Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.4 комментария
Число пользователей портала «Госуслуги» превысило 112 млн человек
Количество пользователей портала «Госуслуги» с 2009 года превысило 112 млн человек, а в электронном виде предоставляются более 1,6 тыс. государственных услуг, включая цифровые документы и мобильные приложения, сообщил Минцифры по случаю 15-летия портала.
Как указал Минцифры, на портале доступно более 1600 государственных услуг в электронном формате. Каждый день пользователи подают 2 млн заявлений. Развивается семейство мобильных приложений, таких как «Госуслуги», «Госуслуги авто», «Госключ» и другие, передает ТАСС.
В министерстве также сообщили, что популярными услугами являются запись к врачу, получение выписки из электронной трудовой книжки, кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость, а также получение пособий для детей и беременных. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны услуги по регистрации корпоративных сим-карт и оформлению лицензий.
В честь 15-летия «Госуслуг» в Telegram-канале портала говорится, что с момента его создания пользователи подали более 2,3 млн заявлений о браке, зарегистрировали рождение 670 тыс. детей, оформили более 60 млн электронных полисов ОМС и провели почти 2 млрд консультаций с Роботом Максом. Мобильные приложения дополнительно расширяют возможности пользователей, предоставляя доступ к цифровым документам и другим услугам.
На портале подчеркивают, что «Госуслуги» экономят время пользователей, позволяя больше времени проводить с близкими и решать важные вопросы в жизни быстрее и удобнее.