В словах Тихановской об инаугурации Лукашенко увидели признаки уголовного преступления

Заявления экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской об инаугурации главы республики Александра Лукашенко являются призывом к нарушению государственной присяги, за что в большинстве стран мира предусмотрена уголовная ответственность, заявил информированный источник в Москве.

«Вызывает удивление заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Она объявила себя единственным избранным лидером, действующего президента назвала пенсионером и призвала сотрудников силовых структур не выполнять его приказы», – заявил источник РИА «Новости».

Он добавил, что «это является призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов, обещая «свято соблюдать конституцию (...) мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь». «Усугубляет ситуацию тот факт, что подобные попытки дестабилизации обстановки в Белоруссии Светлана Тихановская предпринимает из-за рубежа», – отметил источник.

По его словам, «в большинстве стран мира за подобные призывы, ведущие к подрыву государственности и дестабилизации внутриполитической обстановки, предусмотрено уголовное наказание». «В частности, в Испании, США и Канаде за призывы, направленные, по сути, на разрушение основ государственной власти, предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. В некоторых странах такие деяния приравниваются к актам экстремизма и терроризма», – уточнил собеседник агентства.

Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Напомним, в среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой инаугурации.