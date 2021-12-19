Земан отказался от вина и сигарет

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что выполняет рекомендации врачей, которые запретили ему курить и употреблять алкоголь.

Земан отметил, что «табак убивает аппетит». «Бог с ними, с крепкими алкогольными напитками! Врачи, однако, запретили мне употреблять вино, которое я очень люблю», – посетовал он, добавив, что «уже месяц живет без сигарет и алкоголя и, как видите, еще жив».

77-летний Земан призвал жителей Чехии вакцинироваться от коронавируса. При этом он отметил, что никому не навязывает свое мнение и знает, что среди медиков существуют различные взгляды на обязательность прививок, передает ТАСС со ссылкой на CNN Prima NEWS.

При этом сам Земан, по его же словам, «является одним из немногих сторонников обязательной вакцинации». Он указал, что «подобной точки зрения придерживалась, например, и бывший канцлер Германии Ангела Меркель». Земан заявил: «Мы, политики, часто имеем взгляды, отличные от мнения медиков». Свою позицию Земан объяснил тем, что уже давно существует обязательная вакцинация от ряда иных заболеваний. Он заявил, что «никому не внушает свое мнение, но с удовольствием его высказывает», передает РИА «Новости».

В конце ноября Земан сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Егорешили его вернули в Центральный военный госпиталь в Праге, где он до этого проходил лечение почти месяц, но позднее перевели в резиденцию главы государства.