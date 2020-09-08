Защита сына Захарова оказалась недовольна размером компенсации по делу Ефремова

Защита старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, недовольна размером компенсации, которую установил Пресненский суд Москвы, сообщил адвокат Сергей Аверцев.

«Мы, конечно, недовольны компенсацией, вопрос обжалования обсудим с доверителем», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста взяли под стражу в зале суда.

Суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, а также лишил Ефремова водительских прав на три года после освобождения. Старший сын погибшего просил суд о 7,3 млн.

При этом суд не поверил в то, что актер изначально признал вину в ДТП из-за стресса и алкоголя. Также суд не принял показания о том, что Ефремов не управлял автомобилем в момент аварии. Защита намерена обжаловать приговор.

На прошлой неделе Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

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