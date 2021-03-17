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В РПЦ пообещали появление больничных священников в России
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В Церкви ведут переговоры с властями о создании института больничных капелланов, поскольку больничные священники очень востребованы в России, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Он напомнил, что в начале пандемии больницы закрылись для священников и «человек в красной зоне не мог пригласить к себе священника, исповедаться перед смертью, причаститься». Это была тяжелая ситуация, отметил представитель РПЦ. «И слава Богу, что за время пандемии эта ситуация изменилась. Сейчас у нас ведутся конститутивные и очень важные переговоры и с департаментом здравоохранения (Москвы – прим. ВЗГЛЯД), и с Минздравом (России – прим. ВЗГЛЯД). Нас поддерживает Татьяна Голикова. Мы планируем сделать конференцию, которая обобщит международный опыт, и, может быть, в конце концов, у нас появятся больничные капелланы. Как во всем цивилизованном мире есть служение священников в больнице», – цитирует РИА «Новости» Пантелеимона.
Он отметил, что священническое служение стало очень востребовано в больницах. «И врачи тоже в этом нуждаются, задают вопросы (священникам – прим. ВЗГЛЯД), рассказывают о своих трудностях», – сказал представитель РПЦ.
По его словам, в Москве уже есть группа больничных священников, которые за время пандемии совершили более 1,7 тыс. выездов в 57 учреждений московского региона, около 70% из них – в реанимацию, к умирающим. «Сейчас в среднем эти священники совершают девять выездов в день. Для огромной Москвы это, наверное, немного. Есть благословение святейшего патриарха (Московского и вся Руси Кирилла – прим. ВЗГЛЯД) разработать специальные курсы для (больничных – ред.) священников. Мы их опробуем в Москве, потом проведем онлайн для наших епархий. В этих курсах примут участие представители депздрава Москвы и Минздрава России, врачи-эпидемиологи, соцработники, психологи, чтобы подготовленный священник мог прийти в больницу, и чтобы был регламент посещения больниц», – добавил епископ.
Ранее патриарх Кирилл перечислил негативные последствия пандемии. Он отметил, что число прихожан, которые ходят в церковь по воскресеньям и в праздники, в Москве сократилось на треть, а кое-где даже в половину.
Российские арбитры отказались встать на колено перед матчем Лиги чемпионов
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Бригада российских арбитров под руководством Сергея Карасева отказалась принимать участие в акции в поддержку Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Перед стартовым свистком все футболисты, находящиеся на поле, встали на одно колено, тогда как Карасев, его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также четвертый арбитр белорус Алексей Кульбаков решили не присоединяться к акции, передает RT.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Как отмечает ТАСС, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет применять санкций к российской бригаде судей. «Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», – сообщили в пресс-службе УЕФА.
Акции с преклонением колена перед началом соревнований проводятся в различных видах спорта в разных странах. В футболе она, например, проводится в Английской премьер-лиге. При этом 13 марта ивуарийский футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа стал первым игроком в чемпионате Англии, не преклонившим колено перед стартовым свистком. Ранее он выступал против этой акции в рамках движения Black Lives Matters – по его словам, она никак не влияет на отношение к темнокожим.
В прошлом году российский футболист Валерий Сарамутин, выступающий за клуб из США «Остин Боулд», был отстранен от игр за отказ встать на одно колено во время матча в поддержку движения Black Lives Matter.
В США собрались заставить Россию отвечать за нарушение «дорожных правил»
Россия и Китай представляют похожие наборы вызовов для США, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
В США считают, что «лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело» с американскими союзниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин должны «отвечать за действия, противоречащие международным «дорожным правилам». Представитель администрации уточнил, что для США «Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия, по версии США, якобы пыталась помешать действующему главе американского государства Джо Байдену победить на президентских выборах. США анонсировали санкции за иностранное вмешательство в выборы.
На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию
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Глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» – вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал Ткаченко в своем Telegram.
Министр отметил, что «очень тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ».
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield.
В Киеве напомнили «психующей» Москве о «непобедимых» украинских ракетах
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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США, пишет «Царьград».
«Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитирует его украинское издание «Главред».
По словам Жданова, испытания показали, что точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров. Кроме того, уверен он, поступление «Нептунов» в ВМС Украины уже заставило «психовать» Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
В ЛНР указали на виновников крушения Ил-76 в Донбассе
Ответственность за падение Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 находившихся там человек лежит на украинском командовании, заявил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Еще Валерий Болотов (в июне 2014 года занимал пост главы ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) говорил, что воздушное пространство над Луганской народной республикой закрыто, и в случае, если оно будет нарушено, любой нарушитель будет сбит», – сказал Марочко РИА «Новости».
Он добавил, что из-за эскалации конфликта в Донбассе, вследствие которой ЛНР сталкивалась с воздушными атаками со стороны Украины, «атака на данный самолет не считалась бы преступлением, даже если бы в этом непосредственно участвовал сам [экс-глава ЛНР Игорь] Плотницкий». По мнению Марочко, самолет угрожал всем мирным жителям.
«Как стремительно развивались тогда события, мы все помним и знаем. Усиление [украинского воинского] контингента на территории Луганского аэропорта сулило большими потерями как среди ополчения, так и мирных граждан, поскольку они сюда летели не на прогулку, а убивать мирных жителей», – указал собеседник.
Экс-представитель ЛНР отметил, что украинское военное руководство знало, что силы ополчения завладели средствами, позволяющими сбивать такие цели.
«Целиком и полностью ответственность за гибель этих военных лежит на украинской власти и тех командирах, которые отдали приказ на вылет данного транспортного средства и выдвижении этих десантников на территорию ЛНР. Посылать этот борт было заведомо провальной идеей, которая и привела к большому количеству жертв среди укровоенных», – пояснил Марочко.
Во вторник на Украине вынесли заочный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому по делу о крушении Ил-76 в 2014 году в Донбассе. Его приговорили к пожизненному заключению.
В 2014 году Киев разрешил вылет транспортного самолета Ил-76 в блокированный ополченцами аэропорт Луганска. Самолет был сбит из ПЗРК при посадке в Луганске, погибло 40 десантников и девять членов экипажа.
Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca.
Захарова заявила в Facebook, что на Украине «продолжают жить в своем фантазийном мирке». Так, украинские власти «проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке». А теперь Киев «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит». «Не режим, а сказка», – заявила Захарова.
Напомним, Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами»
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В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку».
«Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24».
Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение.
Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах России или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдум». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией
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В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году.
«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости».
Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.
«Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе.
Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Российские ракетчики оценили украинский «Нептун»
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«Ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен. Возможно, на Украине задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев. Так он прокомментировал заявление украинского военного эксперта о том, что Россия бессильна против «Нептунов».
Российские корабли второго и третьего поколения сегодня имеют новейшие ракетные и пушечные средства вооружения, радиолокационные станции и системы навигации, отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Кроме того, мы постоянно работаем над их усовершенствованием. Это значит, что ракета «Нептун» для России – это несложная цель, которую мы можем своевременно обнаружить и уничтожить», – констатировал эксперт.
Ранее бывший сотрудник оперативного отдела Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитировало Жданова украинское издание «Главред».
«Ракета «Нептун» – не новая разработка украинских специалистов, а старое изобретение еще советских времен. Это оружие достаточно известное, никаких секретов для России в нем нет. Возможно, на Украине эту ракету усовершенствовали, задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – отметил Хатылев.
Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, «Нептун» – это модернизированная противокорабельная многофункциональная советская ракета К-35, которой вооружали самолеты Ту-22, корабли и береговые ракетные комплексы «Бал».
«В советское время это действительно была передовая разработка, предназначенная для уничтожения авианосцев и корабельных группировок, – сказал Бижев. – Система заключала ноу-хау: ракета могла выходить на атаку сверху, но у самой воды становилась горизонтально, атакую корабль на высоте 30-50 метров над уровнем воды, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение. Понятно, что украинцы усовершенствовали ее, возможно увеличили дальность полета с прежних 300 километров, но кардинально изменить тактико-технические характеристики, в частности, скорость они не в состоянии».
«Изделие разработано киевским КБ «Луч». Вся информация по нему приходит только с украинской стороны, но доверия этому источнику информации нет, – сказал военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. – Изделие создано не на ровном месте. Задел существует еще с советского времени, аналоги ракеты разрабатываются и в Китае и в Индии и в Пакистане. Это не говорит о каком то сумасшедшем уровне высоких технологий. Ракета дозвуковая, летит на небольшой высоте, что уже давно не новость. Заявленная дальность в 300 километров, но непонятно на какой высоте достигается».
По оценке Бижева, испытания ракеты Украина может проводить только на Черном море – полигонов у нее нет – и как только такие испытания пройдут средства разведки Черноморского флота, получат и проанализируют все характеристики «Нептуна».
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
Теоретически, ракету можно использовать и для защиты и для нападения, например на черноморский сухогруз, в свою очередь указал Денисенцев. «Можно попытаться атаковать и российские военные корабли, но нужно думать о последствиях и вероятностях успеха этой акции», – добавил эксперт АСТ.
Но, отметил Денисенцев, одно дело – создать один экземпляр вооружения, другое – развернуть большую серию. Есть большие сомнения в возможностях Украины наладить производство «Нептунов», отметил военный эксперт. «Существует значительная проблема с носителями данных ракет, – указал Денисенцев. – Изначально предполагалось и береговое, и морское базирование. Осталось только береговое. Производственные возможности для выпуска носителей ограничены». Также есть сомнения в том, что «Нептун» будет востребован на внешнем рынке, заметил эксперт. «У американцев есть противокорабельная ракета Harpoon, и в целом, предложений в этой нише вооружений достаточно», – напомнил Денисенцев.
Что касается противодействия «Нептунам», то не стоит также забывать об эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в свою очередь отметил Хатылев. «У России есть возможность создавать помехи ракетам противника, что значительно повышает результативность ведения боевых действий. Однако самое главное не то, насколько эксклюзивная и модернизированная техника на вооружении у страны, а то, кто ей управляет. В России и боевые расчеты, и командование, их уровень подготовки и способность выполнять задачи в сложной обстановке находятся на высочайшем уровне», – подчеркнул он.
«На Украине же часто забывают об этом важном факторе. Каким бы современным не было оружие, если один из командиров побежит, всей системе конец. Мы уже молчим о том, что такое вооружение нужно поставить на серийное производство, а этот процесс занимает годы, а не пару месяцев. Для этого нужен высокий уровень кооперации на всех стадиях, который на Украине оказался просто уничтожен», – заключил Хатылев.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
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Приставы забрали у жителя Пермского края выигранные в телешоу полмиллиона рублей
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Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери, сообщила региональная пресс-служба ФССП.
Мужчина был фигурантом исполнительных производств на общую сумму более 2 млн рублей. Кроме того, в 2017 году суд обязал его платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, страдающей от серьезной болезни, однако родительскими обязанностями 39-летний отец пренебрег, передает РИА «Новости». Так, по данным ФССП, в прошлом году он перечислил своему ребенку только 2,5 тыс. рублей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти полмиллиона.
В ведомстве отметили, что по месту регистрации в Пермском крае неплательщик не проживал, установить его местонахождение не удавалось до тех пор, пока экс-супруга не увидела его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов.
Выяснилось, что мужчина, переехавший в Краснодарский край, в ходе шоу выиграл денежный приз. После запроса на телеканал удалось установить, что выигравший приз и неплательщик – одно и то же лицо.
Приставы обратили взыскание на выигрыш в размере 500 тыс. рублей, средства в полном объеме перечислили экс-супруге должника. Сам победитель хотел потратить выигрыш на строительство нового дома.
Напомним, на 31 декабря 2020 года в Москве действовало более 28 тыс. постановлений об ограничении выезда, из них 6,5 тыс. в отношении неплательщиков алиментов.
Соловьев отреагировал на интервью Собчак со «скопинским маньяком»
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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Ксению Собчак за решение взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова.
«Для Собчак важно, чтобы о ней говорили, а что для этого необходимо сделать – вторично. Страх забвения заглушает муки совести», – написал Соловьев в Telegram.
Так он отреагировал на сообщения о том, что Собчак взяла интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, которого недавно освободили из колонии.
По данным «Комсомольской правды», беседа проходила в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области. Отмечается, что там также присутствовали члены съемочной группы. Полицейских, ранее сопровождавших Мохова, рядом замечено не было. Местные жители утверждают, что съемки проходили также в доме мужчины.
Собчак также осудила соосновательница сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» Алена Попова. Она напомнила, что Мохов «похитил и в течение нескольких лет держал в заточении и насиловал школьниц Екатерину Мартынову и Елену Самохину. За любое неповиновение лишал их еды, воды и света. Также он избивал их и травил слезоточивым газом. Одна из пленниц родила от насильника двух детей. Всего в сексуальном рабстве у маньяка девочки провели 1296 дней».
«Теперь из него делают героя развлекательных ток-шоу, платят ему миллионы рублей, водят в рестораны. Это не журналистика. Делать из маньяка звезду… Совсем за гранью добра и зла. Тем более за гранью: пытаться совмещать мнение жертвы и мнение насильника, ставя при этом жертву в ситуацию ада, ретравматизацию. Некоторые каналы, как сама Катя говорила, вообще предлагали ей встречу с Моховым?!!! Вы серьезно?!» – написала Попова в Facebook.
«Сама ситуация бенефиса маньяка- – дно. Изнасиловал – держал в подвале – сел – вышел звездой, да еще и с деньгами теперь. Вот где дно», – добавила она.
Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.
Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.
В Госдепе предсказали быстрые санкции против России
США уже на следующей неделе могут объявить о санкциях в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщили источники в Госдепе.
Как сообщает CNN, Белый дом «даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. CNN отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран, передает РИА «Новости».
Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа.
Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании в конце марта и продолжит работы до конца сентября, сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA).
«Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2021 года», – сообщил регулятор на вопрос о графике строительства первой ветки, передает РИА «Новости».
Ранее в DEA поясняли, что «Академик Черский» в марте должен приступить к прокладке первой ветки «Северного потока – 2» (Line A). В то время как «Фортуна» сейчас строит вторую ветку газопровода (Line B).
Тем временем глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.
США собрались потребовать от Китая «изменить курс»
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Высокопоставленный представитель американской администрации рассказала о предстоящих переговорах США и Китая в Анкоридже на Аляске.
На переговорах США «перечислят некоторые конкретные сферы», в которых Китаю «нужно предпринять некоторые шаги, чтобы изменить свой курс». В частности, Вашингтон недоволен «экономическим принуждением», которое Пекин использует в отношении союзников США. Чтобы можно было «предпринять существенные дальнейшие шаги в отношениях» двух стран, «это должно измениться», сказала представитель администрации.
Она уточнила, что будет «единичная встреча», а не «не возобновление какого-то конкретного диалогового механизма или начало диалогового процесса». Переговоры пройдут «на более широком, стратегическом уровне», США не ждут «конкретных результатов, которые станут ответами на вопросы». Кроме того, «совместного заявления не будет», передает ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «часть разговора может быть сложной». «Есть вопросы, по которым президент не воздерживался от того, чтобы озвучить свою обеспокоенность, будь то права человека или же экономические, или технологические вопросы», – сказала она, добавив, что есть и сферы, в которых возможна «совместная работа, будь то климат или нераспространение ядерного оружия».
Напомним, США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.
Москва выразила протест временному поверенному в делах Украины
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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против российских дипломатов.
«17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», – говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что российская сторона рассматривает провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства.
В МИД России потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования и привлечь виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных провокаций.
«Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом», – заключили в ведомстве.
16 марта рядом со зданием посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии, находившихся на стоянках в городе.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией.