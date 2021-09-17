Сервисы онлайн-голосования отразили DDoS-атаки из США, Германии и Украины

DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены, сообщает пресс-служба Минцифры.

«С 8 утра по Москве с момента начала работы сервисов дистанционного электронного голосования на инфраструктуре электронного правительства были зафиксированы две DDоS-атаки», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным министерства, первая атака была зафиксирована в 10.36 утра, она была нацелена на сервисы обеспечения дистанционного электронного голосования, вторая – в 10.45 утра, она была направлена на «блокирование доступа к сервисам системы идентификации и аутентификации, используемой для авторизации на портале госуслуг».

«Данные атаки были спланированы и организованы, что свидетельствует о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования», – подчеркнули в пресс-службе.

О кибератаке сообщает и ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «Техническая служба поддержки портала nom24.ru с утра начала фиксировать массированные DDoS-атаки на портал НОМ. К полудню число запросов в секунду превысило 100 тысяч и сайт ненадолго прекратил работу», – говорится в сообщении НОМ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Там уточнили, что атаки фиксируются из-за рубежа, в том числе из Нидерландов, Украины и США.

«Техническими службами предпринимаются все меры по устранению неполадок. В данный момент идет атака того же типа, что и осуществлялась на портал в 2018 году на выборах президента. Мы фиксируем более 100 тыс. запросов в секунду. Работает ботнет, в котором отправляют запросы даже умные холодильники с подключением к интернету», – сообщил федеральный координатор Ассоциации НОМ по вопросам технического обеспеченя Владислав Березуцкий, добавив, что техслужба прогнозирует временные перебои в доступе на сайт.

В то же время эксперт НОМ Алексей Песков отметил, что масштаб атаки говорит «о серьезности привлекаемых Западом ресурсов для срыва наблюдения».

О проведении DDoS-атаки сообщил и первый замглавы комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич.

«Техническая команда нашей рабочей группы по Дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), которая в эти дни работает в Ситуационном центре ОП РФ, зарегистрировала мощные NTP, LDAP, UDP DDоS-атаки. … Атака была, судя по всему, хорошо спланирована – если судить по ее эшелонированному характеру. Пока, правда, система защиты ДЭГ ее с честью отбила, хотя временные задержки отмечались пользователями и экспертами», – сообщил Малькевич в Telegram.

Тем временем ЦИК приводит данные по источникам атак на сайт ДЭГ. «США – 50%, Германия – 25%, Корея – 20%, Китай – 5%», – указали в комиссии. В то же время ведутся атаки на Единый портал государственных услуг: США – 50%, Германия – 25%, Россия – 10%, Китай – 10%, Украина – 5%.

«Как видите – интерес к выборам большой», – сыронизировала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.