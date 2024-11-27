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ЦБ выявил недобросовестную скупку акций Yandex
Инвесторы купили акции Yandex без разрешения подкомиссии для обмена в России
Некоторые инвесторы приобрели акции Yandex N.V. в обход законодательства, чтобы обменять их на российские бумаги после переезда компании, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
Центральный банк России выявил случаи недобросовестной скупки акций компании Yandex. Как передает РБК, ряд инвесторов приобрели акции Yandex N.V. в нарушение российского законодательства. Они сделаны без разрешения подкомиссии правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Целью инвесторов было использование акций для обмена на локальные бумаги после переезда компании в Россию.
Подкомиссия, отвечающая за выдачу разрешений на сделки с иностранцами из недружественных стран, была создана в марте 2022 года. Она была необходима после введения западных и российских ограничений на движение капитала.
Переезд «Яндекса» на российскую инфраструктуру был осуществлен через механизм инкорпорации. «Иностранная компания создала российскую «дочку», которая была продана новым владельцам. Все вопросы выкупа и обмена акций иностранной компании могли решаться исключительно соглашением между зарубежным Yandex и российским МКПАО «Яндекс», – уточнил Чистюхин.
РБК направил запросы в пресс-службы Минфина, российского «Яндекса», Nebius Group и представителю ЗПИФ «Консорциум. Первый» о том, известно ли им о подобных нарушениях при покупке акций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, совет директоров Yandex N.V одобрил продажу российских активов компании. Нидерландская Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России, что стало важным шагом в процессе реорганизации. Основной акционер «Яндекса» завершил расчеты по обмену и выкупу акций Yandex, подтверждая завершение ключевых финансовых операций.