Стало известно о планах Британии нарастить ядерный потенциал

Британия намерена увеличить число ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах на 40% – со 180 до 260, сообщает Financial Times со ссылкой источники, осведомленные с содержанием Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

В документе рассматриваются вопросы национальной безопасности, внешней политики и подхода Лондона к мировой экономике. Также в обзоре содержится концепция развития до 2030 года и то, как Британия «будет использовать для ее реализации весь спектр возможностей нашей международной политики», сообщили в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона, передает ТАСС.

Отмечается, что такой шаг говорит об отходе королевства от стремления в последние десятилетия к нераспространению ядерного оружия и призван укрепить статус Британии как ядерной державы и надежного союзника США в сфере обороны. Financial Times не уточняет, идет ли речь об увеличении боеголовок, развернутых на подлодках, или же об увеличении общего их числа в ядерном арсенале.

Программа ядерного сдерживания Trident II опирается на группу из четырех ракетных подводных крейсеров с 40 термоядерными боеголовками на каждом. Правительство Британии намерено потратить 41 млрд фунтов стерлингов (почти 58 млрд долларов) на создание атомных подводных лодок типа Dreadnought, оснащенных баллистическими ракетами Trident II. Сейчас весь ядерный арсенал королевства размещен на четырех подлодках типа Vanguard («Вэнгард»), базирующихся на базе ВМС Клайд к северо-западу от шотландского города Глазго.

В предварительной версии документа говорится, что Британия еще в ноябре 2020 года решила в ближайшие четыре года дополнительно направить на укрепление оборонного потенциала 16,5 млрд фунтов (почти 23 млрд долларов), что является самыми крупными инвестициями в сферу обороны за последние 30 лет. В последнее время Британия создала Национальные кибернетические силы, агентство по вопросам искусственного интеллекта и учредила новое космическое командование. Первый запуск британской ракеты со спутником с ожидается в 2022 году.

Лондон также делает упор на глубокую интеграцию сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических и кибернетических сил и повышение оперативной совместимости с силами союзников.

Между тем ранее бывший глава генштаба Британии Ричард Даннат заявил о непригодности британской армии для боевых действий, отметив, что в России над ней смеются, а в США качают головами.