в Дзержинске есть», – отметила Юлия Ашуркова.

Напомним, деятельность по оптимизации производственных процессов, устранению потерь и обучению работников предприятий бережливым технологиям ведут специалисты Регионального центра компетенций Нижегородской области (РЦК) и Федерального центра компетенций (ФЦК).

Нацпроект «Производительность труда» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.