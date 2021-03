Эксперт объяснил страх Британии перед «танковой дуэлью» с Россией Британский генерал раскритиковал состояние ВС королевства 14 марта 2021, 14:50 Текст: Ксения Панькова

Бывший глава генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил о непригодности британской армии для боевых действий, отметив, что в России над ней смеются, а в США качают головами. Об этом сообщил британский таблоид. «Русские над нами смеются, американцы качают головами», – приводит The Mirror слова Данната. По его словам, оборонное ведомство Британии разоряется на истребители F-35B, которые обходятся бюджету более чем в 100 млн долларов каждый и крайне дороги в эксплуатации. В материале отмечается, что даже США предпочитают искать дешевую замену этому самолету. «Это ударит по оборонному бюджету на десятилетия вперед. Кто будет в проигрыше? Ну я бы сказал так – армия», – заявил британский генерал. Он также отметил, что британской армии не хватает около десяти тысяч военных. При этом, по мнению Данната, в ближайшее время их численность может только сократиться. Ранее глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай «получают преимущества» в «битве за киберпространство». В январе СМИ со ссылкой на проект документа о пересмотре британской национальной стратегии в области обороны и внешней политики сообщили, что британская армия может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих в связи с принятием на вооружение большого числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и транспортных средств.

Британский генерал заявил о «решающем преимуществе России» в киберпространстве 13 марта 2021, 15:05

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Россия и Китай «получают преимущества» в «битве за киберпространство», заявил глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс. В материале «Китай и Россия перехватили инициативу в битве за киберпространство» в газете Times генерал указал, что Британия «уступает стратегическую инициативу соперникам». «В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких, как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения. Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положения мирового порядка; Россия комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить карту, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путем распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века», – написал Сандерс, передает РИА «Новости». Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. В феврале руководитель Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом заявил, что спецслужбы страны якобы «каждый день ловят хакеров как из Китая, так и России», однако не привел никаких доказательств. Консультанты Белого дома даже включили Россию в список государств-хакеров. В России не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В МИД сделали вывод из освещения интервью Маркл в британских СМИ 12 марта 2021, 13:50 Текст: Наталья Ануфриева

Высказывания британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл подтверждают, что никакой беспристрастности в британских СМИ нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова заявила, что «недавние откровения членов королевской семьи продемонстрировали всю глубину проблемы, и она связана не с Россией», сказанное принцем и его женой «стало ярким подтверждением того, что никакой беспристрастности на Альбионе, в частности, в британских СМИ давно не было», передает РИА «Новости». Она процитировала слова герцога Сассекского, который заявил: «Есть такой невидимый договор между институтом монархии и британскими таблоидами. Простыми, словами, если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше». «Мы правильно понимаем, что речь идет о сговоре властных институтов Британии со средствами массовой информации? Ровно в этом любят обвинять других коллеги в Лондоне, называя себя приверженцами свободной прессы», – отметила Захарова. Она также указала, что «едва ли хоть как-то может соответствовать принципу беспристрастности работы прессы, зафиксированному, например, в пятой части руководящих правил британского регулятора Ofcom, подобный подход», хотя «именно со ссылками на эти положения был оштрафован, например, телеканал Russia Today в июле 2019 года». Захарова напомнила также, что все это происходит на фоне утечек документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании вручную управляет работой различных СМИ. «И все это – на фоне постоянных обвинений всех неугодных туманному Альбиону в предвзятости, нетранспарентности, закрытости и пропаганде. Это что-то феноменальное. То есть с одной стороны – сговор властных институтов со СМИ, с другой стороны – у каждого представителя истеблишмента уже прописана в таблоидах своя роль, с третьей стороны – есть прямые указания на то, чтобы представители политического истеблишмента молчали и все это на фоне того, что тратятся огромные средства из британского бюджета на продвижение свободы слова в других странах», – подчеркнула она. Напомним, в интервью телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом. Также сообщалось, что Елизавета II намерена лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью. Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии. Британскую бронетехнику признали устаревшей для войны с Россией 14 марта 2021, 05:58

Фото: Andrew Parsons/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией. «Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости». По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете. «С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе. Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО. Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной». Напомним, в пятницу в Эстонии заявили о проведении в Балтийском море совместных учений с участием военно-морских сил (ВМС) Великобритании, Латвии и Литвы. Кроме того, в среду стало известно о решении Британии направить корабли ВМС в Арктику для противостояния «стратегическому преимуществу России в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов а Арктике». Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море 12 марта 2021, 17:04 Текст: Вера Басилая

Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России). «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», ­– приводит ТАСС сообщение центра. Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35 12 марта 2021, 16:47

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия готова вести с Турцией переговоры о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, а также к сотрудничеству в разработке турецкого новейшего боевого самолета, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова. «Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу», - сказала Решетникова, передает РИА «Новости». Она отметила, что Турция уже давно планирует реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X, и Россия готова к сотрудничеству по этой программе, если получит соответствующее обращение. Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения. Между тем, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин напомнил, что «Анкара достаточно часто заявляла о намерении купить боевую технику у России или Китая, но такие планы редко реализуются». Эксперт объяснил страх Британии перед «танковой дуэлью» с Россией 14 марта 2021, 13:12

Фото: Brian Robert Marshall/wikipedia.org

Текст: Алексей Нечаев

«Пока все крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия действительно оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал признание Лондоном негодности британской бронетехники к войне с Россией. «Сейчас военный бюджет Британии должен подрасти с 55 до 80 млрд долларов. Если правительство примет решение об увеличении бюджета, то военные постараются «забить» все статьи расходов. Это касается модернизации танков Challenger 2, создания новых видов морского оружия или закупок уже существующих образцов у американцев, а также совершенствования систем противоракетной обороны. Поэтому сейчас в британских СМИ все чаще появляются материалы, где говорится о растущем превосходстве «страшного» российского оружия и призывы предпринимать ответные действия, включая повышение расходов на оборону», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «Кроме того, британская армия в последние годы действительно испытывает множество трудностей. Они не могут вести полноценные операции за рубежом. У них есть проблемы во флоте, у них есть проблемы с личным составом. В частности, многие бригады и воинские подразделения укомплектованы не полностью. Например, валлийские и шотландские бригады укомплектованы лишь на 30-40%», – отмечает эксперт. «Все это удручает британцев. Пока крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия. Те же танки Challenger 2 они перестали выпускать примерно 11 лет назад. А за эти годы противотанковые виды оружия ушли далеко вперед в своем развитии», – добавил собеседник. «Ранее, например, во время активной фазы войны в Ираке британцы на свои танки вешали динамическую броню, из-за чего их машины становились самыми тяжелыми в мире. Из-за этого им приходилось отдельно доставлять машины на поле боя, чтобы танки могли хоть как-то вести боевые действия. Теперь, судя по всему, британские генералы достучались до премьер-министра и все вместе они постараются избежать военного позора для британской короны», – заключил Леонков. Ранее комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией. «Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости». Таким образом «артиллерийская дуэль» между современной британской и российской дивизией могла бы закончится одним путем – и не обязательно в пользу британской армии», отмечается в докладе. По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете. «С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе. Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО. Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Елизавета II поделилась воспоминаниями об «очаровательном» Гагарине 13 марта 2021, 06:45

Фото: BBC News - Русская служба/Youtube

Текст: Антон Антонов

В рамках научного форума британская королева Елизавета II рассказала о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным, которая произошла в Лондоне почти 60 лет назад. На конференции, которая прошла в онлайн-формате, британский ученый-космолог Мэгги Адерин-Покок рассказала, что Гагарин был «одной из причин», по которым она выбрала эту профессию. «Человек, с которым у меня день рождения в один день, 9 марта, Юрий Гагарин, первый человек, который побывал в космосе, и мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?» – спросила Адерин-Покок. «Русским», – сказала королева под смех аудитории. Она отметила, что Гагарин «не говорил по-английски». По словам Елизаветы II, Гагарин «был очарователен». Как считает королева, «тот факт, что он был первым» космонавтом, «делал его особенно очаровательным». Она согласилась с Адерин-Покок в том, что, наверное, страшно стать первопроходцем в космосе, не зная, чем именно закончится твое путешествие. «Да, и сможете ли вы вернуться. Это очень важно», – приводит слова королевы ТАСС. Гагарин встретился с Елизаветой II в июле 1961 года. Захарова прокомментировал слова принца Гарри о сговоре британских медиа 13 марта 2021, 16:13 Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сенсационными заявления британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри, заявив, о «сговоре» и распределении ролей между политическим истеблишментом Британии и медиа. «Прозвучали в общем-то вещи сенсационные ... Здесь ключевое слово – договор. По большому счету, вот этот невидимый договор, о котором говорит герцог, это – сговор», – заявила Захарова в эфире НТВ, комментируя высказывание принца Гарри о «невидимом договоре» между институтом монархии и британскими таблоидами, согласно которому, по словам принца, «если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше», передает РИА «Новости». Также Захарова поставила под сомнение объективность медиа, которые заранее «распределяют роли». Так она прокомментировала заявление герцогини Сассекской о том, что «в британских таблоидах для каждого своя роль». «Это что, объективность? Это непредвзятость? То есть получается, что роли распределены как между политическим истеблишментом Британии, так и между медиа. У них есть договор», - заявила Захарова. Ранее Захарова заявила, что высказывания британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл подтверждают, что никакой беспристрастности в британских СМИ нет. Напомним, в интервью телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом. Также сообщалось, что Елизавета II намерена лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью. Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии. Кремль отметил снижение квалификации специалистов по России в англосаксонских СМИ 12 марта 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

У источников англосаксонских СМИ существенно понизились квалификация и понимание реальных процессов в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя статью Financial Times о ситуации в России. «В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают свою работу, они высказывают мнения, но их квалификация сейчас существенно понизилась. И, к нашему сожалению, понизилась, наверное, степень понимания реальных процессов в нашей стране», – сказал Песков. Он также назвал статью в Financial Times упражнениями псевдоспециалистов по России, не имеющих отношения к реальности. «Скажем так, это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью», – сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия готова «терпеливо рассказывать и объяснять желающим то, что у нас происходит», передает РИА «Новости». Таким образом Песков прокомментировал появившуюся в Financial Times статью, где, в частности, говорилось о якобы усилении влияния силового блока на президента России Владимира Путина и о том, что в целом в Кремле якобы считают, что правоохранители слишком жестко реагировали на ситуацию с несогласованными акциями. Британия и страны Северной Европы обсудили отношения с Россией 12 марта 2021, 01:54 Текст: Антон Антонов

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что обсудил в Осло с главами МИД Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции отношения с Россией и Китаем. Он заявил, что «было приятно встретиться с близкими партнерами из Северной Европы». По его словам, в Осло состоялись «отличные переговоры на различные темы». В частности, обсуждались «Россия, Китай, права человека и проведение 26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата». Рааб провел отдельные переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, стороны подписали договор о взаимопонимании по сотрудничеству при исследовании полярных регионов. В среду Рааб в Таллине встретился с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы для обсуждения темы отношений с Россией и «широкого спектра вопросов региональной безопасности», передает ТАСС. Напомним, сообщалось, что военно-морские силы Великобритании будут постоянно находиться за северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов а Арктике. Новые истребители МиГ-35С поступили в ВКС России 12 марта 2021, 12:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Новые многофункциональные истребители МиГ-35С поступили в Воздушно-космические силы России, следует из инфографики, опубликованной в газете «Красная звезда». «Поставлены по гособоронзаказу в войска самолеты МиГ-35С», – передает РИА «Новости» сообщение газеты. Истребители были переданы Минобороны досрочно. Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал газете ВЗГЛЯД, какую нишу должен занять истребитель МиГ-35 в составе ВКС России. МиГ-29К впервые решили отправить на опытное боевое дежурство на Новой Земле 12 марта 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Впервые экипажи корабельных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного авиационного авиаполка заступили на опытное боевое дежурство на Новой Земле, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота. «На аэродроме Северного флота Рогачево на острове Южный архипелага Новая Земля состоялась смена летного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка. Впервые их заменили палубные летчики корабельных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного авиационного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота», – передает ТАСС сообщение СФ. Как уточнили в пресс-службе, несение опытного боевого дежурства летчиками армии ВВС и ПВО Северного флота на архипелаге Новая Земля расширяет область применения истребительной авиации Северного флота в Арктике и увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути. Напомним, в сентябре 2019 года на Новой Земле на боевое дежурство заступил полк С-400, а в октябре на островах установили РЛС для обнаружения стелс-целей. В ФСВТС рассказали о переговорах по продаже С-400 и «Панцирей» 12 марта 2021, 13:17 Текст: Алина Назарова

Россия ведет переговоры четырьмя-пятью странами по закупке систем ПВО С-400 и десятью странами – о поставках зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1», заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «У нас достаточно большое количество заявок, мы все их прорабатываем. На эти системы С-400 четыре-пять стран точно заинтересованы, ну и десяток (заявок) – на «Панцири», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Кроме того, Шугаев предположил, что Турция не поддастся на давление США в вопросе дальнейших закупок комплексов С-400. «Они (американцы) противодействуют всячески поставкам в какую-либо страну. В частности, у них проблемы с Турцией на сегодняшний день… И слава богу, турецкие наши партнеры сохраняют стойкость и понимают, что это вопрос их национальной безопасности. Я полагаю, что мы будем двигаться дальше», – рассказал он. Шугаев также отметил, что портфель экспортных оружейных заказов России, несмотря на пандемию коронавируса и другие трудности, остался на прежнем уровне и составляет порядка 50-55 млрд долларов. «Это очень хороший показатель. Наш портфель заказов – это, как известно, задел на будущее», – сказал он. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют усилить конкурентную борьбу с Россией и Китаем за рынки оружия и военной техники. Рогозин захотел «прорывных результатов» в обеспечении обороны России космическими силами 12 марта 2021, 14:05 Текст: Наталья Ануфриева

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на достижение принципиально прорывных результатов в области обеспечения обороны и безопасности России при помощи космических средств. Рогозин написал в Telegram, что «бесспорный приоритет Роскосмоса – обеспечить космическими силами и средствами оборону и безопасность страны», и он надеется, что уже в 2021 году «мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы». Он призвал не приуменьшать значение работы в дальнем космосе: «Начало ей положено успешным запуском в июле 2019 года космической обсерватории «Спектр-РГ», которая с расстояния в полтора миллиона км от Земли присылает нам уникальную картину звездного неба». Также Рогозин напомнил, что в 2021 году будет запущена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», а в 2024-2025 годах – «Луна-26» и «Луна-27». После чего Роскосмос перейдет к подготовке пилотируемых миссий. «Конечно, у нас по сравнению с Китаем и США финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями», – пояснил он. По словам гендиректора госкорпорации, к концу 2023 года будет готов к испытаниям новый космический корабль «Орел». А в 2022 году к Марсу отправится совместная с европейцами миссия «ЭкзоМарс». Ранее Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. Флагман Черноморского флота «Москва» вышел на комплексные учения 12 марта 2021, 12:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Флагман Черноморского флота (ЧФ) крейсер «Москва» вышел в море для проведения учений, сообщили в пресс-службе ЧФ. «Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота вышел в море в рамках выполнения элементов курсовой задачи К-2 «Плавание и ведение боя одиночным кораблем». В морском полигоне в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа в море», – передает ТАСС сообщение ЧФ. Уточняется, что экипажу предстоят тренировки по противовоздушной обороне, применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде. Одним из этапов станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля. Добавляется, что после этого крейсер вернется в пункт базирования – Севастополь. Напомним, в сентябре ЧФ провел тотальное уничтожение морских террористов на учениях «Кавказ».