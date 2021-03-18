Павловский назвал санкции действиями без конкретной цели

Журналист, политтехнолог, президент Русского института Глеб Павловский в интервью Антону Красовскому в эфире программы «Антонимы» объяснил, почему Россия для коллективного Запада останется «бесповоротным, необратимым» «врагом навсегда», а санкции являются сверхконкретными действиями без конкретной цели.

По словам журналиста, Запад не может изолировать Россию, потому делает из нее врага. В частности, по его словам, «Америка всегда, на протяжении всей своей истории имела врага Америки. Там есть такая позиция. Она должна быть кем-то занята».

«Дело в том, что невозможно изолировать. Россию нельзя изолировать. Ее не изолируют. А что делают? Возникает идея врага. Россия – это враг. … Раз мы там (в позиции врага), то из нее очень трудно выйти. Это внутриполитическая позиция», – заявил он, передает RT.

«Самое опасное – это насаживаемый на вот эти всякого рода события образ. Россия – это не просто враг, она враг бесповоротный, необратимый, навсегда. Она просто вражеский враг, которого нельзя перевоспитать. … В конце концов кто-то один свернет. … Противник вдруг рассосется. Это, кстати, вывод, который сделали многие на Западе из конца холодной войны. Ошибочный вывод», – добавил он.

Павловский также выступил против санкций, назвав глобальным режимом «Это такая замена. Это когда санкции, взятые вместе, конечно, с антисанкциями и расползающиеся по миру в условиях краха прежнего миропорядка, – это его замена. И уже никто не спрашивает о целях. В политике есть определенные правила, правила эффективности. Действие должно быть конкретным и иметь цель – тоже конкретную. Санкции – это сверхконкретные действия без конкретной цели. Поэтому это плохая сама по себе вещь», – заявил он.

Накануне МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

16 марта Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.