В Киеве допустили расширение санкционного списка из-за выборов в Госдуму

Украина собралась претендовать на лунные ресурсы

Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.

«Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе «Артемида», и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе, и в ходе недавнего визита в США с руководителями NASA и ЕС. Направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание и планируется достаточно существенное финансирование», – цитирует РИА Новости Тафтая со ссылкой на «РБК-Украина».

По его словам, Украине интересен данный проект и она может предложить интересные разработки для его реализации.

«У КБ «Южное» есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение... Моя стратегия, в первую очередь, это – создание продукта, а не передача технологий. На мой взгляд, это наиболее экономически эффективно для украинского производителя. Собственно говоря, в таком формате мы сейчас и видим свое участие», – сказал Тафтай.

На вопрос, может ли Украина претендовать на лунные ресурсы, он ответил: «Я думаю, что обязательно будем претендовать».

Тафтай добавил, что Государственное космическое агентство Украины планирует создать и запустить на орбиту ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм.

По его словам, создание такой ракеты предусмотрено государственной космической программой до 2025 года, которую еще должна утвердить Верховная рада Украины.

«Это ракета легкого класса, которая будет создана в рамках этой Космической программы и для этого, безусловно, необходимо финансирование... Чем она еще примечательна? Тем, что эта ракета чисто украинская. Все ее компоненты будут произведены в Украине... и двигатели, в том числе», – сказал Тафтай.

По его словам, в проекте государственной космической программы на ее реализацию заложены 4,8 млрд гривен (около 180 млн долларов).

«По этому ракетоносителю, который мы закладываем, ожидаем, что способность его вывода на орбиту будет порядка 700 килограмм. Это именно та ракета, которая будет интересна нам для запуска наших спутников, плюс параллельно мы создаем экспортный потенциал, ведь, безусловно, мы будем и на коммерческой основе запускать спутники других стран», – сказал Тафтай.

Глава агентства рассказал, что также планируется построить отдельную платформу для запуска этой ракеты.

«В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта из Индийского океана... Планируется, что платформу изготовят в Херсоне», – рассказал Тафтай.

По его словам, Государственное космическое агентство Украины активно работает над тем, чтобы украинский космонавт в будущем полетел в космос.



«Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю, работа над этим ведется», – сказал Тафтай.

По его словам, сейчас Украина работает над проектом полёта на Луну в рамках программы «Артемида». И не исключил, что украинский космонавт когда-нибудь полетит на нее.

«Я думаю, что и космонавт наш когда-нибудь туда полетит, но пока что основная роль – это создание высокотехнологичных элементов для лунного поселения», – сказал Тафтай.

Ранее сообщалось, что Украина намерена доставить свой флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit.