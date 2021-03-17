США отреагировали на отзыв посла России в Москву

Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов, сообщила замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

«Мы, конечно же, видели эти сообщения», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на просьбу прокомментировать решение России отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США.

«Наша администрация [46-го президента США Джо Байдена] будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация», – заявила Псаки.

«Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность», – подчеркнула пресс-секретарь. «Есть сферы, где мы, как мы думаем, можем работать вместе», – отметила при этом Псаки. «Мы надеемся, что для этого есть возможности», – добавила она.

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя решение Министерства иностранных дел России отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву, сказала: «Мы в курсе недавнего объявления Москвы». При этом она добавила, что Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией таким образом, который «продвигает американские интересы». «Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы сможем привлекать ее к ответственности за любые злонамеренные действия», – заявила замглавы пресс-службы Госдепа США.

Отвечая на вопрос о том, встречался ли Антонов с кем-то из представителей новой вашингтонской администрации, Портер сказала: «Безусловно, нет встреч, [о которых можно было бы] рассказать».

Ранее в среду МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

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