США отчитались об уничтожении около 300 тыс. снарядов с ипритом

Министерство обороны США завершило уничтожение порядка 300 тыс. 155-мм снарядов, каждый из которых содержал около 5,4 кг иприта, на специально оборудованном для этого химическом складе в штате Колорадо, говорится в заявлении Пентагона.

В заявлении Пентагона отмечается, что в сентябре специалисты завершили процесс уничтожения снарядов, в которых в общей сложности находилось около 1,6 тыс. тонн так называемого горчичного газа. Изначально на складе хранилось более 780 тыс. боеприпасов с боевым отравляющим веществом. На данный момент уничтожено примерно две трети этих снарядов. Иприт находился как в 155-мм и в 105-мм снарядах, так и в минометных выстрелах. Все хранящиеся на складе 155-мм снаряды с ипритом были уничтожены, следующим шагом станет ликвидация 105-мм снарядов. Заключительным этапом станет уничтожение минометных выстрелов с ипритом, передает ТАСС.

Параллельно идет ликвидация снарядов с нервно-паралитическими веществами в штате Кентукки, отметили в Пентагоне. В ведомтсве напомнили, что программа по уничтожению химического оружия в США должна завершиться к 31 декабря 2023 года.

Москва неоднократно призывала Вашингтон ускорить процесс уничтожения запасов химоружия, обращая внимание, что Соединенные Штаты являются единственным государством-участником Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), у которого сохранились запасы боевых отравляющих веществ.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин в режиме телемоста лично убедился в уничтожении последнего боеприпаса из арсенала российского химоружия. В ОЗХО подтвердили полное уничтожение химоружия в России, выразив признательность Москве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уничтожении запасов химоружия в России.