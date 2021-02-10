Украинские пограничники провели учения в Черном море

В ЛНР оценили желание Кравчука «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма

«75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины. Если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал призыв экс-президента Украины Леонида Кравчука отвечать Донецку и Луганску «выстрелом на каждый выстрел» и «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма.

«В своих заявлениях Кравчук, по сути, призывает к эскалации конфликта и несоблюдению режима прекращения огня в Донбассе, который и так нарушается украинской стороной», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.

«По данным статистики, более 75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины», – подчеркнул Мирошник, добавив, что «если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить».

«Кроме того, на днях зафиксировано первое использование Украиной тяжелой артиллерии. Если ранее использовались гранатометы и минометы, то сейчас уже применяется артиллерия калибра 122 мм», – рассказал собеседник.

«Желание Украины идти по пути эскалации конфликта подтверждается еще и тем, что киевские власти неоднократно распространяли фейки о якобы присутствии в Донбассе российской армии. Однако ни одна международная организация не нашла этому доказательств», – напомнил советник главы ЛНР.

«Потому заявления Кравчука выглядят не только странными, но и циничными: сам Кравчук вряд ли пойдет воевать, но при этом он призывает отправлять на гибель молодых людей», – резюмировал Мирошник.

Накануне экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

Ранее Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.

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