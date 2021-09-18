Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса В Крыму сочли комичными санкции Киева из-за выборов в Госдуму 18 сентября 2021, 08:24 Текст: Наталья Ануфриева

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборах в Госдуму на территории России. Бобков заявил, что неадекватные оценки выборов со стороны Киева были ожидаемы, однако «другое дело, что все подобные решения как минимум комичные», и, «судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, – то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», передает РИА «Новости». «Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН», – указал он. Бобков подчеркнул, выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права. «Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными», – сказал вице-спикер. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.

Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке 17 сентября 2021, 20:20 Текст: Вера Басилая

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке, пригрозив вызовом полиции и уголовным делом главе территориальной комиссии. Судя по кадрам видео, глава ТИК испугалась разбуянившегося депутата и пыталась отойти в сторону, но коммунист атаковал ее и не реагировал на призывы успокоиться со стороны свидетелей этого дебоша, пишет «АиФ». Очевидцы сообщают, что Бондаренко пытался сфотографировать паспортные данные членов ТИК, вел себя по-хамски. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

По словам депутата облдумы Юлии Литневской, Бондаренко устроил провокацию на ровном месте, председателю участка вызвали скорую. Отметим, что это не первый скандал, связанный с именем коммуниста Бондаренко. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. В связи с этим ему предложили гражданство Украины. Производитель «Железного купола» прокомментировал сообщения о поставках на Украину 17 сентября 2021, 11:54 Текст: Алина Назарова

В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину. «Мы не комментируем использование наших систем после их развертывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение», – сообщил представитель компании РИА «Новости». В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол». В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе 17 сентября 2021, 12:39 Текст: Алина Назарова

Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости». «Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков. Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении. На Украине допустили потерю нескольких областей из-за отказа от Минских соглашений 17 сентября 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Отказ Украины от Минских договоренностей может стать «спусковым крючком» для отделения еще шести территорий, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Он уточнил, что помимо Луганской и Донецкой народных республик, Украина может потерять еще шесть областей. Такая ситуация вполне вероятна при неподготовленном отказе Киева от Минских соглашений, что можно будет считать государственным преступлением, считает экс-замминистра. «Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – сказал Тука в интервью «Обозревателю», передает РИА «Новости». Он полагает, что Украине надо готовиться к выходу из соглашений, в том числе повышая обороноспособность армии. Однако Киев вряд ли решится на такой шаг, несмотря на все более частые заявления о нецелесообразности переговоров. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с высказыванием Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе. Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ 17 сентября 2021, 21:42

Фото: alexey.arestovich/Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз». Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь. Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине 17 сентября 2021, 22:19 Текст: Антон Антонов

Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости». Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов. MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше. В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны. Разоблачен фейк о вбросе бюллетеней в Петербурге 17 сентября 2021, 16:44 Видеозапись с вбросом пачки бюллетеней в урну в Петербурге, которую выдавали за запись происходившего на участке 17 сентября, была снята в другой день, выяснили эксперты. «Судя по расположению ящика для голосования на видео, выложенном в своем канале экс-главой петербургского штаба Навального* (признанного Минюстом экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой, и расположению ящика голосования на видео, которое можно просмотреть через видеотрансляцию с данного участка в текущий момент, а также наличию на видео Фатьяновой воздушных шариков на стене за столами членов комиссии и их отсутствию на текущей общедоступной трансляции, можно сделать вывод о том, что данное видео снято НЕ 17 сентября 2021 года», – цитирует главу фонда «Закон и порядок» Олега Иванникова Telegram-канал Независимого общественного мониторинга. Он отметил что сообщение о «вбросе» было сфальсифицировано. Иванников призвал заметивших отсутствие шариков написать Фатьяновой «Поздравляю с очередным провалом». «Как там было на тренинге, к которому Фатьянова не имела якобы никакого отношения – надо придумать... или как?», – заключил глава фонда. Между тем председатель мониторинговой рабочей группы по выборам СПЧ Александр Точенов сообщил, что в группу не поступало сигналов о серьезных нарушениях на выборах. «У нас есть свой регламент по работе в разных регионах, <...> от коллег не было еще сигналов острых, значит, еще [обращений] не поступило. У нас есть договоренность, если есть что-то острое, то сразу информация идет в общую группу», – цитирует его ТАСС. Он пояснил, что группа сама не выявляет нарушения, но работает по поступающим сигналам, и пока серьезных сигналов не было, но есть «мелочи». Точенов отметил, что совместно с наблюдателями посещает избирательные участки в Самарской области. По его словам, серьезных нарушений, которые препятствуют волеизъявлению избирателей, в регионе выявлено не было, однако есть вопросы к техническим процедурам на некоторых избирательных участках. «Камера не совсем четко показывает КОИБ. Где-то плохое освещение – людям плохо видно в кабинках [для голосования]. Это урегулировалось сразу на месте после вмешательства общественного штаба по наблюдению [за выборами]», – сказал он. Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома 17 сентября 2021, 14:58

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил Twitter письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, добавив, что такие действия расцениваются, как вмешательство в выборы. «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА «Новости» сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Австрийские пограничники не пустили генсекретаря института омбудсменов Европы на выборы в Россию 17 сентября 2021, 18:16

Фото: ombudsmanrf.org

Текст: Вера Басилая

Генсекретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, планировавшего наблюдать за выборами в России, не пустили в самолет австрийские пограничники, якобы из-за отсутствия ПЦР-теста, заявил председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Дорогие друзья, это не просто вмешательство в выборы, это еще и вмешательство в общественный контроль! Вопиющий случай государственной цензуры под предлогом санитарных ограничений. Ожидаемый нами в воскресенье в Общественной палате уважаемый гость – Йозеф Зигель, генеральный секретарь Европейского института омбудсменов, не получил разрешение на выезд в Россию», – написал Григорьев в телеграм-аккаунте Общественной палаты. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

По его словам, австрийские пограничники не разрешили Зигелю пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом отсутствия данных ПЦР. Как заявил Григорьев, якобы результаты не поступили дважды, «даже после пропущенного рейса и вновь, специально сданного, повторного теста». «Я сдал тест, но получение результата затянулось, а когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться (на рейс). Дело только в ПЦР-тесте. Я надеялся, что к моменту регистрации у меня будут результаты», – заявил в свою очередь Зигель. Он добавил, что уже не полетит в Москву другим рейсом, передает РИА «Новости». Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов 17 сентября 2021, 21:22

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций. «Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательной системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – пояснил Малышев, передает РИА «Новости». По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей. «Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. США выделили дополнительные деньги на дискредитацию выборов в России 17 сентября 2021, 16:31 Иноагент «Голос» получил от американских неправительственных организаций дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. «Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы ее передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению «Голос» (признано иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации», – цитирует Пискарева РИА «Новости». «То есть сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов», – добавил он. В телеграм-канале комиссии сообщается, что Пискарев на встрече с членом ЦИК Игорем Борисовым передал результаты мониторинга внешнего вмешательства в выборы в России по состоянию на 20.00 мск 16 сентября. «В том числе передана поступившая в Комиссию информация о том, что связанные с Госдепом США американские НПО выделили иноагенту «Движение «Голос» дополнительные средства для реализации проекта по «непризнанию» результатов выборов в России», – говорится в сообщении. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона 17 сентября 2021, 21:06 Президент Владимир Путин проголосовал удаленно в первый день выборов, воспользовавшись гаджетом помощников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», – сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». На сайте Кремля опубликовано видеообращение главы государства по поводу проведения выборов в России. «Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», – сказал президент. Он отметил, что система электронного голосования применяется во многих странах мира, она применялась и в Москве. На этот раз ей могут воспользоваться уже жители семи российских регионов. Напомним, Путин ранее признавался, что у него нет мобильного телефона. Он пояснял, что у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. Приложение «Навальный» удалено из App Store и Google Play 17 сентября 2021, 09:28 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. При попытке обновить уже установленное приложение «Навальный» на iPhone появляется сообщение, что разработчик удалил его из App Store, передает ТАСС. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков назвал удаление приложений из App Store и Google Play победой российских властей. «Удаление приложений антисистемщиков из Apple и Google – очевидная победа власти. Это важно с точки зрения демонстрации последовательности. Власть показала – мы будем идти до конца. Теперь посмотрим, что будет после выборов. Сдается, что любые нарушения законодательства о выборах без последствий для нарушителей не останутся», – написал Чеснаков в Telegram. Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией**» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store. Представителей компаний пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Он отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. Также в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Одновременно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Стала известна причина награждения Меркель орденом Свободы Украины 17 сентября 2021, 15:51 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы за действия во время событий 2015 года и поддержку в ЕС антироссийских санкций, следует из пояснения к наградному листу, копию которого приводят украинские СМИ. В документе указывается, что благодаря «посредническим усилиям» Меркель в 2015 году «удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», передает ТАСС. Указывается, что Меркель – один из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков, и она лично способствует широкой поддержке Киева в рамках проведения комплексных реформ. Общий объем финансово-технической и гуманитарной помощи правительства действующего канцлера ФРГ Украине с 2014 года составил около 1,4 млрд евро. О награждении Меркель орденом Свободы стало известно в августе, однако на тот момент полная формулировка обоснования не приводилась. Орден Свободы – это государственная награда Украины, которая присуждается за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. По состоянию на конец августа кавалерами ордена Свободы являются 74 человека, в том числе 22 иностранных гражданина. 29 сентября 2008 года первым орден получил король Швеции Карл XVI Густав. Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму и подарил мальчику фуражку 17 сентября 2021, 11:33

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы на участке для голосования на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. «Как положено в нашей стране, голосование началось с востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в Вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах», – отметил министр, слова которого приводит Telegram «Единой России». Шойгу добавил, что для каждого военнослужащего, гражданина страны участие в выборах по избранию законодательной власти – ответственная задача. «Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», – сказал министр. На выходе из участка для голосования Шойгу сфотографировался по просьбе детей, которые пришли сюда вместе с родителями. Одному из них – Даниле Кириенко, который мечтает стать десантником, – министр подарил свою фуражку. «Будешь хорошо учиться – будешь генералом», – сказал Шойгу. В Минобороны отметили, что руководящий состав Вооруженных сил участвует в голосовании на избирательных участках, открытых на территориях воинских частей. В частности, на участке, расположенном на территории 45-й бригады спецназа, также проголосовал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что практически 100% военнослужащих вакцинированы, на избирательных участках все три дня голосования проводятся противоковидные мероприятия. Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил. Не только на территории России, но и в расположениях российских военных баз за рубежом. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.