  • Новость часаСтало известно об отступлении ВСУ из Курахово
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    Финляндия ворует российскую собственность ради киевского режима
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    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    Экс-депутат Рады заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве
    Эксперт сказал, кто может стать канцлером Германии уже в марте
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    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    30 октября 2024, 12:52 • Новости дня

    Новосибирск решил ввести туристический налог с 2025 года

    Совет депутатов Новосибирска утвердил туристический налог с 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С 2025 года в Новосибирске введут туристический налог, ставка которого начнется с 1% и будет постепенно увеличиваться до 5% к 2029 году.

    Совет депутатов Новосибирска утвердил закон о введении туристического налога на территории города с 2025 года, сообщает «Интерфакс». Ставка налога составит 1% с 1 января 2025 года, а к 2029 году достигнет 5%. Минимальная ставка за суточное проживание будет 100 рублей.

    Как отметил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, налог будет взиматься с граждан, проживающих в отелях и гостиницах, за весь период размещения. Средства будут поступать в городской бюджет и направляться на развитие туристической инфраструктуры.

    Для многодетных семей, членов семей участников специальной военной операции и жителей Новосибирской области предусмотрены льготы на два года. Предполагается, что первые поступления от налога в бюджет города начнутся в конце апреля 2025 года. Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что средства пойдут на благоустройство туристических маршрутов для повышения привлекательности города.

    По словам Веселкова, в 2023 году Новосибирск занял первое место по турпотоку в Сибири и десятое в России. Основную часть потока составляют деловые поездки, а также туризм с целью лечения и обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила введение туристического налога, который начнет действовать в 2025 году в России. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли решение об освобождении от уплаты курортного сбора отдыхающих из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

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    30 октября 2024, 00:21 • Новости дня
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклисты пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, привезли российских танкистов к украинскому танку, мешающему наступлению, чтобы те отогнали его в сторону, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

    Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

    Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

    «Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    29 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская певица Светлана Лобода во время концерта Ереване предложила зрительнице на сцене осудить действия России, заявив, что такая позиция является обязательным условием для посещения ее шоу.

    «Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию», – сказала артистка на чистом русском, передает RT.

    Зрительница по имени Юля ответила, что пришла просто послушать музыку и не намерена ввязываться в политические обсуждения. Эта позиция вызвала одобрение среди других зрителей, которые поддержали ее возгласами: «Юля, молодец!» и «Не говори!».

    Ранее Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. В интервью Би-би-си в Лондоне она также отмечала, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за якобы огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией.

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    29 октября 2024, 21:29 • Новости дня
    Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищным кредитом

    Путин освободил от НДФЛ заемщиков, взявших до 2025 года жилищный кредит

    Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищным кредитом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан России, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей из-за экономии по процентам.

    Льгота распространяется на кредиты и займы для строительства и приобретения жилья, земельных участков под жилье и участков для индивидуального жилищного строительства, а также на рефинансирование таких кредитов, сообщает РИА «Новости».

    Для получения льготы необходимо выполнение двух условий. Кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Кроме того, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет.

    Материальная выгода, освобождаемая от НДФЛ, возникает, если проценты по кредиту меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, но некоторые положения имеют другие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственной думе разработали законопроект, который предполагает снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от налога на доходы физических лиц с пяти до трех лет, что должно помочь повысить мобильность населения в стране.

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    29 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк» для сдерживания ВС России

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк», пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    «В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получила бы ракеты «Томагавк», – пишет NYT, передает РИА «Новости». Отмечается, что это «абсолютно невыполнимая просьба».

    Издание подчеркивает, что ракеты «Томагавк» обладают дальностью, в семь раз превышающей дальность систем ATACMS, которые Украина получила от США в ограниченном количестве.

    Американские чиновники, знакомые с подробностями «плана», считают его зависимым от помощи Запада. Они выражают недовольство и считают инициативу Зеленского чрезмерно амбициозной и неосуществимой в нынешних условиях.

    Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования.

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    29 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Дирижер Башмет 16 лет платил коммуналку за чужих людей

    Дирижер Башмет подал иск о выселении из квартиры бывших собственников

    Дирижер Башмет 16 лет платил коммуналку за чужих людей
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дирижер Юрий Башмет на протяжении 16 лет оплачивал коммунальные платежи за себя и шестерых бывших собственников квартиры, что стало предметом судебного разбирательства в Москве.

    Дирижер Юрий Башмет подал иск в Тверской суд Москвы о выселении шестерых человек из своей квартиры в центре столицы, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению представителя Башмета, в течение 16 лет он оплачивал коммунальные платежи не только за себя, но и за бывших собственников недвижимости. В 2008 году Башмет приобрел квартиру, которая продавалась свободной от других лиц. Однако, как оказалось, в квартире зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи.

    Представитель Башмета заявила, что дирижер просит признать утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета.

    Ранее бывшая телеведущая «Дом-2» Ксения Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что такое постоянная регистрация и как узнать, кто прописан в вашей квартире.

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    30 октября 2024, 04:00 • Новости дня
    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам

    Financial Times заявила о «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам

    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский дипломат заявил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, пишет Financial Times.

    «Идут переговоры в начальной стадии», – сказал дипломат, пояснив, что «ведутся переговоры об энергетических объектах».

    При этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, с целью оказания давления на Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные, пишет «Коммерсант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией.

    По информации Washington Post, Россия и Украина уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    29 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской ДРГ в Брянской области

    Росгвардия: Украинская ДРГ численностью 10 человек пыталась прорваться в Брянскую область

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская диверсионно-разведывательная группа, обнаруженная и уничтоженная в Климовском районе Брянской области, состояла из 10 человек, сообщили в Росгвардии.

    Группа была своевременно обнаружена в Климовском районе при помощи воздушной разведки, которую проводило пограничное управление ФСБ России совместно с Росгвардией и Министерством обороны, сообщает ТАСС.

    По информации Росгвардии, пешая ДРГ подверглась ударам артиллерии Министерства обороны России и FPV-дронов Росгвардии.

    Напомним, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был уничтожен.

    ФСБ продемонстрировала видео пресечения попытки вторжения диверсантов с оружием и канадскими флагами. В результате операции на границе в Брянской области были обнаружены взрывчатые вещества Semtex у ликвидированных наемников.

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    29 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    Новый Mercedes решили оснастить двигателем китайской компании Geely

    Новый Mercedes-Benz CLA решили оснастить двигателем производства китайской компании Geely

    Tекст: Антон Антонов

    Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет оснащаться двигателем производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, сообщает CarNewsChina.

    Mercedes-Benz CLA третьего поколения был представлен в середине октября. Сам мотор производится в Китае, катализатор будет установлен в Германии в соответствии с требованиями по выбросам вредных веществ, пишут «Вести.Ру» со ссылкой на CarNewsChina.

    Издание также подчеркивает, что Geely через председателя совета директоров Ли Шуфу владеет около десятью процентами акций Mercedes-Benz, а также имеет совместное предприятие с немецкой компанией по производству электромобилей марки Smart.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в Германии ради экономии, а также сократить десятки тысяч рабочих мест. Mercedes обвиняет китайский рынок в уменьшении прибыли.

    Немецкие бренды Volkswagen, Mercedes и BMW создали три совместных предприятия в Китае, где выпускается более 3 млн автомобилей, однако их судьба под вопросом из-за торговой войны между ЕС и Китаем.

    Отметим, что шведский бренд Volvo был продан китайскому производителю Geely в 2010 году и с тех пор увеличил продажи и прибыль.

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    30 октября 2024, 01:33 • Новости дня
    Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона

    Кадыров сообщил о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне

    Tекст: Антон Антонов

    Атака украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне привела к гибели украинских пленных, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров указал, что «жертв с нашей стороны нет», но есть жертвы «среди украинских пленных». Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне, включая РУС, содержится до десяти украинских пленных.

    «Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – заявил он в Telegram.

    Напомним, в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша одного из здании. Кадыров заявил, что атака повлечет «возмездие».

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    29 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах

    Политолог Лукьянов: Пересчет голосов на выборах в Грузии выбьет почву из-под ног оппозиции

    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пересчетом голосов грузинское правительство, во-первых, показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. А во-вторых, лишает оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал решение ЦИК Грузии выборочно пересчитать голоса на выборах в парламент.

    «Грузинскому правительству совершенно некстати беспорядки. А между тем оппозиция при моральной поддержке Запада пытается их раскрутить, утверждая, что парламентские выборы нелегитимны. В этой ситуации выборочный пересчет голосов – вполне уместное решение», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, таким образом, во-первых, правительство показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. Кроме того, пересчет голосов лишит оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, добавил политолог.

    «Это не изменит их мнения о «Грузинской мечте» и результатах выборов – оно уже сформировалось. Тем не менее решение ЦИК выбивает почву для протестных действий. Ведь если пересчет подтвердит уже объявленные результаты, то у оппозиции не будет фактуры, подтверждающей их претензии», – рассуждает Лукьянов.

    Говоря о прошедшем накануне митинге, аналитик обратил внимание на требование оппозиции провести новые выборы под эгидой «международной избирательной администрации». Он счел его абсурдным. «Фактически оппозиция заявляет о готовности проводить выборы так, будто Грузия – это оккупированная страна. Это показывает их полное неуважение к собственному государству. Инициатива, на мой взгляд, реализована не будет», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Центризбирком Грузии перепроверит данные об итогах парламентских выборов. Для этого ЦИК пересчитает бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Решение было принято на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Окружные комиссии с помощью жеребьевки уже выбрали конкретные участки. В регионах пересчет начнется в 12.00 по местному времени (11.00 мск), в Тбилиси – в 17.00 (16.00 мск). В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах. «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Накануне вечером перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом. Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

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    29 октября 2024, 17:25 • Новости дня
    В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем

    Дочерняя компания Hyundai представила танк будущего, работающий на водороде

    В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем
    @ hyundai-rotem.co.kr

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейская дочерняя компания Hyundai Rotem раскрыла планы по созданию танка K3 с водородными топливными элементами, он станет первым в мире подобным проектом.

    Новый танк K3, разрабатываемый в сотрудничестве с Корейским агентством по оборонным разработкам, станет первым в мире с водородными топливными элементами, его производство планируется начать в 2040 году, пишет Yahoo.

    Переход от дизельных двигателей к водородным будет происходить поэтапно, начиная с гибридных систем в первых прототипах, говорится в статье. Разработчики стремятся к более устойчивым и универсальным военным активам, что отражает планы Южной Кореи по отказу от двигателей внутреннего сгорания в вооруженных силах.

    Танк K3 будет оснащен автономным вождением, ведомыми дронами и новой 130-мм гладкоствольной пушкой. Он также получит улучшенные возможности скрытности и автономности, что позволит более эффективно выполнять задачи на поле боя. Водородные технологии позволят снизить тепловую сигнатуру и шум, улучшив мобильность и ускорение.

    Новый танк также будет отличаться улучшенными характеристиками обслуживания и преодоления пересеченной местности благодаря меньшему количеству подвижных частей. Экипаж из трех человек будет защищен в бронированной капсуле, а усовершенствованная броня и системы защиты обеспечат безопасность на поле боя. Оружие танка позволит поражать цели на расстоянии до 5 километров.

    Ранее немецкий концерн Rheinmetall завершил разработку новых 120-мм бронебойных снарядов KE2020Neo для танков Leopard 2.

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    30 октября 2024, 05:24 • Новости дня
    Трамп назвал «проблему номер один» для США

    Трамп назвал миграционный кризис главной проблемой для США

    Трамп назвал «проблему номер один» для США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «В каждом опросе инфляция и экономика указываются как вопросы первостепенной значимости. А на третьем месте – граница. Не думаю, что это так», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что инфляция разрушительна как «для людей», так и для экономики страны. Однако он считает, что миграционная политика нынешней администрации превращает Соединенные Штаты в «мусорный бак» для преступников из других стран. «Это действительно жестокие люди», – отметил он.

    По его мнению, действующая политика администрации Джо Байдена способствует проникновению в страну миллионов мигрантов, многие из которых представляют угрозу. «Проблема номер один – это граница», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы президента США состоятся 5 ноября, но фактически они уже начались – миллионы американцев голосуют досрочно.

    Вице-президент США Камала Харрис стремительно теряет позиции в предвыборной гонке и уже растратила свое прежнее преимущество над Трампом.

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    29 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    @ Максим Блинов/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скончался Андрей Черемисинов, известный участник телеигры «Что? Где? Когда?» и советник генерального директора Росатома по информационным проектам.

    Черемисинову было 55 лет, о его смерти сообщил Telegram-канал «Что? Где? Когда?».

    «Сегодня не стало Андрея Черемисинова. <…> Выражаем благодарность и соболезнования его семье и коллегам», – говорится в публикации.

    Черемисинов более семи лет представлял Росатом в игре «Что? Где? Когда?». За это время он не только защищал интересы знатоков, но и активно участвовал в разрешении сложных игровых ситуаций. Кроме того, он вручал приз «Хрустальный атом», который стал символом признания заслуг и выделения лучших знатоков.

    В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила о смерти Валерия Мешкова, известного фигуриста и четырехкратного чемпиона СССР. Ему было 79 лет.

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    29 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    NYT: Зеленский был ошеломлен запретом США на удары вглубь России

    New York Times: Зеленский был ошеломлен отказом США разрешить удары по России дальнобойным оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский был обескуражен, когда США отказались дать разрешение на использование дальнобойного вооружения для ударов вглубь России во время его визита в Вашингтон в сентябре, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

    Отмечается, что во время сентябрьской встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден отказался от просьбы Владимира Зеленского разрешить Украине наносить удары по российской территории с использованием американских дальнобойных ракет. Это решение стало неожиданностью для украинского лидера, привыкшего к уступкам США в вопросах вооружения, сообщает РИА «Новости».

    По данным источников издания, Киев не смог убедить американскую сторону в необходимости таких действий. Украинский список целей значительно превышает количество ракет, доступных для поставок, что ставит под угрозу другие потенциальные конфликты, такие как на Ближнем Востоке и в Азии.

    Советник Зеленского Дмитрий Литвин подтвердил разочарование Киева. Он отметил, что у США есть все необходимые данные и объяснения по использованию ракет, но политическое решение пока отсутствует. Американские чиновники также скептически оценивают украинский план победы, называя его нереалистичным и полностью зависимым от западной поддержки.

    Особое внимание уделяется запросу на поставки крылатых ракет «Томагавк», который американская сторона считает несбыточным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.

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