КС встал на сторону россиянки, не признанной дочерью по генетическому тесту

Tекст: Алексей Дегтярев

Конституционный суд России направил на пересмотр дело гражданки М., которая не смогла добиться признания родства с предполагаемым биологическим отцом, передает РИА «Новости».

Женщина, родившаяся в 1994 году, обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти в 2021 году предполагаемого отца. После отказа, связанного с отсутствием доказательств родства, она подала иск в суд о признании ее наследницей и установлении отцовства.

Суд первой инстанции удовлетворил требования на основе ст. 48 кодекса о браке и семье РСФСР, учитывая выводы молекулярно-генетической экспертизы о родстве с вероятностью 99,999%. Однако вышестоящие суды отменили это решение, сославшись на недостаточность доказательств.

Конституционный суд указал, что нормы кодекса о браке и семье РСФСР не исключают учета генетической экспертизы при установлении отцовства и наследственных спорах. В постановлении подчеркивается, что суды не могут игнорировать такие доказательства, и решаемый вопрос должен соответствовать современным гарантиям судебной защиты. Судебная практика, не признающая генетическую экспертизу доказательством, не согласуется с конституционными нормами.

Дело гражданки М. подлежит пересмотру с учетом всех достоверных доказательств, включая результаты молекулярно-генетической экспертизы. Конституционный суд постановил, что ст. 48 КоБС РСФСР соответствует Конституции РФ и позволяет рассматривать иные доказательства, помимо указанных в ней.