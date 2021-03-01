На муниципальных выборах в трех регионах наблюдатели не выявили серьезных нарушений

Представители «Единой России» получили большинство голосов на выборах депутатов Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа Кемеровской области и на выборах главы города Мантурово Костромской области. На выборах местного собрания депутатов в с. Червленные Буруны Ногайского района Дагестана большинство голосов получил самовыдвиженец Руслан Шоматов.

В Кемеровской области 26-28 февраля прошло голосование на выборах депутатов Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа. Также 28 февраля состоялись муниципальные выборы местного совета депутатов с. Червленные Буруны Ногайского района Республики Дагестан и главы города Мантурово Костромской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Кемеровской области на вакантные места претендовали по 15 кандидатов от партий «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Большинство голосов в итоге было отдано единоросам. Наблюдатели отметили, что без накладок не обошлось, но серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

Так, по словам Александра Крецана, члена Совета Общественной палаты Кемеровской области, на участке №1476 было получено сообщение о том, что сейф-пакеты с бюллетенями находятся вне видимости видеокамер и видеорегистраторов. По факту сообщения была проведена проверка территориальной избирательной комиссии и жалобу признали недостоверной – видеорегистраторы на участке использовались в установленном порядке.

Кроме того, на участке №1456 произошло аварийное отключение отопления. Как отметил Крецан, члены УИК быстро сориентировались в ситуации, голосование было перенесено в автобус, благодаря этому выборы на участке все же состоялись.

Самым серьезным происшествием стала ошибка при упаковке сейф-пакета на участке №1443 – с сейф-пакета вместо предохранительной пленки была снята индикаторная пломба. Внимание на ошибку обратил член комиссии от «Единой России», по его обращению 23 избирательных бюллетеня были признаны недействительными. Иных происшествий и нарушений зафиксировано не было.

Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик подчеркнула, что общественные наблюдатели оперативно сообщали обо всех возникающих вопросах. Она также отметила, что все недочеты происходили в завершающий день голосования.

«Многодневное голосование проводилось у нас в Кемеровской области на муниципальных выборах впервые, и с организационной точки зрения все не может быть идеально», - отметила И. Родник, – «Конечно, необходимо обучение членов комиссий».

Родинк также отметила, что «несущественные случаи просто раздувались», с прицелом на то, чтобы очернить выборы. «Мы будем противодействовать таким проявлением качественной подготовкой наблюдателей и усилением корпуса независимых региональных экспертов», – заявила она.

На выборах местного собрания депутатов в с. Червленные Буруны Ногайского района Республики Дагестан большинство голосов избирателей (56,52%) получил самовыдвиженец Руслан Шоматов. Как отметил политолог Ильман Алипулатов, нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Он обратил внимание на высокую явку – 64,34% от общего числа избирателей, а также сообщил, что жители остались довольны тем, как было организовано голосование с точки зрения соблюдения санитарных норм.

В досрочных выборах главы Мантурово принимали участие пять кандидатов: представители КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Казачьей партии» и «Единой России». Большинство голосов (78,03%) получил представитель «Единой России».

Как отметила председатель общественного совета города Татьяна Олейник, наблюдение за выборами осуществляли 20 наблюдателей-общественников от Общественной палаты Костромской области, а также наблюдатели от кандидатов. Кроме того, на участках активно работали представителей СМИ и применялось видеонаблюдение. Нарушений в ходе голосования не было зафиксировано.