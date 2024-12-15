Число пользователей портала «Госуслуги» превысило 112 млн человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Минцифры, на портале доступно более 1600 государственных услуг в электронном формате. Каждый день пользователи подают 2 млн заявлений. Развивается семейство мобильных приложений, таких как «Госуслуги», «Госуслуги авто», «Госключ» и другие, передает ТАСС.

В министерстве также сообщили, что популярными услугами являются запись к врачу, получение выписки из электронной трудовой книжки, кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость, а также получение пособий для детей и беременных. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны услуги по регистрации корпоративных сим-карт и оформлению лицензий.

В честь 15-летия «Госуслуг» в Telegram-канале портала говорится, что с момента его создания пользователи подали более 2,3 млн заявлений о браке, зарегистрировали рождение 670 тыс. детей, оформили более 60 млн электронных полисов ОМС и провели почти 2 млрд консультаций с Роботом Максом. Мобильные приложения дополнительно расширяют возможности пользователей, предоставляя доступ к цифровым документам и другим услугам.

На портале подчеркивают, что «Госуслуги» экономят время пользователей, позволяя больше времени проводить с близкими и решать важные вопросы в жизни быстрее и удобнее.