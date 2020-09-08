Защита намерена обжаловать приговор Ефремову

Защита обжалует приговор актеру Михаилу Ефремову, приговоренному к восьми годам колонии общего режима, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Будем, будем», – передает РИА «Новости» его слова в ответ на соответствующий вопрос.

Отмечается, что гособвинение довольно приговором, вынесенным актеру по делу о смертельном ДТП.

На ваш взгляд Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив? Да

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«Считаю приговор законным. Решение об обжаловании будет принято в установленный законом срок», – сказала прокурор Диана Габиуллина.

Как сообщил во вторник Пресненский суд Москвы, в приговоре артисту сократили срок отбытия наказания на 1,5 месяца, проведенные обвиняемым под домашним арестом, передает ТАСС.

«Зачесть Ефремову в срок наказания время, отбытое под домашним арестом, из расчета два дня за один», – огласила приговор судья Елена Абрамова.

При этом заслуженный артист России Василий Мищенко счел приговор Ефремову несправедливым, так как у актера есть трое детей, которых необходимо обеспечивать.

«У него трое детей. Это беспредел. Я не могу больше говорить», – сказал Мищенко.

Кроме того, народный артист России Валерий Яременко заявил, что Ефремов осудил сам себя страшнее любого суда.

«Я хочу сказать, что в данной ситуации каждый из нас должен сделать правильный выбор и начать задумываться над тем, каким ты в этой жизни являешься человеком. И тебе нужно с самим собой, и с окружающими найти правильное сосуществование: есть преступление, есть наказание. Есть факт, в который сам человек себя облекает. Я думаю, как себя осудит Миша, и он это уже сделал, это самое страшное. Для себя я понимаю, что в каждой ситуации надо оставаться человеком», – сказал Яременко.

Ранее сообщалось, что Ефремова, приговоренного к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, лишили водительских прав на три года после освобождения.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

При этом суд не поверил в то, что актер изначально признал вину в ДТП из-за стресса и алкоголя. Также суд не принял показания о том, что Ефремов не управлял автомобилем в момент аварии.

На прошлой неделе Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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