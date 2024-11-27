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    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    23 комментария
    27 ноября 2024, 12:32 • Новости дня

    Над Крымом и Черным морем за два часа уничтожили 25 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утром в среду киевский режим предпринял попытки атаковать Крымский полуостров с помощью десятков беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России.

    Атаки продолжались с 8.30 до 10.30 мск, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для атак использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, а также над Крымом.

    В ночь на среду российские средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над несколькими областями, включая Ростовскую и Белгородскую.

    В прошлую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских дронов.

    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    27 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам

    Подполье сообщило о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом

    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Харькова, в подконтрольном ВСУ районе, произошла мощная детонация, вызванная ударом по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, что привело к многочисленным жертвам, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по месту дислокации украинских сил в пригороде Харькова привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

    По словам Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления, удар был нанесен со стороны Чугуева. Лебедев отметил, что детонировали боекомплекты и бочки с горюче-смазочными материалами, что вызвало многочисленные жертвы среди украинских военных.

    Лебедев добавил, что точное количество погибших пока неизвестно, но информация о разрушениях и жертвах продолжает поступать. Пророссийские силы сообщают, что удар был значительным и нанес серьезный урон месту дислокации украинских сил, включая технику и боеприпасы.

    Официальной информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.

    Накануне российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Житомирской области, среди которых были представители из Латинской Америки. В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    А в минувшее воскресенье был нанесен удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, сообщал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

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    26 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский может до инаугурации Трампа отправить войска в контрнаступление, чтобы создать ложное впечатление о возможностях ВСУ. Но неудача будет стоить ему дорого, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев отметил, что несмотря на недостаток ресурсов, контрнаступление ВСУ не следует исключать. «Несмотря на явный недостаток ресурсов, я бы не отметал контрнаступление ВСУ на каком-либо участке как невозможное», – написал экс-депутат Рады в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что попытка к инаугурации Дональда Трампа создать иллюзию способности ВСУ навязывать инициативу может дорого обойтись президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае неудачи. Однако, по мнению Царева, Зеленский «может рискнуть и попробовать».

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский анонсировал контратаки украинских войск. По его словам, победа невозможна, если ВСУ будут действовать только в обороне. Ранее Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте.

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    26 ноября 2024, 16:23 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ ракетами ATACMS пытались поразить дивизион С-400 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конце прошлой недели, 23 ноября, ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, информировало Минобороны России.

    В этот день украинские боевики выпустили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, они прилетели рядом с Лотаревкой, расположенной в 37 километрах к северо-западу от Курска, указало ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ целились по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

    Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывавший дивизион, уничтожил три ракеты ATACMS, две из них достигли цели. Ударом повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, заключили в Минобороны.

    В понедельник Telegram-каналы сообщали, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области. Отмечалось, что большую часть выпущенных ракет перехватили.

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    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    27 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе исказили информацию о применении Россией системы «Орешник», интерпретируя это как агрессивное действие, вместо демонстрации невозможности выполнения западных планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

    По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

    Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

    Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

    Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    26 ноября 2024, 19:27 • Новости дня
    Сырский рассказал о планах контратак ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о планах контратак украинских военных, при этом не раскрыв деталей, пишут украинские СМИ.

    Эту информацию сообщил военный блогер Кирилл Сазонов, присутствовавший на встрече Сырского с блогерами, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По словам Сазонова, Сырский сказал: «Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто – увидите».

    Сообщается, что в ходе встречи главком ВСУ признал, что Покровское и Кураховское направления являются самыми сложными для украинских войск.

    Ранее Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте, а также сообщил о наступлении российской армии, которое он охарактеризовал как одно из самых интенсивных продвижений с начала конфликта.

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    26 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото атаковавших аэродром в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены обломки американских дальнобойных ракет ATACMS, накануне атаковавших аэродром Курск-Восточный в Курской области.

    На фото из Telegram-канала военного ведомства показаны фрагменты уничтоженных российской ПВО ракет ATACMS американского производства.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

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    26 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские и европейские чиновники обсуждают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, пишет Washington Post (WP).

    Как говорится в материале WP, источники издания отмечают, что эти переговоры могут включать территориальные уступки со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что ранее в Европейском союзе тема мирных переговоров была практически табуирована, но теперь наблюдается «тихое признание» возможности территориальных уступок для достижения мира.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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    26 ноября 2024, 21:44 • Новости дня
    Блинкен: При Байдене США успеют обеспечить Украину всем необходимым в 2025 году
    Блинкен: При Байдене США успеют обеспечить Украину всем необходимым в 2025 году
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году.

    Администрация президента США Джо Байдена намерена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта с Россией в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Италии после встречи стран G7, передает РИА «Новости».

    Блинкен подчеркнул, что администрация Байдена будет поддерживать Украину и Европу до окончания своего срока. Он отметил, что это осуществляется благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе и общественности, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины.

    Глава американской дипломатии добавил, что более 50 стран оказывают поддержку Украине. «Мы намерены сделать все, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в 2025 году, либо вести переговоры с позиции силы», – заявил Блинкен.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

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    27 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе

    СМИ: ВСУ использовали 40 беспилотников для атаки на аэродром Бельбек в Севастополе

    Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска совершили атаку на аэродром Бельбек в Севастополе с использованием 40 дронов и ракет, но все цели были сбиты, сообщают СМИ.

    Украинские войска осуществили нападение на аэродром Бельбек в Севастополе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Атака велась с применением около 40 беспилотных летательных аппаратов, ракет «Нептун» и предполагаемых британских Storm Shadow.

    Все цели были успешно уничтожены российскими системами ПВО. Обломки одного из беспилотников упали в районе Орловки, недалеко от Качинского шоссе в Севастополе.

    В результате инцидента пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта. Позднее российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией.

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    27 ноября 2024, 09:35 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе

    В Севастополе приостановлена работа транспорта из-за воздушной тревоги

    Воздушная тревога объявлена в Севастополе
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе объявлена воздушная тревога, работа общественного транспорта и морского сообщения временно прекращена, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

    В связи с объявленной тревогой, общественный наземный и морской транспорт в городе временно прекратил свою работу. В частности, движение катеров и паромов в Севастопольской бухте приостановлено, а рейд в бухте временно закрыт, передает ТАСС.

    Ранее в ноябре в Севастополе сбили противокорабельную ракету «Нептун».

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    26 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Вандала задержали за рисование на церквях «числа зверя»

    В Тернополе задержан вандал, разрисовавший 17 церквей символами «числа зверя»

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Тернополя задержала местного жителя за порчу фасадов 17 церквей, где он оставлял «число зверя» и перевернутые кресты.

    Как сообщает РИА «Новости», полиция в Тернополе на Украине задержала 44-летнего жителя города, который разрисовывал стены церквей символами, в том числе «числом зверя» и перевернутыми крестами. Вандализм был зафиксирован на фасадах семнадцати церквей.

    Мотивы своих действий задержанный не объяснил. По словам представителей правоохранительных органов, мужчине грозит либо штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала, пытавшегося разбить ее камнем.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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