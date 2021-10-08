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Эксперт указал на дальновидность Путина в вопросах энергетики
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«Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Ранее Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Президент в простой форме объяснил нашим европейским партнерам, как их решение о либерализации газового рынка сказалось на отрасли», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Представьте себе, что вы продаете яблоки, которые легко хранить и транспортировать, а также на рынке много поставщиков. Здесь либерализация рынка понятна. Но газовый рынок – это не то же самое, что продажа яблок», – продолжил собеседник.
«Газовый рынок требует многомиллиардных вложений в хранилища, трубопроводы, инфраструктуру, разработку месторождений и так далее. То есть рынок газа меньше поддается логике либерализации. Россия всегда говорила об этом и предупреждала своих европейских партнеров», – констатировал Митрахович.
«Но европейцы решили пойти по пути либерализации, из-за чего перешли на заключение краткосрочных контрактов на спотовом рынке взамен долгосрочных, – рассказывает собеседник. – В итоге возникла ситуация, когда при одних условиях на рынке газ может стоить очень дешево, а при других – цена резко возрастает. Однако если вы выбираете либерализованный рынок, то должны смириться с резкими скачками цен. Так что, на мой взгляд, Путин совершенно справедливо указал Европе на ее ошибочное и волюнтаристское решение».
По словам Митраховича, Россия всегда предлагала сохранить практику заключения долгосрочных контрактов. «Это обеспечивает получателю гарантию поставок и выгодные цены вне зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Но Евросоюз не внял здравому смыслу», – констатировал он.
Тем не менее, по словам эксперта, Москва готов помочь Европе, увеличив поставки газа. «Но здесь нужно учесть и внутренние потребности. Если у России есть необходимость заполнения хранилищ, то увеличить поставки газа в Европу Газпром сможет только после завершения этого процесса, – полагает Митрахович. – Кроме того, дополнительные заявки так просто удовлетворить невозможно – в частности, нужно было заранее разрабатывать новые месторождения».
«Но на тот момент европейцы заявляли о переходе на зеленую энергетику. Видимо, они ожидали, что в скором времени будут жить в «зеленых лесах». Соответственно, Газпром не инвестировал в дополнительные мощности газа», – пояснил эксперт. Как раз это президент России и пытался донести до наших европейских партнеров, уточнил он.
Также собеседник обратил внимание на решение президента не приостанавливать транзит газа через Украину, хотя использование новых газопроводов принесло бы России гораздо большую прибыль. «На самом деле Украине повезло, что российский президент придерживается дальновидного и умеренного политического курса. Я полностью поддерживаю стремление Путина искать компромиссы и с Евросоюзом, и с Украиной по вопросам энергетики», – резюмировал Митрахович.
Ранее на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – отметил президент.
Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится. Кроме того, президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, отметил Путин. Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
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Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд куб. метров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе
Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, заявил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.
Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.
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Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже
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Газпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, заявил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.
«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.
К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.
«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.
Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Немецкий эксперт: Партия Меркель уничтожила собственного кандидата в канцлеры
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Решение Армина Лашета уйти из руководства Христианско-демократического союза говорит о том, что партия Ангелы Меркель отказалась от надежд сформировать свою коалицию, а новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
«Получилось так, что лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) уничтожили своего проигравшего кандидата. Лашету отомстили за поражение на выборах и морально, и политически, поскольку в нем видят главного виновника произошедшего. В ХДС уверены, что Лашет должен взять на себя ответственность за провал партии», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт указал, что в ХДС избрали популярный путь для тех партий, которые проигрывают выборы. «Мы проиграли и должны уйти в оппозицию, чтобы обдумать стратегию и попытаться через четыре года вернуться к власти» – вот таков план христианских демократов», – заявил политолог.
«На фоне этого можно быть уверенным, что канцлером ФРГ станет Олаф Шольц. Он, кстати, пока практически не говорит о России. Но я все же ожидаю, что он будет прагматичным канцлером. Он понимает, что любое позитивное слово в сторону Москвы будет раскритиковано рядом влиятельных СМИ, которые поддерживают антироссийскую повестку», – пояснил аналитик.
Окончательно вопрос с новым канцлером решится в конце октября, прогнозирует собеседник. «Все хотят власти, в том числе и малые партии. Все готовы идти на компромиссы. А вариаций по составу правительства, по сути, нет. Так что скоро все закончится», – заключил Рар.
Накануне глава ХДС, уступившего социал-демократам на парламентских выборах в Германии, Армин Лашет объявил о перестройке руководства партии. По словам Лашета, сказанным во время одного из внутрипартийных заседаний, обновление и руководства, и самой партии произойдет независимо от статуса ХДС в ближайшие четыре года – партия может как уйти в оппозицию, так и войти в коалиционное правительство.
В случае если христианские партии ХДС и ХСС возглавят правительство, на что шансы у них пока не потеряны, Лашет готов отказаться от поста федерального канцлера, сообщает Deutsche Welle.
Стоит напомнить, что три четверти немцев – 76% опрошенных – хотели бы видеть социал-демократа Олафа Шольца на посту канцлера. Об этом свидетельствуют опубликованные в начале нынешнего месяца результаты соцопроса, проведенного по заказу телеканала ZDF.
Карстен Фогт – ветеран Бундестага от социал-демократов – партии, победившей на выборах 26 сентября, ранее рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД, что при новом канцлере отношения ФРГ и России могут ухудшиться. «Если политика Москвы доставляет беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же», – пояснил политик.
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Лавров заявил о намерении США поссорить Россию с Европой из-за газа
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США хотят прямо поссорить Москву с Европой в газовом вопросе, они не скрывают этого, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
Лавров заявил, что «это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы», они хотят «понизить нашу взаимозависимость», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа, «но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает».
Министр подчеркнул, что действия Еврокомиссии и США в отношении «Северного потока» стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе: «Не будем забывать, что когда «Северный поток – 1», «Северный поток – 2» строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования Третьего энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов ЕС, что этот газопровод должен быть выведен из требований Третьего пакета, потому что все инвестиции были сделаны до того, как одобрили Третий энергопакет».
По его оценке, «это стало одной из причин того, что мощности и СП-1 используются только на 50%, и то же самое будет с мощностями СП-2».
Он напомнил также о «такой причине нынешней ситуации, как сильнейшее давление все последующие годы США, (...) в том числе на ФРГ, которую прямо заставляли отказываться от закупок российского трубопроводного газа, вместо этого строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа».
В данный момент, когда эти терминалы в ФРГ и других странах построены, а цены на газ подскочили, «весь сжиженный газ ушел в Азию и Латинскую Америку», отметил Лавров.
«Это что, разве не фактор, который повлиял на нынешнюю ситуацию?» – напомнил он.
Кроме того, глава МИД призвал к более тесному сотрудничеству на фоне цен на топливо в Европе.«Конечно же, и «Северный поток – 2», и «Турецкий поток», который сейчас соединяется с Юго-Восточной Европой и Центральной Азией – это проекты, которые изначально были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения, в интересах повышения энергетической безопасности европейского континента», – сказал он.
При этом если взять политический уровень, то Еврокомиссия энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС не поощряет и не поддерживает.
Ранее в Конгрессе США призвали расширить санкции против «Северного потока – 2».
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цена упала, торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
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В Минздраве опровергли слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
В министерстве сообщили, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства, передает РБК.
«По итогам консультаций Минздравом были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», – заявили там.
Отмечается, что в данный момент идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Специалисты могут приехать уже в декабре.
Ранее Эдерер заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.
В сентябре сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется. Глава Минздрава Михаил Мурашко на 71-й сессии Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ призывал выработать единые подходы к признанию сертификатов о вакцинации.
В Кремле назвали ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу
Москва категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться, более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка», передает ТАСС.
«Во-первых, сами европейцы и на государственном уровне, и компании-потребители публично признают, что Россия полностью выполняет по верхней планке взятые на себя обязательства», – отметил он.
Подчеркивается, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых долгосрочных контрактов, «которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках», которые наблюдаются сейчас.
В Кремле также указали, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в «качестве оружия, политического или иного нажима», даже в самые сложные времена она «никогда не останавливала поставок».
По словам пресс-секретаря президента, именно США постоянно угрожают санкциями в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы.
«В данном случае Соединенные Штаты как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа политического и коммерческого. Мы этого никогда не делали. Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах. В данном случае в природном газе», – заключил Песков.
Ранее Салливан в комментарии вещательной корпорации «Би-би-си» заявил, что Россия совершит ошибку, если решит воспользоваться текущей ситуацией на европейском рынке газа в целях политического принуждения.
Между тем торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров. Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.
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Госсекретарь Союзного государства велел ЕП заниматься делами Евросоюза
Европарламент должен рассматривать отношения внутри Евросоюза, а не между Россией и Белоруссией, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В четверг Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой евродепутаты осудили переговоры Москвы и Минска по подготовке союзных программ по интеграции. Мезенцев в ответ заявил, что резолюция лишь «подчеркивает значимость и масштаб совместных решений» двух стран «по экономической интеграции», передает РИА «Новости».
По его словам, «очевидно», что ЕП «должен рассматривать актуальные вопросы развития и упрочения отношений» в рамках ЕС, это «является ответом на современные вызовы и угрозы». Однако, как подчеркнул Мезенцев, «нет никаких оснований считать, что компетенция европарламентариев распространяется на планы и стратегические задачи», которые «определяют для себя» Россия и Белоруссия – «независимые и суверенные государства».
Мезенцев считает «недопустимым», чтобы «в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок». Подобные «заявления являются фактом вмешательства во внутренние дела наших стран, попыткой негативно влиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском», сказал он.
Госсекретарь Союзного государства упрекнул ЕП в «недостойном примере упрощенчества практики международного диалога, если не его маргинализации». Такое поведение евродепутатов, по его словам, «не помогает укреплению доверия к западным партнерам», но «ведет к слому традиций уважения права суверенных государств самим определять свои цели и приоритеты, в союзничестве формировать стратегическую повестку».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности Москвы и Минска об экономической интеграции России и Белоруссии лучшим ответом на санкционную политику Запада. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что
не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае.
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Поправивший Путина школьник запустил челленж в день рождения президента
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Школьник Никанор Толстых, поправивший президента Владимира Путина в ходе обсуждения исторической темы на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание», запустил в Сети челленж, призвав школьников рассказать о повлиявших на них наставниках.
«День Рождения! Но с днем учителя поздравили не всех. Хочу запустить челленж: расскажите о своих наставниках, которые вам давали классные уроки не в школе и выложите об этом пост с хештегом: #учителясрединас», – написал Толстых во «Вконтакте».
Президент России в четверг отмечает 69-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путин в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими.
Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Он также выразил сочувствие положению, в котором оказался школьник в результате инцидента.
Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию.
КС Польши подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС
Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров.
«Евросоюз созданный равными и суверенными странами, интеграция которых осуществляется на основании права ЕС, а также на основании решений суда ЕС, входит в новый этап, когда органы Европейского союза действуют за границами своих компетенции, переданных Польской Республикой», – заявила глава Конституционного суда Юлия Пшелембская, передает РИА «Новости».
Она проинформировала, что решение принято большинством голосов судей КС, а «отличные от принятого решения» мнения высказали двое судей.
С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Между тем, возле КС Польши прошла акция протеста. У здания Верховного суда на аллее Шуха собрались представители оппозиционных партий и движений. Они требуют отставки судей Конституционного суда и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.
Собравшиеся принесли с собой флаги Польши и Европейского союза, плакаты, некоторые из которых имеют оскорбительное и нецензурное содержание. Участники протеста также принесли с собой звукоусиливающую аппаратуру и включают различные песни, в том числе нецензурного содержания в адрес правящей партии «Право и справедливость».
Вместе с тем, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
«Мы очень обеспокоены. Наша позиция о приоритете европейского права очень четкая. Европейское право - это основа Европейского союза. Решения Суда ЕС являются обязательными для исполнения всеми национальными судебными органами», – добавил Рейнедрс.
Ранее Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.
Путин: Нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях
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Президент Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего доклад Хуснуллина о снижении смертности в ДТП в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Президент также обратил внимание на хорошую динамику жилищного строительства в России. Глава государства попросил профильного замглавы кабмина начать доклад именно с этой темы. «Знаю, что там динамика хорошая, вы не так давно докладывали об этом», – добавил Путин, говоря о жилищном строительстве.
Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав.
В Конгрессе США призвали расширить санкции против «Северного потока – 2»
Конгрессмен США Майкл Маккол утверждает, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу.
По версии Маккола, Россия таким образом пытается ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Маккол утверждает, что «Кремль придерживает газовые поставки в Европу». Это, по его словам, «привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту».
Республиканец Маккол обвинил президента-демократа США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они отказались отвечать на якобы имевшие место попытки Москвы надавить на Европу через «манипулирование» газовым рынком. Маккол приписывает России провоцирование «жестокого энергетического кризиса на континенте», передает РИА «Новости».
Маккол заявил, что Байден должен «отменить исключения по критическим санкциям» против «Северного потока – 2» и «остановить трубопровод», иначе президент США «даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других европейских партнеров» Вашингтона.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров
Торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 9.00 мск установилась на отметке 1224 долларов за 1 тыс. куб. м, или 103 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). При этом по состоянию на 9.08 мск, цена скорректировалась до 1165 долларов за 1 тыс. куб. м, или 98 евро за МВт·ч.
Напомним, что накануне торги закрылись на отметке 1158 долларов за тысячу кубометров.
Ранее Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.
Российское движение школьников поздравило Путина с днем рождения
Российское движение школьников опубликовало поздравление президенту России Владимиру Путину с 69-летием: ребята из разных регионов придумали и записали видеопоздравление в стихах, в которых вспомнили о том, как он провел для них урок 1 сентября, и поблагодарили за создание РДШ.
Активисты творческого направления РДШ из Липецкой области – участники школьной театральной студии «Радуга» лицея села Долгоруково создали для главы государства мультипликационное поздравление, тем временем в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края активисты Российского движения школьников создали мурал-открытку ко дню рождения президента, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Школьники из Астраханской, Калужской, Свердловской, Вологодской областей, Республики Карелия и Удмуртской Республики, а также из Мурманской, Архангельской и Ульяновской областей записали трогательное видеопоздравление президента со словами благодарности за создание Российского движения школьников и проведенный урок 1 сентября. Видео можно посмотреть в официальной группе РДШ во «ВКонтакте».
Анимационное поздравление президенту собственноручно создавали активисты Российского движения школьников Липецкой области – участники школьной театральной студии «Радуга» лицея села Долгоруково: Виктория Моргачева – ученица 5 класса, Ангелина Андрианова – ученица 8 класса, Ульяна Кондратова – ученица 9 класса, одиннадцатиклассницы Ангелина Моргачева и Анастасия Юрьева, а также студент 1 курса Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Алексей Трефилов.
«У каждого человека День рождения- особенный праздник. А Владимир Владимирович – особенный человек для всей нашей страны. У такого человека в день его рождения должно быть особенное настроение, такое, как в детстве. Он много делает для всех. Захотелось сделать хоть что-то приятное для него», – сказала Андрианова.
«В день рождения исполняются все желания, если они искренние! Мы желаем здоровья, успешных интересных проектов, слаженной работы в команде на благо нашей Родины. А мы подрастем и продолжим все проекты. А еще в этот день желаем вспомнить самые счастливые минуты из детства», – добавила Юрьева.
В поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края активисты Российского движения школьников – старшеклассники 16-й и 17-й школ Изобильненского городского округа в рамках серии встреч и мастер-классов «Культурный коТ», вместе с художником Александром Купаляном создали мурал-открытку ко дню рождения Президента Российской Федерации. Среди предложенных школьниками эскизов были выбраны 3 достопримечательности России: разведенный Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, Саяно-Шушенская ГЭС и Крымский мост. А в качестве девиза открыток была использована фраза Владимира Путина, произнесенная им в 2014 году на итоговой сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Для меня Россия – вся моя жизнь!»
«Я давно наблюдаю за художниками в нашем городе – с момента начала фестиваля. Мы с друзьями постоянно после школы идем смотреть на фасады и общаться с новыми людьми, с каждым днем картин становится все больше и больше! Я очень рад, что у Российского движения школьников теперь есть проект, направленный на современное искусство. И в день рождения президента мы с друзьями сделали ему подарок – мурал-открытка, посвященная достопримечательностям России!» – рассказал Андрей Гапон ученик школы №17 Солнечнодольска.