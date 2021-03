Россия провела ротацию МРК в Средиземном море В МИД призвали учитывать наращивание Британией ядерного потенциала 17 марта 2021, 12:21 Текст: Наталья Ануфриева

Намерения Британии нарастить ядерный потенциал подтверждает необходимость учитывать это в новом уравнении безопасности, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Грушко заявил, что намерение Лондона нарастить ядерный потенциал на 40% – это «еще одно свидетельство того, что будущее уравнение безопасности, о котором мы готовы договариваться с США как с ведущей страной в ядерном смысле, должно включать все факторы, влияющие на военную безопасность и стабильность», передает ТАСС. Он также указал, что вина за демонтаж системы безопасности на Европейском континенте лежит на Североатлантическом альянсе, который за счет двух волн расширения приблизил военную инфраструктуру к границам России. «Мы наблюдали усиление инфраструктурного присутствия НАТО у наших жизненных центров, размещение войск и вооружений, пусть и не на постоянной основе, ротацию подразделений, увеличение количества военных учений. Все это деформировало ситуацию в области безопасности, как она сложилась в период после окончания холодной войны», – сказал он. Ранее стало известно о планах Британии нарастить ядерный потенциал. Также Лондон признал Россию «наиболее острой прямой угрозой».

Эксперт объяснил страх Британии перед «танковой дуэлью» с Россией 14 марта 2021, 13:12

Фото: Brian Robert Marshall/wikipedia.org

Текст: Алексей Нечаев

«Пока все крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия действительно оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал признание Лондоном негодности британской бронетехники к войне с Россией. «Сейчас военный бюджет Британии должен подрасти с 55 до 80 млрд долларов. Если правительство примет решение об увеличении бюджета, то военные постараются «забить» все статьи расходов. Это касается модернизации танков Challenger 2, создания новых видов морского оружия или закупок уже существующих образцов у американцев, а также совершенствования систем противоракетной обороны. Поэтому сейчас в британских СМИ все чаще появляются материалы, где говорится о растущем превосходстве «страшного» российского оружия и призывы предпринимать ответные действия, включая повышение расходов на оборону», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «Кроме того, британская армия в последние годы действительно испытывает множество трудностей. Они не могут вести полноценные операции за рубежом. У них есть проблемы во флоте, у них есть проблемы с личным составом. В частности, многие бригады и воинские подразделения укомплектованы не полностью. Например, валлийские и шотландские бригады укомплектованы лишь на 30-40%», – отмечает эксперт. «Все это удручает британцев. Пока крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия. Те же танки Challenger 2 они перестали выпускать примерно 11 лет назад. А за эти годы противотанковые виды оружия ушли далеко вперед в своем развитии», – добавил собеседник. «Ранее, например, во время активной фазы войны в Ираке британцы на свои танки вешали динамическую броню, из-за чего их машины становились самыми тяжелыми в мире. Из-за этого им приходилось отдельно доставлять машины на поле боя, чтобы танки могли хоть как-то вести боевые действия. Теперь, судя по всему, британские генералы достучались до премьер-министра и все вместе они постараются избежать военного позора для британской короны», – заключил Леонков. Ранее комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией. «Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости». Таким образом «артиллерийская дуэль» между современной британской и российской дивизией могла бы закончится одним путем – и не обязательно в пользу британской армии», отмечается в докладе. По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете. «С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе. Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО. Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лондон собрался объявить Россию «самой большой угрозой» 14 марта 2021, 18:13

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Лондон собрался объявить Россию «самой большой угрозой» 14 марта 2021, 18:13

Великобритания в ближайшее время объявит Россию «самой большой угрозой» стране, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит во вторник. Россия будет названа «самой большой угрозой» из-за того, что страна якобы «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство Британии. Также Москве приписали готовность использовать «убийства диссидентов на британской земле», передает РИА «Новости». В документе также идет речь о Китае, который назван «конкурентом». Уточняется, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Британии в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину. «Главная угроза Британии исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай – это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», – рассказал источник издания. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в интернет утекли данные о том, что МИД Великобритании через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. Кремль отреагировал на роль России в новой военной стратегии Британии 16 марта 2021, 13:02

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В Киеве напомнили «психующей» Москве о «непобедимых» украинских ракетах 17 марта 2021, 09:21

В Кремле сожалеют из-за тенденции на конфронтационный настрой лидеров стран Запада по отношению к России, Москва не была и не является чьим-то противником, а выступает за развитие добрых отношений со всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представителя Кремля попросили прокомментировать новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании: по сообщениям британских СМИ, Россия под руководством президента Владимира Путина в этом новом документе обозначена как одна из главных угроз безопасности Британии. Кроме того, сообщалось о планах Великобритании по увеличению числа ядерных боеголовок на 40%. «Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее. Конечно, подобный конфронтационный настрой может, действительно, вызывать только сожаление и даже озабоченность», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, подобный подход «никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел». «Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой угрозу ни для кого. Наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, мы хотим добрых отношений», – заключил представитель Кремля. Песков также заявил, что не будет комментировать новую оборонную стратегию Британии до ее объявления. «Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете, как Guardian. Поэтому мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии и затем уже приступить к ее анализу», – заявил Песков. Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб. Основные положения стратегии премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет будет опубликован во вторник, представит его Джонсон.

Фото: president.gov.ua/wikimedia.org

Текст: Алина Назарова

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует». По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США, пишет «Царьград». «Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитирует его украинское издание «Главред». По словам Жданова, испытания показали, что точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров. Кроме того, уверен он, поступление «Нептунов» в ВМС Украины уже заставило «психовать» Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Британия признала Россию «наиболее острой прямой угрозой» 16 марта 2021, 15:04

Фото: Hoch Zwei/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Британия признала Россию «наиболее острой прямой угрозой» 16 марта 2021, 15:04

Великобритания считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы, говорится комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном до 2030 года. Авторы 100-страничного обзора подчеркивают, что Россия продолжит оставаться «наиболее острой прямой угрозой Великобритании», и ожидают увеличения активности Москвы в соседних странах Европы. «НАТО будет оставаться основой коллективной безопасности в нашем Евроатлантическом регионе, где Россия остается наиболее актуальной угрозой нашей безопасности», – говорится в документе. Отмечается также, что вместе с партнерами по альянсу Великобритания «будет отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России». В документе также говорится, что власти Великобритании увеличат ядерный потенциал страны на 40%, доведя общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260, передает ТАСС. В документе подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют из-за тенденции на конфронтационный настрой лидеров стран Запада по отношению к России, Москва не была и не является чьим-то противником, а выступает за развитие добрых отношений со всеми странами. Захарова заявила о развенчании мифа о независимости британских СМИ 14 марта 2021, 16:16

Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга 15 марта 2021, 19:36

Утечка материалов министерства иностранных дел Великобритании о влиянии на СМИ положила конец мифу о независимости прессы от политики в Соединенном Королевстве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1». «В Сети появились британские файлы, документы, материалы, которые атрибутированы министерством иностранных дел Британии. Публикация этих материалов британского МИД ставит крест на мифе о том, что в Британии есть какая-то свобода слова, есть какие-то традиции независимой прессы, есть некая удаленность прессы от политического истеблишмента», – передает слова Захаровой ТАСС. Ранее дипломат сообщила, в интернет утекли данные о том, что МИД Великобритании через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей.

Британский генерал раскритиковал состояние ВС королевства 14 марта 2021, 14:50

В Санкт-Петербургский городской суд с грифом «Совершено секретно» поступило дело в отношении сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского, обвиняемого в передаче карт Генштаба. «Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). К производству уголовное дело пока не принято. Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье», – сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. В мае 2018 года петербургский историк и кладоискатель Антон Коломицын купил за 9 тыс. рублей диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов. Позже выяснилось, что карты представляют государственную тайну, было возбуждено уголовное дело. В январе 2020 года Коломицын был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В феврале его объявили в розыск из-за неявки к следователю для проведения следственных действий. Сообщалось, что мужчина выехал в Нидерланды и был объявлен в международный розыск.

Разведчики ВВО впервые навели «Искандер» с помощью новейшего комплекса «Стрелец» 16 марта 2021, 11:07

Бывший глава генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил о непригодности британской армии для боевых действий, отметив, что в России над ней смеются, а в США качают головами. Об этом сообщил британский таблоид. «Русские над нами смеются, американцы качают головами», – приводит The Mirror слова Данната. По его словам, оборонное ведомство Британии разоряется на истребители F-35B, которые обходятся бюджету более чем в 100 млн долларов каждый и крайне дороги в эксплуатации. В материале отмечается, что даже США предпочитают искать дешевую замену этому самолету. «Это ударит по оборонному бюджету на десятилетия вперед. Кто будет в проигрыше? Ну я бы сказал так – армия», – заявил британский генерал. Он также отметил, что британской армии не хватает около десяти тысяч военных. При этом, по мнению Данната, в ближайшее время их численность может только сократиться. Ранее глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай «получают преимущества» в «битве за киберпространство». В январе СМИ со ссылкой на проект документа о пересмотре британской национальной стратегии в области обороны и внешней политики сообщили, что британская армия может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих в связи с принятием на вооружение большого числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и транспортных средств.

Корабли Балт

Корабли Балтийского флота после завершения программы захода в порт Омана Салала продолжили выполнение задач в рамках регулярного присутствия сил ВМФ России в пиратоопасных районах Аденского залива и Африканского рога, сообщили пресс-служба флота. Вахту Индийском океане несут корвет «Стойкий» и танкер «Кола», передает РИА «Новости». Уточняется, что во время кораблей Балтфлота в Салалу экипажи пополнили корабельные запасы и провели осмотр кораблей. За время, проведенное в Индийском океане, экипаж корвета «Стойкий» отработал десятки учений: военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группа антитеррора отработала антипиратские учения. В дальнем походе корабли Балтфлота находятся с декабря 2020 года. В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника. Посол оценил ужесточение позиции Лондона по отношению к Москве 17 марта 2021, 06:40

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Посол России в Британии Андрей Келин прокомментировал комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Он заявил, что новая британская «стратегия, без сомнения, представляет собой шаг к ужесточению внешнеполитической линии». В стратегии 2015 года говорилось не только об «агрессивном поведении» России, но и о «необходимости сотрудничества», а в «новой стратегии этого нет», любое упоминание России «привязана к слову «угроза», передает ТАСС. «Местами там доходит до вещей, вызывающих улыбку, поскольку говорится о культурной и информационной экспансии России и Китая, что также составляет угрозу для Великобритании», – сказал Келин, напомнив о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, признавшего, что «у НАТО нет ощущения военной угрозы со стороны России». Келин объясняет позицию Лондона попыткой оправдать расходы на оборонные цели в разгар экономического кризиса, а также тем, что Британия по непонятной причине исторически чувствовала себя противницей России. По его словам, Лондон «демонтировал двусторонние отношения» на протяжении последних лет, «приведя их к нынешнему плачевному состоянию». Кроме того, он назвал дело об отравлении Скрипалей «полностью сфабрикованным британскими властями». Как отметил Келин, некоторые британские СМИ ожидали, что Лондон прямо назовет Россию враждебным государством, но этого не произошло. По словам посла, Россия намерена «вести себя в отношении Великобритании точно так же, как она ведет себя в отношении нас». При этом политические контакты между двумя странами сохраняются по линии МИД и посольств, растет товарооборот, Россия занимает 12-е место в списке крупнейших торговых партнеров Британии. Келин уверен, что России и Британии когда-нибудь все же «придется налаживать контакты, и хотелось бы раньше, чем позже». Как отметил дипломат, есть целый ряд областей, где Россия хотела бы иметь соглашения с британской стороной, и после Brexit этот вопрос стал еще более актуальным. Так, у двух стран «старое авиационное соглашение от 1957 года, нет никакого соглашения по морским делам». Кроме того, «важно иметь соглашение в области развития мирного атома, которого тоже нет, так как все шло через Евросоюз». Келин полагает, что «достаточно скоро, думаю, в течение года, это произойдет». Однако, как отметил посол, «такие вещи, как сегодняшний обзор и опубликованный полгода назад доклад по разведке, отбивают аппетит к тому, чтобы наращивать политический диалог». Напомним, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии говорится, что Лондон считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы. США заявили о планах укреплять отношения с союзниками и сохранять военную мощь 15 марта 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Вашингтон намерен укреплять отношения с союзниками по всему миру, так как дипломатия является наиболее эффективным способом решения проблем, при этом США сохранят военную мощь, которая является источником национальной силы, говорится в опубликованном в газете Washington Post совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. «Как сказал президент (США Джо) Байден, Соединенные Штаты будут выступать за дипломатию, поскольку это наиболее эффективный способ решения проблем … В то же время мы сохраним самые мощные вооруженные силы в мире, потому что это основной источник нашей национальной – и коллективной – мощи», – говорится в сообщении. В нем также отмечается, что США стремятся «оживить» связи с международными партнерами, а также подтвердить приверженность общим целям, ценностям и обязательствам, передает РИА «Новости». «Наши союзы – это то, что наши военные называют «увеличением боевых возможностей». С ними мы можем добиться гораздо большего, чем без них. Ни одна страна на Земле не имеет такой сети союзов и такого количества партнеров, как наша. Было бы огромной стратегической ошибкой пренебрегать этими отношениями», – отметили главы ведомств. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин опубликовали заявление в издании в преддверии своего визита в Японию, запланированного на 15-17 марта. Сообщается, что в ходе переговоров в формате «2+2» страны обсудят вопросы укрепления двустороннего союза, а также проблемы активизации Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. После Японии Остин и Блинкен направятся с визитом в Южную Корею. Ранее сообщалось, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю. Госдума одобрила миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов 16 марта 2021, 15:12 Текст: Наталья Ануфриева

Госдума одобрила во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Поправками в Уголовный кодекс предусматривается, что публичное «оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» может повлечь штраф в размере до 3 млн рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок, передает ТАСС. Если данное преступление было совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. Согласно изменениям, вносимым в Кодекс России об административных правонарушениях, публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение этих преступлений, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и Интернет, повлечет наложение штрафа на юридических лиц в размере до 5 млн рублей. Ранее в Общественной палате поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов. Липецкий депутат организовал у себя дома склад боеприпасов времен ВОВ 16 марта 2021, 15:38 Текст: Абдулла Шакиров

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении депутата одного из сельских поселений Воловского района, у которого обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает региональное следственное управление СК. По версии следствия, депутат незаконно хранил в своем гараже и в опустевшем родительском доме немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов «Маузер» для винтовок и карабинов образца 1935 – 1942 годов, ручных, танковых и авиационных пулеметов, ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину, а также пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около 10 килограммов, говорится на сайте ведомства. На допросе мужчина рассказал, что собирал арсенал времен войны для личной коллекции в течение трех лет, проводя раскопки. Сотрудниками инженерно-технического подразделения ОМОН управления Росгвардии и УМВД по Липецкой области проведено обследование обнаруженных боеприпасов, все они идентифицированы и изъяты. Эксперты сообщили, что оружие пригодно для стрельбы. Депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). В декабре прошлого года боеприпасов в Тербунском районе Липецкой области поисковики обнаружили крупный склад боеприпасов времен ВОВ. Всего удалось найти 99 снарядов. В ноябре 2020 года склад боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Брянской области. Россия и Белоруссия начали военные учения в Нижегородской области 15 марта 2021, 13:27 Текст: Алексей Дегтярев

В Нижегородской области начались совместные учения российских и белорусских военных, в них принимают участие порядка 300 военнослужащих из обеих стран, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). «В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало ротное тактическое учения с военнослужащими танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО и военнослужащими республики Белоруссия. Всего в ротном тактическом учении примет участие около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники», – цитирует сообщение округа ТАСС. Военные в ходе учений отработают действия по наступлению и обороне, штурм населенного пункта. В маневрах участвуют боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-72Б3. Ранее в марте танкисты Амурского объединения Восточного военного округа на полигоне в Забайкалье участвовали в тактических учениях с боевой стрельбой, 100 современных танков совершили марш-бросок на 2 тыс. километров.