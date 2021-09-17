В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования Космонавты МКС проголосовали на выборах в Госдуму Украина ввела санкции против организаторов голосования на выборах в Крыму и Донбассе 17 сентября 2021, 19:22 Текст: Дарья Григоренко

На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. СНБО Украины предупредил иностранных наблюдателей за выборами в Госдуму «в Крыму и Донбассе» о возможных санкциях против них, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены.

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома 17 сентября 2021, 14:58

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил Twitter письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, добавив, что такие действия расцениваются, как вмешательство в выборы. «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА «Новости» сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент 16 сентября 2021, 20:25 Текст: Вера Басилая

Компании Facebook и Telegram должны оплатить административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, в противном случае деньги будут принудительно взыскивать судебные приставы, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. «Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)», – цитирует РИА «Новости» Гуринчук. В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн рублей, компания должна добровольно их оплатить до 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 млн рублей должны быть оплачены до 7 ноября. У Facebook есть срок для добровольной оплаты штрафов на 17 млн рублей по четырем постановлениям – до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн рублей – до 28 сентября. Ранее Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов, в результате документы на взыскание отправили судебным приставам. До этого в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. Напомним, в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Приложение «Навальный» удалено из App Store и Google Play 17 сентября 2021, 09:28 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. При попытке обновить уже установленное приложение «Навальный» на iPhone появляется сообщение, что разработчик удалил его из App Store, передает ТАСС. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков назвал удаление приложений из App Store и Google Play победой российских властей. «Удаление приложений антисистемщиков из Apple и Google – очевидная победа власти. Это важно с точки зрения демонстрации последовательности. Власть показала – мы будем идти до конца. Теперь посмотрим, что будет после выборов. Сдается, что любые нарушения законодательства о выборах без последствий для нарушителей не останутся», – написал Чеснаков в Telegram. Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией**» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store. Представителей компаний пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Он отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. Также в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Одновременно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму и подарил мальчику фуражку 17 сентября 2021, 11:33

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы на участке для голосования на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. «Как положено в нашей стране, голосование началось с востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в Вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах», – отметил министр, слова которого приводит Telegram «Единой России». Шойгу добавил, что для каждого военнослужащего, гражданина страны участие в выборах по избранию законодательной власти – ответственная задача. «Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», – сказал министр. На выходе из участка для голосования Шойгу сфотографировался по просьбе детей, которые пришли сюда вместе с родителями. Одному из них – Даниле Кириенко, который мечтает стать десантником, – министр подарил свою фуражку. «Будешь хорошо учиться – будешь генералом», – сказал Шойгу. В Минобороны отметили, что руководящий состав Вооруженных сил участвует в голосовании на избирательных участках, открытых на территориях воинских частей. В частности, на участке, расположенном на территории 45-й бригады спецназа, также проголосовал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что практически 100% военнослужащих вакцинированы, на избирательных участках все три дня голосования проводятся противоковидные мероприятия. Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил. Не только на территории России, но и в расположениях российских военных баз за рубежом. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Разоблачен фейк о вбросе бюллетеней в Петербурге 17 сентября 2021, 16:44 Видеозапись с вбросом пачки бюллетеней в урну в Петербурге, которую выдавали за запись происходившего на участке 17 сентября, была снята в другой день, выяснили эксперты. «Судя по расположению ящика для голосования на видео, выложенном в своем канале экс-главой петербургского штаба Навального* (признанного Минюстом экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой, и расположению ящика голосования на видео, которое можно просмотреть через видеотрансляцию с данного участка в текущий момент, а также наличию на видео Фатьяновой воздушных шариков на стене за столами членов комиссии и их отсутствию на текущей общедоступной трансляции, можно сделать вывод о том, что данное видео снято НЕ 17 сентября 2021 года», – цитирует главу фонда «Закон и порядок» Олега Иванникова Telegram-канал Независимого общественного мониторинга. Он отметил что сообщение о «вбросе» было сфальсифицировано. Иванников призвал заметивших отсутствие шариков написать Фатьяновой «Поздравляю с очередным провалом». «Как там было на тренинге, к которому Фатьянова не имела якобы никакого отношения – надо придумать... или как?», – заключил глава фонда. Между тем председатель мониторинговой рабочей группы по выборам СПЧ Александр Точенов сообщил, что в группу не поступало сигналов о серьезных нарушениях на выборах. «У нас есть свой регламент по работе в разных регионах, <...> от коллег не было еще сигналов острых, значит, еще [обращений] не поступило. У нас есть договоренность, если есть что-то острое, то сразу информация идет в общую группу», – цитирует его ТАСС. Он пояснил, что группа сама не выявляет нарушения, но работает по поступающим сигналам, и пока серьезных сигналов не было, но есть «мелочи». Точенов отметил, что совместно с наблюдателями посещает избирательные участки в Самарской области. По его словам, серьезных нарушений, которые препятствуют волеизъявлению избирателей, в регионе выявлено не было, однако есть вопросы к техническим процедурам на некоторых избирательных участках. «Камера не совсем четко показывает КОИБ. Где-то плохое освещение – людям плохо видно в кабинках [для голосования]. Это урегулировалось сразу на месте после вмешательства общественного штаба по наблюдению [за выборами]», – сказал он. США выделили дополнительные деньги на дискредитацию выборов в России 17 сентября 2021, 16:31 Иноагент «Голос» получил от американских неправительственных организаций дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. «Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы ее передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению «Голос» (признано иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации», – цитирует Пискарева РИА «Новости». «То есть сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов», – добавил он. В телеграм-канале комиссии сообщается, что Пискарев на встрече с членом ЦИК Игорем Борисовым передал результаты мониторинга внешнего вмешательства в выборы в России по состоянию на 20.00 мск 16 сентября. «В том числе передана поступившая в Комиссию информация о том, что связанные с Госдепом США американские НПО выделили иноагенту «Движение «Голос» дополнительные средства для реализации проекта по «непризнанию» результатов выборов в России», – говорится в сообщении. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Система электронного голосования на выборах столкнулась с большим числом обращений 17 сентября 2021, 10:27 Текст: Алина Назарова

Система электронного голосования на выборах в Государственную думу столкнулась с большим числом одновременных запросов, сообщил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. «Все ринулись голосовать», – написал Чеснаков в Telegram, прикрепив к посту скриншот, свидетельствующий о повышенном числе одновременных запросов к системе. Ранее политолог Александр Асафов отметил, что многие жители Москвы предпочитают голосовать удаленно. «Мы видим, что, по крайней мере в Москве, люди, которые доверяют информационным государственным сервисам, которыми они пользуются, которые к ним привыкли, люди, которые понимают, что это удобно, выбирают этот способ», – указал Асафов, слова которого приводятся на сайте ЭИСИ. Эксперт отметил, что партии, которые не вели агитацию за дистанционную систему голосования, совершили большую ошибку, потеряв действительно значительную долю голосов. Цифры текущего года свидетельствуют о росте доверия к дистанционному электронному голосованию, что свидетельствует о том, что данный сервис будет только расширяться. Ранее сообщалось, что в результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать в Москве онлайн, вошли 2 014 765 человек. Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Голосование началось по всей России 17 сентября 2021, 09:17

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Голосование началось во всех регионах России: в 9.00 мск (8.00 по местному времени) последние избирательные участки открылись на территории Калининградской области, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии. «В 08.00 по местному времени на территории области открылся 561 участок для голосования на выборах, которое будет проходить 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00 (09.00-21.00 мск)», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам № 97 и № 98 в области участвуют 18 кандидатов от 10 политических партий. Кроме того, в Калининградской области также с 17 по 19 сентября будут выбирать 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов представительных органов восьми муниципальных образований, включая Калининград. На выборах депутатов Калининградской областной думы зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включено 493 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвует 119 кандидатов от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, где проходят выборы депутатов окружных советов, зарегистрирован 371 кандидат от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области – 822 129 человек, уточнили в облизбиркоме. Кроме того, на борту судов, которые вышли из порта Калининграда и будут находиться в море в дни выборов, до 16 сентября проходило досрочное голосование. Было образовано 26 избирательных участков. В голосовании приняли участие более 1,5 тыс. избирателей. В областном избиркоме также добавили, что к одномандатным округам на территории Калининградской области отнесены и участки за рубежом. В частности, граждане России, проживающие в Греции, отнесены к округу № 97 и могли досрочно проголосовать с 4 по 12 сентября. К этому же округу отнесены граждане России, проживающие в Таджикистане – там голосование пройдет с 17 по 19 сентября. К округу № 98 отнесены жители Молдавии с гражданством России, проголосовать они смогут также с 17 по 19 сентября. За ходом голосования в регионе будут следить более 1,5 тыс. наблюдателей от кандидатов в депутаты, Общественной палаты региона и политических партий. Все избирательные участки в области оснащены системами видеонаблюдения. Беспрерывная запись происходящего на участках будет вестись в течение всех трех дней голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября, отметили в облизбиркоме. Ранее открылись все избирательные участки в Москве. «Все избирательные участки открылись. При этом на семи избирательных участках с 6.00 голосуют военнослужащие Росгвардии, которые обеспечивают правопорядок в течение всех дней голосования, в том числе на избирательных участках», – рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, передает РИА «Новости». Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России. Чуть позже избирательные участки открылись в Хабаровском крае, жители которого в пятницу начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области. Более 2,5 тыс. участков для голосования в 02.00 мск открылось в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, где предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и представителей органов местного самоуправления. К 03.00 мск избирательные участки открылись во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Последними в ДФО открылись участки в самом западном регионе Дальнего Востока – в Республике Бурятия. Также началось голосование в Сибирском федеральном округе, первые участки открылись в соседнем с Бурятией Приангарье. В 04.00 мск избирательные участки на выборах депутатов в Государственную думу, в региональные и муниципальные органы власти открылись в восьми регионах Сибирского федерального округа (СФО), а в 09.00 (05.00 мск) голосование охватило всю Сибирь – к нему присоединились жители Омской области. В 06.00 участки для голосования открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), а также в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области. В 7.00 мск избирательные участки открылись в Астраханской области и в ряде регионов Приволжского федерального округа – Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Республике Удмуртия. Открытие первых участков для голосования встретили гимном России 16 сентября 2021, 23:10 Текст: Антон Никитин

Открытие первых избирательных участков для проведения выборов на территории РФ прошло в информационном центре Центризбиркома под мелодию гимна России. Первые участки открылись в 08.00 17 сентября (23.00 мск 16 сентября) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. «Хотела бы поблагодарить всех наших партнеров, мы очень волнуемся. У нас впервые запущены и дистанционное электронное голосование в таком масштабе, и многое другое», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. После ее слов начался отсчет до старта голосования на выборах и ровно в 23.00 мск зазвучал гимн России, передает ТАСС.



По информации секретаря ЦИК Натальи Будариной, конкуренция на выборах в Госдуму по одномандатным округам в этом году от пяти до 14 человек на место, по партийным спискам –17 кандидатов на мандат. Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Завершится голосование на территории России в 21.00 мск 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе страны – Калининградской области. С конца августа для отдельных групп граждан (жителей отдаленных и труднодоступных областей, сотрудников полярных и метеостанций, экипажей судов, находящихся в плавании) было организовано досрочное голосование, с 3 сентября оно началось для россиян, находящихся за рубежом. По данным главы ЦИК России Эллы Памфиловой на 15 сентября, досрочно проголосовали порядка 150 тыс. избирателей. Результаты их волеизъявления также станут известны после закрытия участков на всей территории страны. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Жителям Камчатки предстоит выбрать не только депутатов Госдумы, но и новый состав законодательного собрания. Региональный парламент избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 28 человек. Как сообщил зампредседателя избиркома Камчатского края Игорь Шамраев, всего к работе на выборах приступят 179 постоянных участковых избирательных комиссий и восемь временных участков в лечебных учреждениях края. «Особое внимание в этом году уделяется нескольким факторам. Во-первых, это безопасность: во взаимодействии с правоохранительными органами организована круглосуточная охрана помещений для голосования, все избирательные участки будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Во-вторых, это противоэпидемические меры: на каждом избирательном участке всем избирателям будут раздавать средства индивидуальной защиты. Кроме того, 92% членов участковых избирательных комиссий вакцинированы», – сказал он. В свою очередь жителей Чукотки помимо выборов в Госдуму ожидает голосование по новому составу окружной думы, которая избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 15 человек. Еще в конце августа в регионе началось досрочное голосование, в котором участвуют оленеводы, геологи, метеорологи и военнослужащие. Всего оно охватило более 2,5 тыс. избирателей. Члены участковых избирательных комиссий добирались к ним на вертолетах, вездеходах, внедорожниках, лодках и катерах. Выборы разного уровня будут проходить в России в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются в 20.00 местного времени (11.00 мск) 19 сентября, после чего начнется подсчет голосов. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Ранее в четверг ЦИК открыл видеостену наблюдения за выборами. В ЦИК обвинили Apple и Google в работе на политический заказ 16 сентября 2021, 20:55 Текст: Елена Мирошниченко

Компании Apple и Google фактически работают на политический заказ, заявил член ЦИК Игорь Борисов. «Открытие границ Интернета, как свободы слова, распространение информации несет и негативные факторы. В частности, воздействие таких цифровых гигантов, как Apple и Google – их представители сегодня каким-то образом пытались оправдаться перед сенаторами, представителями государственных органов России – фактически работают на соответствующий политический заказ, распространяя экстремистский контент, отмахиваясь, как бы говоря, что они тут ни при чем», – сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает РИА «Новости». Он заявил, что правила противодействия иностранному вмешательству сейчас только формируются, предпринимаются попытки организовать цивилизованные подходы к организации выборов. «К сожалению, Госдеп и его платформы всячески сопротивляются, маскируясь, что они ничего не знают, это не их юрлицо – у нас главный офис там, а мы здесь только представительствуем. То есть никто не собирается отвечать за свои противоправные действия», – добавил он. На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Ранее ведомство ограничило доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров – в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование». Между тем Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил, что попытки Apple и Google вмешиваться в выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму 17 сентября 2021, 16:22

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин проголосовал онлайн», – передает его слова ТАСС. «Дорогие друзья! Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн, в электронном формате», – передает слова главы государства РИА «Новости». Президент призвал граждан также отдать свой голос на выборах. «В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор», – сказал Путин, обращаясь к россиянам. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. На избирательном участке в Москве выпустили енота 17 сентября 2021, 18:11

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Москвич выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии (УИК), полицейские ловили животное несколько минут, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. «Чего только не увидишь в штабе – на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции», – написал в своем телеграм-канале Венедиктов. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В НОМ рассказали о выявленных нарушениях на выборах и вбросе фейков 17 сентября 2021, 17:32 Реальных нарушений, зарегистрированных Ситуационным центром ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) минимум, заявила член Общественной палаты России и исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. «Наш Ситуационный центр начал работу с момента открытия первых участков на Дальнем Востоке. Юристы-волонтеры из числа студентов МГЮА имени Кутафина проверяют все сигналы о возможных нарушениях, поступающие от наблюдателей по всей стране. Консультационную поддержку им оказывают специалисты Ассоциации юристов России. Реальных нарушений пока минимум, и они максимально оперативно устраняются избиркомами», – приводятся слова Булгаковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она привела некоторые происшествия. На одном участке в Чувашии случайно выдали бюллетени местного уровня тем, кто голосовал по системе «Мобильный избиратель» и не был прописан в округе. КОИБ, в который их опустили, был опечатан, вместо него установлена обычная урна. Эти бюллетени будут исключены из голосования В Оренбурге были продублированы списки избирателей на двух участках – там было расселение дома, но фактов двойного голосования не было, сейчас ситуация разрешилась. «При этом мы столкнулись с огромным количеством намеренных или случайных вбросов, которые иначе чем «фейки» квалифицировать нельзя – это ложных сообщений о нарушениях. Причем число их продолжает расти, такие вбросы запускаются через анонимные Telegram-каналы. Что, на мой взгляд, говорит о спланированной кампании. Мы выявляем такие случаи, проверяем и разоблачаем», – указала Булгакова. Например, один Telegram-канал опубликовал видео с плывущим гигантским бюллетенем по реке в центре Петербурга, в подписи была отмечена одна из партий, которую автор сообщения обвинил незаконной агитации. НОМ проверил соцсети и выяснил, что такой ролик снимался и распространялся накануне, когда ограничения не действовали. «Там же в Петербурге распространялось видео с якобы зафиксированным вбросом. Однако автор не учел, что петербуржцы голосуют на двух кампаниях и получают четыре бюллетеня – по два на каждую кампанию», – добавила представитель НОМ. В Подольске опубликовали фото с пломбами для апломбирования урн, по заверению автора сообщения, на пломбах одинаковые номера. После изучения удалось установить, что номера разные, совпали только первые и последние цифры. «Все это запускает в публичное пространство квалифицируется авторами как «вопиющие нарушения», а на самом деле является ложной информацией, цель которой дискредитировать выборы и накалить обстановку в обществе», – сказала Булгакова. Также DDoS-атаке подвергся сайт НОМ, к полудню число запросов на портал nom24.ru превысило 100 тыс. в секунду, и сайт ненадолго прекратил работу. Атаки были зафиксированы из-за рубежа – Нидерланды, Украина, США. «Технические службы НОМ установили, что портал атаковали по тому же типу, что и в 2018 году на выборах президента. Как говорят наши технические эксперты, работал ботнет, в котором отправляли запросы даже умные холодильники с подключением к интернету», – заключила она. Австрийские пограничники не пустили генсекретаря института омбудсменов Европы на выборы в Россию 17 сентября 2021, 18:16

Фото: ombudsmanrf.org

Текст: Вера Басилая

Генсекретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, планировавшего наблюдать за выборами в России, не пустили в самолет австрийские пограничники, якобы из-за отсутствия ПЦР теста, заявил председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Дорогие друзья, это не просто вмешательство в выборы, это еще и вмешательство в общественный контроль! Вопиющий случай государственной цензуры под предлогом санитарных ограничений. Ожидаемый нами в воскресенье в Общественной палате уважаемый гость – Йозеф Зигель, генеральный секретарь Европейского института омбудсменов, не получил разрешение на выезд в Россию», – написал Григорьев в Telegram-аккаунте Общественной палаты. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Пор его словам австрийские пограничники не разрешили Зигелю пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом отсутствия данных ПЦР.Как заявил Григорьев, якобы результаты не поступили дважды, «даже после пропущенного рейса и вновь – специально – сданного повторного теста». «Я сдал тест, но получение результата затянулось, а когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться (на рейс). Дело только в ПЦР-тесте. Я надеялся, что к моменту регистрации у меня будут результаты», – заявил в свою очередь Зигель. Он добавил, что уже не полетит в Москву другим рейсом, передает РИА «Новости». Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Эксперты оценили роль блогеров в наблюдении за выборами 17 сентября 2021, 00:59 Текст: Антон Никитин

Популярные блогеры стали наблюдателями на выборах, чтобы сделать голосование более открытым, уверен президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев. Цифровые технологии позволяют показать прозрачность избирательной системы, заметил директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. В этом году в качестве наблюдателей на выборах зарегистрированы популярные блогеры. Они будут следить за процессом голосования, фиксировать нарушения и выкладывать информацию в социальные сети для своих подписчиков. На Дальнем Востоке наблюдатели уже приступили к работе на открывшихся участках. «В последние годы мы наблюдали картину, когда интерес к выборам в молодом сегменте аудитории сильно снижался. Люди постсоветского поколения воспринимали существующую избирательную систему как архаичную, закрытую, непонятную. Безусловно, такое отношение значимо влияет на легитимность – принятие гражданами результатов голосования», – считает Владимир Кутилов, директор агентства «Теория Дарвина». При этом он заметил, что «интернет и активное использование цифровых технологий позволяют выстраивать диалог с более молодой аудиторией, показать понятность и прозрачность всей избирательной системы, обновить подходы к коммуникациям избирательных комиссий». На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

«Еще один важный фактор, влияющий на восприятие выборов – это участие в предвыборной гонке и самих выборах лидеров мнений и блогеров. В прошлом году в Татарстане на выборах президента республики мы впервые привлекли блогеров в качестве наблюдателей. Тогда на участках работали 100 топовых блогеров, вели трансляции, рассказывали о ходе голосования. Это важнейшая практика, которая показала, что избирательная система не такая архаичная и закрытая, как кажется непосвященному избирателю. Мы считаем, что привлечение лидеров мнений – это простой, но очень действенный способ обеспечить легитимность голосования», – подчеркнул Кутилов. Участие блогеров в наблюдении за выборами также прокомментировал президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев. «Чем отличается концерт 20 лет назад и концерт в наши дни? Сегодня на концертах, на любых массовых мероприятиях все зрители делают посты и записывают «сторис». В этом смысле выборы не отличаются от любого другого важного события: многие наблюдатели будут делать посты с участков и записывать «сторис», делиться ими с друзьями в соцсетях», – заметил Цепелев. «Я знаю, что во многих регионах есть довольно популярные блогеры, которые записались наблюдателями и даже членами избирательных комиссий. Они будут показывать голосование, делать его более открытым для десятков тысяч своих подписчиков», – рассказал президент Ассоциации интернет-технологов. Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.