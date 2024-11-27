Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.0 комментариев
Над Крымом и Черным морем за два часа уничтожили 25 украинских дронов
Утром в среду киевский режим предпринял попытки атаковать Крымский полуостров с помощью десятков беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России.
Атаки продолжались с 8.30 до 10.30 мск, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Для атак использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, а также над Крымом.
В ночь на среду российские средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над несколькими областями, включая Ростовскую и Белгородскую.
В прошлую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских дронов.