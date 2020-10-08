Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, поскольку находится на карантине после контакта с больным коронавирусом.

8 октября, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, патриарх Кирилл направил послание наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Сергиево-Посадскому Фоме и сообщил о причинах, которые не позволили ему посетить Троице-Сергиеву лавру в этот день.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения», – сообщил патриарх Кирилл в послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Патриарх напомнил, что «текущая пандемия – это серьезное испытание, которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия».

«Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по Промыслу Вседержителя. Дай Бог, чтобы переживаемые испытания послужили утверждению нашего народа в вере, обращению ко Христу многих людей», – подчеркнул патриарх Кирилл.

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.