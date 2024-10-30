Новосибирск решил ввести туристический налог с 2025 года

Совет депутатов Новосибирска утвердил туристический налог с 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет депутатов Новосибирска утвердил закон о введении туристического налога на территории города с 2025 года, сообщает «Интерфакс». Ставка налога составит 1% с 1 января 2025 года, а к 2029 году достигнет 5%. Минимальная ставка за суточное проживание будет 100 рублей.

Как отметил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, налог будет взиматься с граждан, проживающих в отелях и гостиницах, за весь период размещения. Средства будут поступать в городской бюджет и направляться на развитие туристической инфраструктуры.

Для многодетных семей, членов семей участников специальной военной операции и жителей Новосибирской области предусмотрены льготы на два года. Предполагается, что первые поступления от налога в бюджет города начнутся в конце апреля 2025 года. Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что средства пойдут на благоустройство туристических маршрутов для повышения привлекательности города.

По словам Веселкова, в 2023 году Новосибирск занял первое место по турпотоку в Сибири и десятое в России. Основную часть потока составляют деловые поездки, а также туризм с целью лечения и обучения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила введение туристического налога, который начнет действовать в 2025 году в России. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли решение об освобождении от уплаты курортного сбора отдыхающих из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР.