ВСУ провели учения против «условного противника» в Донбассе

Шарий назвал Зеленского сволочью

Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.

Шарий на своем канале в YouTube сообщил, что 16 февраля в Днепре был арестован его однофамилец Виктор Шарий, который ранее подавал иск на Партию Шария, но отозвал его. Блогер напомнил, что ранее Виктор Шарий заявлял о шантаже со стороны СБУ и «Нацкорпуса», которые вынудили его подать иск против партии.

«СБУ попытались съехать на то, что сегодня в Днепре было задержание группы воров. И даже попытались это распространить в стиле «Шарий врет». Но теперь устали брехать и признались, что сегодня ими задержан Виктор Шарий. Задержан за то, что... у него фамилия Шарий и «на него зарегистрирована партия». Идиоты вы ничтожные, на него не зарегистрирована партия. Хватит позориться, отпустите человека», – написал Шарий в Facebook.

Он назвал происходящее тотальным беспределом со стороны «фашистского государства».

«Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (…) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий.

«Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер.

Как сообщал «Коммерсант», лидера Партии Шария, блогера Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ.

«Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ.

Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины».

По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%.