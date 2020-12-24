Патриарх Кирилл перечислил негативные последствия пандемии

Число прихожан, которые ходят в церковь по воскресеньям и в праздники, в Москве сократилось на треть, а кое-где даже в половину, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава РПЦ связал это с ограничениями на фоне коронавируса. Он отметил, что «более серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений», недооценка значимости личного присутствия для участия в таинствах Церкви, в первую очередь в таинстве причастия, передает «Интерфакс».

Также пандемия, по словам патриарха, вызвала «тенденцию расчеловечивания ближнего», которого начинают воспринимать «в первую очередь как заведомую угрозу, как потенциального распространителя инфекции, а не как брата и сестру».

Стремительное разобщение людей также стало одним из негативных последствий пандемии, отметил Кирилл. Он добавил, что серьезное беспокойство патриарха вызывает и применение дистанционных технологий в образовании.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что время распространения коронавируса – это, возможно, «последний звонок» для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни.