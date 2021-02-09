ВОЗ выразила надежду на включение «Спутника V» в программу COVAX

Всемирная организация здравоохранения выразила надежду, что после решения ВОЗ одобрить применение «Спутника V» в чрезвычайных ситуациях, российский препарат войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX.

«Мы надеемся, что вакцина НИЦ им. Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она (вакцина) будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Очередные дискуссии в ВОЗ по дополнительным данным по российской вакцине «Спутник V» состоялись в понедельник. Еще одно обсуждение планируется провести 15 февраля.

Ранее американское издание Bloomberg выразило мнение, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научный прорывом России с советских времен.

В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время программа COVAX заключила соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.