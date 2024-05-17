Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
Нидерландская Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России
Нидерландская Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса
Нидерландская Yandex N.V. завершила первый этап сделки по продаже своего российского бизнеса консорциуму инвесторов под руководством менеджмента «Яндекса». Об этом сообщила пресс-служба компании.
В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», а еще 3,7% акций новой головной компании уже принадлежит компании «Яндекс.Технологии». Новой головной компанией группы стало МКПАО «Яндекс», а его основным владельцем – ЗПИФ «Консорциум.Первый», передает ТАСС.
Ожидается, что на втором этапе сделки, который будет завершен в июле 2024 года, Yandex N.V. продаст оставшуюся долю – около 28%. Сообщается также, что до 31 июля Yandex N.V. сменит свое название и прекратит использовать бренды «Яндекса».
Напомним, в феврале совет директоров Yandex N.V. единогласно одобрил продажу российских активов за 475 млрд рублей.