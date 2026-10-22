Молдавия решила взять кредиты для повышения зарплат бюджетникам

Tекст: Вера Басилая

«Зарплатная политика важна, как и другие реформы. Откуда взять деньги? Утверждаем новую налоговую политику, дополнительные средства возьмем, убеждая заплатить тех, кто обычно не платит налоги. Также мы будем занимать деньги как на внутреннем, так и на внешнем рынках», – заявила Белоус.

По ее словам, в настоящее время разрабатывается проект госбюджета на 2027 год, который заведомо будет дефицитным. Правительству предстоит согласовать требования о росте зарплат с необходимостью удержать дефицит в рамках 4,5% ВВП, передает РИА «Новости».

Весной финансовое ведомство предлагало увеличить оклады на 10–30%, однако президент Молдавии Майя Санду признала нехватку средств в казне для этих целей. Республика несколько лет находится в состоянии экономического кризиса, по итогам 2025 года инфляция в стране составила 7,8%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе. На прошлой неделе мэр Кишинева обвинил правящую партию в создании водного кризиса.

До этого Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за проблем в энергетической сфере.