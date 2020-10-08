Патриарх Кирилл оценил пандемию как «последний звонок» для человечества

Взгляд
8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
Разделы

За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
Перейти в раздел…

На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Бои в Карабахе показывают образец войны будущего

Азербайджанские беспилотники играют одну из важнейших ролей в ходе наступления на Карабах mod.gov.az/ru
Идущие сегодня в Нагорном Карабахе военные действия существенно отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. Речь идет о массовом применении ударных беспилотников. Азербайджан с помощью БПЛА испытывает против Нагорного Карабаха модель боевых действий, которая в перспективе способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...

Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...

Всемирный банк критикует Россию за щедрость

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Перейти в раздел…

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Против руководства Нафтогаза завели дело о госизмене
    Аэропорт Омска в день госпитализации Навального «минировали» из Германии Apple потребовала от Telegram заблокировать три белорусских канала Армения опровергла данные о прекращении огня в Карабахе Грузия задолжала России больше всех остальных стран
    В горах Дагестана упал и взорвался неопознанный снаряд Супруга Шредера назвала оскорблением и травлей интервью Навального в Bild Храм в Карабахе подвергся повторному обстрелу Тела трех украинских военных найдены в Житомирской области
    Маас заявил об использовании ситуации с Навальным противниками «Северного потока – 2» МИД призвал россиян тщательно планировать поездки за рубеж Киссинджер увидел признаки надвигающейся мировой войны Россиян предупредили о многодневной магнитной буре

    Главная тема


    Как остановить создание новой Османской империи

    предполетный досмотр


    МВД заявило об отсутствии бутылки с водой у вылетавшей в Германию сторонницы Навального

    вооруженный конфликт


    Российский блогер получил ранение при обстреле храма в Карабахе

    гиперзвуковое оружие


    Японцы восхитились российской ракетой «Циркон»

    Видео

    плацдарм для удара


    Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

    экс-канцлер ФРГ


    Навальный натравил немцев на Шредера

    «Северный поток – 2»


    За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

    конфликт в карабахе


    Иран включился в борьбу за Южный Кавказ

    разговор о свободе


    Алексей Алешковский: Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

    агитация и пропаганда


    Герман Садулаев: Раз это война, будьте готовы стать жертвами

    армяно-азербайджанский конфликт


    Сергей Мардан: Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?

    Патриарх Кирилл оценил пандемию как «последний звонок» для человечества

    8 октября 2020, 20:23

    Текст: Александра Юдина

    Время распространения коронавируса – это, возможно, «последний звонок» для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни, сообщил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

    «Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, – это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», – приводятся его слова на сайте РПЦ.

    По слова патриарха, распространение инфекции потребовало от людей наложить на себя большие самоограничения.

    «Если у людей не хватает разумения, силы воли, подлинного целеполагания, чтобы жить не по закону похоти, то Господь вдруг призывает всех нас изменить свою жизнь – ради своего здоровья и ради того, чтобы избежать преждевременной кончины. Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить», – подчеркнул он.

    При этом глава Русской церкви добавил, что начало духовного подвига связано с огромными самоограничениями.

    «Не может воспитать свой дух тот человек, кто живет по закону плоти, кто стремится удовлетворять свои потребности, кто хочет добиться почитания со стороны окружающих и, наконец, властвовать над ними. Все, что рассматривается в мире как успех, абсолютно не соответствует тому, что можно назвать успехом духовным», – добавил патриарх Кирилл.

    Ранее патриарх Московский и вся Руси заявил, что отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, поскольку находится на карантине после контакта с больным коронавирусом. Патриарх напомнил, что «текущая пандемия – это серьезное испытание, которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия».

    За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •