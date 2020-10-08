Патриарх Кирилл оценил пандемию как «последний звонок» для человечества

Время распространения коронавируса – это, возможно, «последний звонок» для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни, сообщил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

«Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, – это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», – приводятся его слова на сайте РПЦ.

По слова патриарха, распространение инфекции потребовало от людей наложить на себя большие самоограничения.

«Если у людей не хватает разумения, силы воли, подлинного целеполагания, чтобы жить не по закону похоти, то Господь вдруг призывает всех нас изменить свою жизнь – ради своего здоровья и ради того, чтобы избежать преждевременной кончины. Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить», – подчеркнул он.

При этом глава Русской церкви добавил, что начало духовного подвига связано с огромными самоограничениями.

«Не может воспитать свой дух тот человек, кто живет по закону плоти, кто стремится удовлетворять свои потребности, кто хочет добиться почитания со стороны окружающих и, наконец, властвовать над ними. Все, что рассматривается в мире как успех, абсолютно не соответствует тому, что можно назвать успехом духовным», – добавил патриарх Кирилл.

Ранее патриарх Московский и вся Руси заявил, что отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, поскольку находится на карантине после контакта с больным коронавирусом. Патриарх напомнил, что «текущая пандемия – это серьезное испытание, которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия».

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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