В Петербурге решили заменить курортный сбор туристическим налогом

Tекст: Алексей Дегтярев

Туристический налог начнет действовать с 1 января 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение законодательного органа.

Новый налог введут вместо курортного сбора, в соответствии с обновленными нормами Налогового кодекса России. В отличие от курортного сбора, который платили гости города, туристический налог будет взиматься с организаций и предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению туристов.

Размер выплат будет жестко привязан к стоимости проживания. Суточная ставка налога не может быть ниже 100 рублей, что установлено на федеральном уровне. В то же время предусмотрено расширение списка льготников, для которых оказываемые услуги не будут облагаться туристическим налогом.

До этого вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщал, что срок действия эксперимента по развитию курортной инфраструктуры истекает в конце 2024 года.

Напомним, Госдума одобрила введение туристического налога, который начнет действовать в 2025 году в России. В Новосибирске решили ввести с 2025 года туристический налог со ставкой от 1%, которая постепенно увеличится до 5% к 2029 году.